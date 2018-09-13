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«Бункер S» Эфир передачи от 11.09.2018  
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Цифры. Эфир передачи от 11.09.2018  
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Материалы по теме:

В МЧС рассказали, чем пахнет в Тольятти

В МЧС рассказали, чем пахнет в Тольятти

Жители Тольятти с 10 по 12 сентября обращались в региональное ГУ МЧС по поводу странного, неприятного запаха в городе. Но сотрудники Тольяттинской станции скорой помощи и Самарского  областного центра медицины катастроф и скорой медицинской помощи населению отметили, что к ним 
13 сентября 2018, 11:24
В Самаре 19-летний водитель «девятки», лишенный прав, сбил насмерть женщину

В Самаре 19-летний водитель «девятки», лишенный прав, сбил насмерть женщину

Рано утром в четверг, 13 сентября, произошла смертельная авария в Самаре. В 6:15 19-летний водитель, ранее лишенный удостоверения за нарушение правил дорожного движения, ехал на своей «девятке» по Красноглисному шоссе в сторону Управленческого. В какой-то момент он утратил контроль над 
13 сентября 2018, 10:18
В Самарской области «Гранта» сбила насмерть 9-летнего мальчика

В Самарской области «Гранта» сбила насмерть 9-летнего мальчика

В среду, 12 сентября, на 12 километре трассы «Урал - Демидовка» в Самарской области произошла смертельная авария. Около 21:20 55-летний водитель автомобиля «Лада Гранта» выехал на обочину,  где сбил девятилетнего ребенка. Мальчик шел по краю проезжей части вместе  со своей 
13 сентября 2018, 09:09
Дмитрий Азаров встретился с бывшими соперниками на пост губернатора

Дмитрий Азаров встретился с бывшими соперниками на пост губернатора

В среду, 12 сентября, глава Самарской области Дмитрий Азаров встретился с кандидатами, которые выдвигались на пост губернатора на выборах 9 сентября - Алексеем Лескиным из КПРФ, Александром Степановым из ЛДПР, Михаилом Маряхиным из «Справедливой России».
 
Напомним, что победу одержал Дмитрий Азаров, 
13 сентября 2018, 08:43
Вратарь Гиорги Лория ушел из «Крыльев Советов»

Вратарь Гиорги Лория ушел из «Крыльев Советов»

Самарские «Крылья Советов» внесли в заявку на сезон российской премьер-лиги 29-летнего французского полузащитника Йоана Молло. Напомним, что он уже выступал за нашу команду и перешел в клуб на правах свободного агента. Комитет Российского футбольного союза разрешил  «Крыльям» дозаявить футболиста вне 
12 сентября 2018, 03:29
Сербскому футболисту вручили «Ниву» за первый гол на стадионе «Самара Арена»

Сербскому футболисту вручили «Ниву» за первый гол на стадионе «Самара Арена»

Во вторник, 11 сентября, в Белграде чрезвычайный и полномочный посол России в Сербии Александр Чепурин вручил ключи от автомобиля Lada 4×4 капитану сборной Сербии по футболу Александару Коларову. Внедорожник стал призом за первый гол, забитый на стадионе «Самара Арена» во 
12 сентября 2018, 08:33
«Крылья Советов» поздравили Самару с Днем города эффектным видео

«Крылья Советов» поздравили Самару с Днем города эффектным видео

Сегодня, 9 сентября, Самаре исполнилось 432 года. С поздравлением к  родному городу и его жителям обратился самарский  клуб «Крылья Советов».
 
На зрелищном видео запечатлены самые известные, знаковые места областной столицы - набережная, площадь Куйбышева, стадион «Самара Арена», а футболисты 
«Крыльев Советов» рассказали 
9 сентября 2018, 11:37
Владимир Путин обсудил с Дмитрием Азаровым, как использовать наследие ЧМ-2018

Владимир Путин обсудил с Дмитрием Азаровым, как использовать наследие ЧМ-2018

Президент России Владимир Путин отметил, что нужно разработать планы по эффективному использованию стадиона, построенного в Самаре к ЧМ-2018. Этот вопрос обсуждался на встрече главы  государства и врио губернатора Самарской области Дмитрия Азарова. 
 
- Нужно продумать эффективное использование стадиона в Самаре, 
6 сентября 2018, 07:37
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