В Самаре строители начали монтировать козырьки на стадионе «Самара Арена». Об этом в пятницу, 24 ноября, в соцсети сообщила Анна Ситник, главный консультант департамента информационной политики администрации губернатора Самарской области. Она опубликовала фото с площадки.
«На стадионе «Самара Арена» начался монтаж козырьков. Вчера во второй половине дня установили первый из 14 элементов конструкции», - написала Анна Ситник.
Напомним, тестовые матчи на «Самара Арене» запланированы на апрель. Летом на поле нового стадиона проведут шесть игр ЧМ-2018 по футболу. Открытие чемпионата состоится 14 июня 2018 года.
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