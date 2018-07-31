В Самаре прошел благотворительный концерт в поддержку Константина Соколова В Самаре прошел благотворительный концерт в поддержку 22-летнего Константина Соколова. Молодой человек сейчас в коме. Он попал в дорожную аварию, получил тяжелые множественные травмы и перенес две операции. Средства на лечение и реабилитацию Константина собирают в Самаре и в Рязани. Друзья …