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«Бункер S» Эфир передачи от 24 июля 2018г 
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Цифры. Эфир передачи от 30 июля 2018г 
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В Самарской области ищут двоих пропавших подростков. 15-летний Илья и 17-Летний Алексей ушли из дома в поселке Новосемейкино 26 июля и до сих пор не вернулись. По данным полиции, скорее всего, они находятся в Самаре.

В данный момент стражи порядка проверяют 

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29 июля в Самарской области произошло ДТП с участием ребенка. Подросток на велосипеде ехал по дороге в направлении села Калиновка. В какой-то момент он решил развернуться, но не убедился в безопасности своего маневра. В итоге, парнишку сбила «Ока», двигавшаяся сзади.

В 

30 июля 2018, 02:14
Под суд пойдет воспитательница, которая случайно дала 5-летней девочке выпить дезинфицирующую жидкость

Под суд пойдет воспитательница, которая случайно дала 5-летней девочке выпить дезинфицирующую жидкость

В Жигулевске завершено расследование уголовного дела в отношении воспитателя структурного подразделения детского сада «Чебурашка». Эту женщину обвиняют в «Причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей».

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В Сызрани неизвестный сбил муляж школьника

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В Самаре прошел благотворительный ужин. Специальный гость - группа

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Двухлетнему Исмоилу Косимову из Тольятти, которого еще называют мальчиком-бабочкой, снова нужна помощь. Его кожа покрыта незаживающими ранами, и любое неосторожное прикосновение грозит появлением новых. Полтора года назад был впервые объявлен сбор средств для этого малыша. Деньги требовались для лечения в 

28 марта 2017, 01:20
В Самаре прошел благотворительный концерт в поддержку Константина Соколова

В Самаре прошел благотворительный концерт в поддержку Константина Соколова

В Самаре прошел благотворительный концерт в поддержку 22-летнего Константина Соколова. Молодой человек сейчас в коме. Он попал в дорожную аварию, получил тяжелые множественные травмы и перенес две операции. Средства на лечение и реабилитацию Константина собирают в Самаре и в Рязани.

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24 января 2014, 01:46
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