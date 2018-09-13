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В МЧС рассказали, чем пахнет в Тольятти
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13 сентября 2018, 11:24
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В Самаре 19-летний водитель «девятки», лишенный прав, сбил насмерть женщину
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13 сентября 2018, 10:18
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В Самарской области «Гранта» сбила насмерть 9-летнего мальчика
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13 сентября 2018, 09:09
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Дмитрий Азаров встретился с бывшими соперниками на пост губернатора
В среду, 12 сентября, глава Самарской области Дмитрий Азаров встретился с кандидатами, которые выдвигались на пост губернатора на выборах 9 сентября - Алексеем Лескиным из КПРФ, Александром Степановым из ЛДПР, Михаилом Маряхиным из «Справедливой России».
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13 сентября 2018, 08:43
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Вратарь Гиорги Лория ушел из «Крыльев Советов»
Самарские «Крылья Советов» внесли в заявку на сезон российской премьер-лиги 29-летнего французского полузащитника Йоана Молло. Напомним, что он уже выступал за нашу команду и перешел в клуб на правах свободного агента. Комитет Российского футбольного союза разрешил «Крыльям» дозаявить футболиста вне …
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12 сентября 2018, 03:29
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Сербскому футболисту вручили «Ниву» за первый гол на стадионе «Самара Арена»
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12 сентября 2018, 08:33
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«Крылья Советов» поздравили Самару с Днем города эффектным видео
Сегодня, 9 сентября, Самаре исполнилось 432 года. С поздравлением к родному городу и его жителям обратился самарский клуб «Крылья Советов».
На зрелищном видео запечатлены самые известные, знаковые места областной столицы - набережная, площадь Куйбышева, стадион «Самара Арена», а футболисты
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9 сентября 2018, 11:37
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Владимир Путин обсудил с Дмитрием Азаровым, как использовать наследие ЧМ-2018
Президент России Владимир Путин отметил, что нужно разработать планы по эффективному использованию стадиона, построенного в Самаре к ЧМ-2018. Этот вопрос обсуждался на встрече главы государства и врио губернатора Самарской области Дмитрия Азарова.
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6 сентября 2018, 07:37