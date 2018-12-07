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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 04.12.2018  
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Цифры. Эфир передачи от 04.12.2018 
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Материалы по теме:

Число посадочных мест на маршрутах, обслуживающих Красноглинский район, увеличилось в 2,5 раза

Число посадочных мест на маршрутах, обслуживающих Красноглинский район, увеличилось в 2,5 раза

Городские власти озвучили результаты мониторинга работы общественного транспорта в Красноглинском районе. Напомним, что во втором полугодии мониторинг проводился трижды, в том числе с 22 по 29 ноября, в ежедневном режиме с 06:00 до 24:00. По направлению в город - с 
7 декабря 2018, 01:09
Холодную воду вернули жителям 7 домов в Самаре

Холодную воду вернули жителям 7 домов в Самаре

В ночь на пятницу, 7 декабря, в областной столице восстановили водоснабжение семи домов в Октябрьском районе. Напомним, что из-за утечки и незаконного строения, стоящего на инженерных коммуникациях, в них не было холодной воды с 5 декабря. Поврежденный участок водовода при 
7 декабря 2018, 12:48
Добавил соль в масло: в доме по проспекту Металлургов выбило стекла после хлопка

Добавил соль в масло: в доме по проспекту Металлургов выбило стекла после хлопка

В пятницу, 7 декабря, представители экстренных служб выехали на проспект Металлургов в Самаре. В 10:05 поступил сигнал о ЧП в девятиэтажном доме. По предварительным данным, во время приготовления пищи в помещении на втором этаже здания произошел хлопок, ударом были выбиты 
7 декабря 2018, 12:09
«Авиакор» смог частично обжаловать решение суда

«Авиакор» смог частично обжаловать решение суда

Самарскому заводу «Авиакор» удалось частично обжаловать решение суда, обязывающее завод выплатить Минобороны 2 млрд 200 млн рублей. Апелляционная инстанция арбитражного суда Москвы снизила сумму иска до 1 миллиарда 300 миллионов. Дело касается поставки 99-ти самолетов, из которых военное ведомство получило 
7 декабря 2018, 11:06
Около стадиона «Самара Арена» ограничат движение транспорта

Около стадиона «Самара Арена» ограничат движение транспорта

В субботу, 8 декабря, в областной столице будет перекрыто движение транспорта по дорогам, расположенным в районе стадиона «Самара Арена». Пресс-служба облправительства напоминает, что это делается для обеспечения безопасности людей во время матча между «Крыльями Советов» и «Ростовом».

В субботу 
7 декабря 2018, 10:37
На печать квитанций в Самаре потратят 17 млн рублей

На печать квитанций в Самаре потратят 17 млн рублей

«Самараэнергосбыт» потратит почти 17 млн рублей на квитанции, следует из сообщения на портале госзакупок. Один из крупнейших поставщиков электроэнергии в Самаре объявил аукцион на оказание услуг по предпечатной подготовке, формированию данных печати, распечатке, конвертованию, упаковке и доставке счетов населению для 
7 декабря 2018, 08:30
«Основная часть - на социалку»: депутаты приняли бюджет Самары на 2019 год

«Основная часть - на социалку»: депутаты приняли бюджет Самары на 2019 год

Главный финансовый документ Самары утвержден. В четверг, 6 декабря, депутаты городской думы приняли бюджет на 2019 год. Как и раньше, основная часть средств пойдет на социальные нужды и инфраструктуру. 
 
Главным вопросом 53-го заседания городской думы стало утверждение бюджета Самары. В 
7 декабря 2018, 08:17
При принятии бюджета Самарской области поступило 429 поправок от депутатов

При принятии бюджета Самарской области поступило 429 поправок от депутатов

Бюджет Самарской области на 2019 год принят во втором и окончательном чтении. В нем будут учтены поступления из федерального бюджета - прежде всего, в рамках исполнения нацпроектов. Перед заключительным чтением в проект бюджета Самарской области от депутатов поступило беспрецедентное число 
6 декабря 2018, 10:28
Стадион «Самара Арена» готовят к матчу с «Ростовом»

Стадион «Самара Арена» готовят к матчу с «Ростовом»

На стадионе «Самара Арена» полным ходом идет подготовка к игре 17-го тура российской премьер-лиги с «Ростовом». Матч запланирован на 8 декабря и стартует в 13:30. Он будет заключительным в этом году для самарских «Крыльев Советов». В тренировках команды участвуют все 
6 декабря 2018, 03:36
Новый маршрут могут пустить от «Кошелев-Парка» до «Самара Арены»

Новый маршрут могут пустить от «Кошелев-Парка» до «Самара Арены»

Возможно, от микрорайона «Кошелев-Парк» до стадиона «Самара Арена» будет запущен автобусный маршрут. Сейчас сотрудники министерства транспорта прорабатывают эту возможность, изучают спрос и перспективы, пишет samru.ru. Планируется, что транспорт будет следовать от «Кошелев-Парка» до поселка Петра-Дубрава, затем выезжать на Ракитовское 
6 декабря 2018, 08:41
«Такие игры надо переносить на весну»: Карпин предлагает передвинуть матч в Самаре из-за морозов

«Такие игры надо переносить на весну»: Карпин предлагает передвинуть матч в Самаре из-за морозов

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин рассказал, что предпочел бы передвинуть следующий матч своей команды, который запланирован на 8 декабря, на стадионе «Самара Арена» на весну. Игра должна начаться в 13:30. По словам наставника футболистов, матчи в холодные дни лучше переносить, 
3 декабря 2018, 11:01
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