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«Бункер S» Эфир передачи от 24 апреля 2018г 
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Цифры. Эфир передачи от 24 апреля 2018г 
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Материалы по теме:

Проданы все билеты на первый тестовый матч на «Самара Арене»

Проданы все билеты на первый тестовый матч на «Самара Арене»

В Самаре проданы все билеты на первый тестовый матч на стадионе «Самара Арена». Как уже сообщала «ТЕРРА», 28 апреля «Крылья Советов» (Самара) и «Факел» (Воронеж) сыграют матч 35-го тура первенства ФНЛ. Напомним, эта игра пройдет при 30-процентной загрузке трибун. На 
23 апреля 2018, 05:00
Появилось фото очереди за билетами на «Самара Арену»

Появилось фото очереди за билетами на «Самара Арену»

В Самаре за билетами на первый тестовый матч на стадионе «Самара Арена» выстроились очереди. Билеты продают в кассах стадиона «Металлург» и в 
23 апреля 2018, 03:04
Под 100 тысяч фанатов из Австралии и Колумбии приедут на ЧМ-2018 в Самару

Под 100 тысяч фанатов из Австралии и Колумбии приедут на ЧМ-2018 в Самару

В Самаре на ЧМ-2018 по футболу ожидается около 100 тысяч болельщиков из Австралии и Колумбии, следует из рейтинга популярности турнира среди иностранных туристов. Исследование опубликовало агентство «Турстат». Всего иностранцы купили почти 1 миллион билетов, это 55 процентов от предлагающегося 
21 апреля 2018, 06:00
Сборная Швейцарии проведет тренировки ЧМ-2018 в Тольятти

Сборная Швейцарии проведет тренировки ЧМ-2018 в Тольятти

В Тольятти стадион «Торпедо», где этим летом будет тренироваться футбольная сборная Швейцарии, отремонтируют до 15 мая. Тендер на выполнение этих работ за 102 миллиона рублей выиграла компания ПСК «Волга», которую по неофициальным сведениям связывают с депутатом Госдумы Евгением Серпером.

Попытка конкурентов 

19 апреля 2018, 07:01
28 апреля пройдет первый матч на стадионе «Самара-Арена»

28 апреля пройдет первый матч на стадионе «Самара-Арена»

Тестовые игры на стадионе «Самара-Арена» пройдут 28 апреля и 6 мая. Об этом было объявлено на заседании регионального комитета «Россия-2018».

28 апреля в рамках первенства ФНЛ «Крылья Советов» встретятся с воронежским «Факелом», а 6 мая с краснодарской «Кубанью». Первая игра пройдет 

19 апреля 2018, 08:38
Сегодня «Крылья Советов» опробуют новое поле ЧМ-2018

Сегодня «Крылья Советов» опробуют новое поле ЧМ-2018

Футболисты самарских «Крыльев Советов» сегодня, 11 апреля, опробуют новое поле для матчей ЧМ-2018. Речь идет о «Стадионе Калиниград», там самарцы сыграют первый на этой арене тестовый матч с местной «Балтикой» в рамках 32-го тура первенства ФНЛ. В рамках теста предусмотрен 

11 апреля 2018, 10:16
Набор стюардов на матчи ЧМ-2018 завершается в Самаре

Набор стюардов на матчи ЧМ-2018 завершается в Самаре

В Самарской области завершается набор людей, которые будут работать на должности стюардов на новом стадионе во время чемпионата мира по футболу. Планируется, что во время игр будут трудиться 1400 человек. У желающих получить уникальный опыт еще есть немного времени: набор 

8 апреля 2018, 08:46
К ЧМ-2018 футбольный газон «Самара Арена» везут на 22 грузовиках

К ЧМ-2018 футбольный газон «Самара Арена» везут на 22 грузовиках

В Самару скоро отправят 
6 апреля 2018, 04:04
Стали известны итоги проверки поля на стадионе в Самаре

Стали известны итоги проверки поля на стадионе в Самаре

В Самаре инспекция РФС проверила поле стадиона «Металлург» перед проведением матча 1/4 Кубка России по футболу «Крылья Советов – Спартак». Спортивные эксперты признали состояние поля удовлетворительным, передают федеральные издания.

Напомним, изначально матч должен был состояться 28 февраля, но игру 
3 апреля 2018, 10:16
Появилось видео подготовки «Самара Арены» к укладке газона

Появилось видео подготовки «Самара Арены» к укладке газона

В Самаре на стадионе ЧМ-2018 «Самара Арена» идет подготовка к укладке газона. Видео опубликовала компания-подрядчик ПСО «Казань». На будущем футбольном поле идет укладка мелкого щебня. Напомним, газон для «Самара Арены» вырастили в питомнике в Германии.

Напомним, работы на площадке 
30 марта 2018, 12:24
Качество возведения стадиона «Самара-Арена» проверит московская фирма

Качество возведения стадиона «Самара-Арена» проверит московская фирма

Министерство строительства России нашло подрядчика, который займется проведением строительного контроля на стадионе «Самара-Арена». Согласно информации на сайте госзакупок, эту работу доверят специалистам московской фирмы «СК УниверсалСтрой». По данным из открытых источников, ранее она инспектировала возведение международного делового центра «Москва-Сити» на 

13 февраля 2018, 07:06
Над благоустройством территории вокруг стадиона «Самара-Арена» трудятся 200 человек

Над благоустройством территории вокруг стадиона «Самара-Арена» трудятся 200 человек

Помимо строительства стадиона «Самара-Арена», полным ходом идет работа и по благоустройству территории, которая к нему прилегает. Всего сейчас там трудятся около 200 человек. Их основная задача — подготовка площадок к будущему озеленению. Оно начнется в марте, как только позволят погодные 

12 февраля 2018, 04:34
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