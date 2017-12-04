В Самаре завершена расчистка леса вокруг стадиона «Самара-Арена». В работах в рамках акции «Живи, лес» участвовали более трех тысяч человек.

«В период с 25 сентября по 24 ноября 2017 года лес в границах ул. Дальней (планируемой пешеходной зоны к стадиону) и …