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На рынке «Норд» в Самаре водитель Mitsubishi сбил 13-летнего велосипедиста
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5 сентября 2018, 03:03
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В Самаре с минуты на минуту начнется оглашение приговора экс-директору гимназии № 1
В Кировском районном суде областной столицы в ближайшие минуты начнется вынесение приговора по громкому делу бывшего директора гимназии № 1 Любови Картамышевой. Женщину обвиняют в получении крупной взятки. Однако, по информации одного из адвокатов обвиняемой Вячеслава Яблокова, вынесение приговора могут …
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5 сентября 2018, 02:53
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На время ремонта Заводского шоссе в Самаре решили пустить дополнительные автобусы
В Самаре продолжается ремонт Заводского шоссе. Для проведения работ там пришлось перекрыть участок от улицы Земеца на XXII Партсъезда. Это спровоцировало транспортные проблемы, на которые стали жаловаться окрестные жители.
В связи с многочисленными обращениями на время ремонта было решено выпустить на …
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5 сентября 2018, 01:55
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В Самаре пропал 14-летний подросток, знающий четыре языка
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5 сентября 2018, 01:09
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ЦУМ «Самара» оцепили из-за поисков взрывчатки
Выяснилось, почему была перекрыта проезжая часть около ЦУМ "Самара" в Железнодорожном районе. Напомним, что утром в среду, 5 сентября, жители областной столицы столкнулись с неожиданной проблемой - территория по периметру старейшего торгового центра была оцеплена, на месте находились представители всех …
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5 сентября 2018, 12:38
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Что нового ждет самарцев в бизнесе, страховании и налоговой политике в сентябре
С сентября 2018 года в России комплексно меняется подход к застройщикам. Их обяжут заключать сделки с использованием эскроу-счетов, на которых будут аккумулироваться денежные средства граждан до завершения строительства дома. Фактически это означает сворачивание механизма долевого строительства, когда коммерсанты, едва получив …
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4 сентября 2018, 08:36
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Без проблем для кошелька подготовить ребенка к школе могут 28% россиян
Накануне начала учебного года Всероссийский центр изучения общественного мнения опросил 1200 респондентов на темы, касающиеся школьного образования. И вот каковы его результаты. Без удара по семейному бюджету подготовить ребенка к школе могут лишь 28% россиян, это вызывает определенные трудности, но …
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31 августа 2018, 09:20
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Для россиян введут кредитные рейтинги
Со следующего года россиянам начнут присваивать персональные кредитные рейтинги. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на исполняющего обязанности генерального директора Объединенного кредитного бюро Николая Мясникова.
По словам специалиста, рейтинг будет формироваться на основании целого набора параметров: просрочек, …
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27 августа 2018, 02:40
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Госдолг Самарской области сократился на 6 млрд рублей
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24 августа 2018, 08:18
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В Тольятти директор спортивной школы несколько лет работал по поддельному диплому
Фальшивый документ о высшем образовании Сергей Гусаров предоставил при трудоустройстве в СДЮСШОР №13 "Волгарь".
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12 октября 2016, 02:06
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Для самарской спортшколы купят четырех лошадей за 1,7 млн рублей
Самарская школа высшего спортивного мастерства № 5 объявила аукцион на поставку четырех спортивных лошадей. Цена контракта - 1 млн 700 тысяч рублей. Согласно информации с сайта госзакупок, государственное спортучреждение планирует потратить деньги на приобретение элитных жеребцов «с уравновешенным и спокойным …
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27 сентября 2013, 12:17