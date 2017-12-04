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Завершена расчистка 35 га леса вокруг стадиона «Самара-Арена»
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4 декабря 2017, 01:12
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На «Самара Арене» установили большую часть деталей козырька купола
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1 декабря 2017, 10:48
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На стадионе «Самара Арена» установили первый козырек
В Самаре строители начали монтировать козырьки на стадионе «Самара Арена». Об этом в пятницу, 24 ноября, в соцсети сообщила Анна Ситник, главный консультант департамента информационной политики администрации губернатора Самарской области. Она опубликовала фото с площадки.
«На стадионе «Самара Арена» начался монтаж …
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24 ноября 2017, 11:19
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Незнакомец слил в Сеть интим-фото школьницы 10 лет из Самары
В Самаре выявлено преступление сексуального характера в отношении 10-летней школьницы. Незнакомец, с которым девочка начала общение в интернете, уговорил её сделать интим-фото и видео. Получив этим материалы, злоумышленник слил их в Сеть. Об этом сообщает портал «Волга-Ньюс» со ссылкой …
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21 ноября 2017, 10:12
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Весной «Крылья Советов» проведут на «Самара Арене» игры ФНЛ
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17 ноября 2017, 07:09
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Субподрядчика стадиона «Самара Арена» обвинили во лжи
Скандал вокруг стадиона «Самара Арена» переходит в горячую фазу. Подрядчик не согласился с обвинениями субподрядчика в воровстве и напомнил об уголовной ответственности за ложный донос.
Как уже сообщала «ТЕРРА», с заявлением о хищении при строительстве самарского стадиона почти …
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17 ноября 2017, 03:46
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Подстанцию «Стадион» в Самаре Владимир Путин запустит удаленно
Президент РФ Владимир Путин примет участие в церемонии ввода в эксплуатацию трех подстанций – «Пресня» в Москве, «Береговая» в Калининграде, и «Стадион» (Самара). Церемония состоится в режиме видеоконференции, уточнили в пресс-службе Кремля.
«14 ноября Владимир Путин посетит компанию «Россети». Во время …
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14 ноября 2017, 01:12
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В Самаре рекламный щит рухнул на машину
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1 ноября 2017, 10:05
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Фото: «Ил-2» снова установили на Московском шоссе
Самолет-памятник «Ил-2» собран и снова установлен на пересечении проспекта Кирова и Московского шоссе. Пользователь Евгений Мокшанов опубликовал фото в социальной сети.
Напомним, легендарный штурмовик отправляли на реставрацию на завод «Авиакор». На его месте тем временем шла реконструкция. Сейчас там …
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30 октября 2017, 11:13
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В Самаре трамвай №21 сошел с рельсов на Ташкентской, есть фото
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23 октября 2017, 10:26