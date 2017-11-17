Новая дилемма возникла перед строителями стадиона "Самара Арена". В ближайшие дни властям необходимо определиться, каким способом формировать поле, на котором меньше чем через 300 дней будут играть сборные - участники чемпионата мира по футболу.
Вариантов два - укладка рулонного газона либо устройство уникального парника, под которым до конца этого года будет засеяна трава. В пятницу ознакомиться с ходом работ в Самару прибыла специальная комиссия Совета Федерации. Гостям рассказали, что раскружаливание - демонтаж временных опор поддерживающих купол «Самара Арены» - практически завершено. На 70 процентов выполнена покраска металлоконструкций купола, на 50 - фасада спортобъекта. До конца ноября будет смонтирован козырек над будущим полем. На нем завершено формирование дренажной системы. Однако самый ответственный этап еще впереди. Укладку поля нужно сделать до Нового Года.
Необходимо установить сиденья и освещение, смонтировать информационные табло. И завершить общее благоустройство. На этапе приемки уникального сооружения члены совета федерации пообещали оказать поддержку.
Андрей Кутепов, председатель временной комиссии Совета Федерации по вопросам подготовки и проведения в 2018 году в РФ ЧМ по футболу:
«Федеральные силы будут привлечены для активизации работ, они продолжаются, думаю, что в ближайшее время мы увидим сооружение, которое примет гостей».
Также представительная комиссия ознакомилась с лечебным центром для групп ФИФА, который будет работать на базе больницы Середавина во время чемпионата мира. Работа персонала и оснащение полностью соответствуют международным стандартам. А в центре «Молодежный» законотворцы пообщались с тренерским составом нескольких спортшкол. В ближайшее время на самом высоком уровне будет подниматься вопрос о возвращении льгот и доплат, которые тренеры имели в советское время.
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