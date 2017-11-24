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Материалы по теме:

Самара: стало известно об итогах проверок аэропорта и вокзала

Самара: стало известно об итогах проверок аэропорта и вокзала

В четверг, 23 ноября, врио губернатора Самарской области Дмитрий Азаров провел заседание антитеррористической комиссии. Одним из ключевых вопросов обсуждения было обеспечение безопасности в столице региона в дни проведения ЧМ-2018. Поскольку по прогнозам губернию в это время посетит порядка полумиллиона туристов 

24 ноября 2017, 10:51
В Самаре запустили электроснабжение фан-зоны к ЧМ-2018

В Самаре запустили электроснабжение фан-зоны к ЧМ-2018

На площади Куйбышева прошел товарищеский матч по мини-футболу между любительскими командами "Самарской сетевой компании" и "МРСК Волга". Последняя и победила со счетом 5:2. Игра состоялась в честь запуска объектов электроснабжения фан-зоны к Чемпионату мира по футболу - 2018 года. Энергетики 
23 ноября 2017, 08:40
Самарские таможенники снимают языковой барьер к ЧМ-2018

Самарские таможенники снимают языковой барьер к ЧМ-2018

Самарские таможенники готовятся к ЧМ-2018 и "снимают языковой барьер". В 2017 году сотрудники ведомства успешно сдали экзамены по английскому языку.
 
«Пять лет назад в Самарской таможне было принято решение о подготовке таможенных  инспекторов со знанием английского языка. Сразу началась 

21 ноября 2017, 11:20
Весной «Крылья Советов» проведут на «Самара Арене» игры ФНЛ

Весной «Крылья Советов» проведут на «Самара Арене» игры ФНЛ

Футболисты клуба «Крылья Советов» весной должны сыграть на поле нового стадиона «Самара Арена». Предварительно планируется провести три матча. На 7 апреля намечен матч с командой «Спартак-2», на 15-е – встреча с «Енисеем», на шестое мая – игра с «Кубанью», рассказал 

17 ноября 2017, 07:09
Субподрядчика стадиона «Самара Арена» обвинили во лжи

Субподрядчика стадиона «Самара Арена» обвинили во лжи

Скандал вокруг стадиона «Самара Арена» переходит в горячую фазу. Подрядчик не согласился с обвинениями субподрядчика в воровстве и напомнил об уголовной ответственности за ложный донос.

Как уже сообщала «ТЕРРА», с заявлением о хищении при строительстве самарского стадиона почти 
17 ноября 2017, 03:46
При строительстве самарского стадиона были похищены 2 млрд рублей

При строительстве самарского стадиона были похищены 2 млрд рублей

При строительстве самарского стадиона были похищены почти 2 млрд рублей. С таким заявлением в МВД Республики Татарстан обратился на прошлой неделе субподрядчик - казанская фирма «Татдорстрой». Она попросила возбудить уголовное дело в отношении московского ООО «Стальмонтаж-Электросталь», которое было нанято для 
9 ноября 2017, 05:35
Делегация Совета Федерации оценит объекты ЧМ-2018 в Самаре

Делегация Совета Федерации оценит объекты ЧМ-2018 в Самаре

В Самару прибыла делегация Совета Федерации. Представители верхней палаты парламента и врио губернатора Самарской области Дмитрий Азаров вместе уже осмотрели стадион «Самара Арена», сообщила советник главы региона Наталья Родимова. Она опубликовала фото на своей странице в Twitter.

«Стадион без 
17 ноября 2017, 01:39
Подстанцию «Стадион» в Самаре Владимир Путин запустит удаленно

Подстанцию «Стадион» в Самаре Владимир Путин запустит удаленно

Президент РФ Владимир Путин  примет участие в церемонии ввода в эксплуатацию трех подстанций – «Пресня» в Москве, «Береговая» в Калининграде, и «Стадион» (Самара). Церемония состоится в режиме видеоконференции, уточнили в пресс-службе Кремля.

«14 ноября Владимир Путин посетит компанию «Россети». Во время 

14 ноября 2017, 01:12
Конец раскружаливанию: Появилось фото стадиона «Самара Арена» без временных опор

Конец раскружаливанию: Появилось фото стадиона «Самара Арена» без временных опор

В Самаре полностью завершен демонтаж временных опор купола стадиона «Самара Арена» (так называемое раскружаливание).

«Он - свободен! Временные опоры купола стадиона «Самара Арена» полностью демонтированы», - сообщила на своей странице в соцсети Анна Ситник, главный консультант департамента информационной политики 
13 ноября 2017, 12:21
На поле стадиона «Самара Арена» уложено дренажное основание

На поле стадиона «Самара Арена» уложено дренажное основание

«На поле стадиона «Самара Арена» уложено дренажное основание. Совсем скоро начнётся формирование технологических уровней, включающих в себя систему полива и подогрева», - сообщает генподрядчик строительства ПСО «Казань».

Как уже сообщала «ТЕРРА», в выходные были вывезены временные поддерживающие опоры 
13 ноября 2017, 11:30
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