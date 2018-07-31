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Двоих пропавших подростков ищут в Самарской области
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30 июля 2018, 03:55
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В Самарской области водитель «Оки» сбил ребенка на велосипеде
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30 июля 2018, 02:14
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Под суд пойдет воспитательница, которая случайно дала 5-летней девочке выпить дезинфицирующую жидкость
В Жигулевске завершено расследование уголовного дела в отношении воспитателя структурного подразделения детского сада «Чебурашка». Эту женщину обвиняют в «Причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей».
По версии следствия, 20 октября прошлого года пятилетняя …
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30 июля 2018, 02:07
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В Сызрани неизвестный сбил муляж школьника
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30 июля 2018, 11:01
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В Самаре прошел благотворительный ужин. Специальный гость - группа "D’Black Blues Orchestra"
Двухлетнему Исмоилу Косимову из Тольятти, которого еще называют мальчиком-бабочкой, снова нужна помощь. Его кожа покрыта незаживающими ранами, и любое неосторожное прикосновение грозит появлением новых. Полтора года назад был впервые объявлен сбор средств для этого малыша. Деньги требовались для лечения в …
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28 марта 2017, 01:20
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В Самаре прошел благотворительный концерт в поддержку Константина Соколова
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24 января 2014, 01:46