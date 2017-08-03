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В Самаре появятся вытрезвители для футбольных болельщиков
В городах-организаторах ЧМ-2018 в обязательном порядке откроют вытрезвители. Информация об этом появилась в федеральных СМИ со ссылкой на представителя Минздрава.
Главный психиатр-нарколог Минздрава РФ Евгений Брюн рассказал, что только за время проведения Кубка конфедераций к врачам попали более 600 …
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1 августа 2017, 03:18
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К Чемпионату мира Самару «украсили» шаурмой
Блогер Сергей Игуменов считает, что малый бизнес Самары «накрывается медным тазом Шаурмы». «Что-то не так в самарском королевстве, если массово закрываются такие тузы общепита, как сеть трактиров русской национальной кухни «Жили-Были». Вместо же них вспыхивают по углам грязные шаурмичные …
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1 августа 2017, 07:32
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У Самарской площади загорелась многоэтажка
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31 июля 2017, 10:02
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Названы сроки запуска новой развязки на Демократической
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27 июля 2017, 09:01
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В Самаре проходит чемпионат бетона и арматуры
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27 июля 2017, 04:51
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«Самара Арена» позеленеет
В Самаре прошло совещание, посвященное строительству в городе нового стадиона к ЧМ-2018. Готовность объекта превышает 71 процент, сообщили в областном правительстве. В главной стройке региона принимают участие больше 2000 человек, задействовано около 200 единиц техники. Купол почти готов. Смонтировано 94 …
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25 июля 2017, 03:39
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Видео: из торгового центра на Безымянке повалил дым
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25 июля 2017, 09:46
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В Самаре из ТЦ «Парк Хаус» эвакуировали всех посетителей и персонал
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23 июля 2017, 04:26
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Крупный пожар в Самаре: На Олимпийской горели склады с мебелью
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23 июля 2017, 04:08
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«Самара Арену» спрячут за специальными экранами
Сметная документация второго этапа благоустройства вокруг стадиона «Самара Арена» прошла Госэкспертизу. Получено положительное заключение, сообщили в правительстве Самарской области. Согласно проекту, к ЧМ-2018 вокруг лесопарка рядом со стадионом появится ограждение и камеры наблюдения. Также будут установлены специальные экраны для защиты …
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20 июля 2017, 12:02
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Держитесь подальше: «Самара Арена» получит защиту
Сотрудник пресс-службы областного правительства Анна Ситник на своей странице в «Фейсбуке» рекомендовала горожанам не прогуливаться в радиусе от 1 до 3 километров от стадиона «Самара Арена». На объекте начались работы по окраске металлоконструкций для защиты их от коррозии. Они …
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7 июля 2017, 07:05
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Стройка главного стадиона Самары за три с половиной минуты: видео
В Интернете появилось обзорное видео о том, как происходило строительство стадиона «Самара Арена», который возводят на территории радиоцентра к ЧМ-2018, в течение трех лет. Съемки велись с высоты. Продолжительность ролика - 3 минуты 24 секунды. Он опубликован на youtube-канале самарского видеоблогера …
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3 июля 2017, 10:47
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На стадионе «Самара Арена» уложат рязанскую плитку
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22 июня 2017, 03:10
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Стадион «Локомотив» отдадут йогам
Блогер Анна Носова анонсирует, что в Самаре 18 июня снова пройдет Международный день йоги. В это воскресенье на стадионе "Локомотив» принять участие в мероприятии смогут все желающие независимо от уровня физической подготовки. Впервые Международный день йоги в Самаре отмечали …
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16 июня 2017, 08:00