На стадионе «Самара-Арена» завершаются последние подготовительные работы. 24 апреля специалисты приступили к нанесению разметки на футбольном поле. Об этом сообщает департамент информационной политики администрации губернатора Самарской области. Также, в ближайшее время там установят скамейки для команд и медицинского персонала.
Напомним, первый тестовый матч пройдет на стадионе в субботу, 28 апреля. В рамках 35-го тура первенства ФНЛ там встретятся «Крылья Советов» и воронежский «Факел». Согласно регламенту, игра пройдет с 30-процентной загрузкой трибун. 15 тысяч билетов были распроданы за 5 часов.
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