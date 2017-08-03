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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 1 августа 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 1 августа 2017г 
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В Самаре из ТЦ «Парк Хаус» эвакуировали всех посетителей и персонал

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На место происшествия были 
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Держитесь подальше: «Самара Арена» получит защиту

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Стройка главного стадиона Самары за три с половиной минуты: видео

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На стадионе «Самара Арена» уложат рязанскую плитку

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Прогулочные дорожки и 

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Стадион «Локомотив» отдадут йогам

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16 июня 2017, 08:00
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