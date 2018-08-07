4
37
41
Расширенный поиск

Новости

Актуальные темы

Сегодня
Неделя
Месяц

Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 31 июля 2018г  
Все видео

Цифры

Цифры. Эфир передачи от 6 августа 2018г  
Все видео
ЗАПОЛНИТЕ ФОРМУ и наш менеджер по рекламе перезвонит вам 
  .d8888b.   888         888888            888888888    d888       d8b 
 d88P  Y88b  888           "88b            888         d8888       Y8P 
 888         888            888            888           888           
 888d888b.   888  888       888   .d88b.   8888888b.     888      8888 
 888P "Y88b  888 .88P       888  d88P"88b       "Y88b    888      "888 
 888    888  888888K        888  888  888         888    888       888 
 Y88b  d88P  888 "88b       88P  Y88b 888  Y88b  d88P    888       888 
  "Y8888P"   888  888       888   "Y88888   "Y8888P"   8888888     888 
                          .d88P       888                          888 
                        .d88P"   Y8b d88P                         d88P 
                       888P"      "Y88P"                        888P"
Введите код, изображенный в стиле ASCII-арт.

Материалы по теме:

Около стадиона «Самара Арена» разместят рынки и ТЦ

Около стадиона «Самара Арена» разместят рынки и ТЦ

Самарские чиновники придумали, как можно использовать территорию около стадиона «Самара Арена». Там сделают рынки, склады и построят торговый центр. Разрешение на использование двух земельных участков площадью 51 и 252 квадратных метра получило ООО «Агропромышленный парк «Самара».
 
«Настоящее постановление вступает в 
6 августа 2018, 04:58
«Это безобразие»: «Крылья Советов» проиграли «Оренбургу» со счетом 0:3

«Это безобразие»: «Крылья Советов» проиграли «Оренбургу» со счетом 0:3

В воскресенье, 5 августа, самарские «Крылья Советов» принимали на стадионе «Самара Арена» «Оренбург». Поболеть за любимые команды на матч пришли 22 930 зрителей. Встреча завершилась разгромом хозяев - они уступили соперникам с унизительнм счетом 0:3. Причем, все три мяча влетели 
5 августа 2018, 10:55
В Самаре построят очистные для ливневой канализации

В Самаре построят очистные для ливневой канализации

В Самаре разрабатывают проект очистных сооружений «Чкаловские», которые планируют построить на улице Береговой в Кировском районе областной столицы. Департамент градостроительства набросает проект и затем будет искать подрядчика для выполнения работ. Полную планировку территории должны подготоить за 12 месяцев. На новых 
3 августа 2018, 05:19
Где в Самаре продают билеты на матч «Крылья Советов» - «Оренбург»

Где в Самаре продают билеты на матч «Крылья Советов» - «Оренбург»

В пятницу, 3 августа, начинается продажа билетов на матч 2-го тура российской Премьер-Лиги между самарскими «Крыльями Советов» и «Оренбургом». Игра пройдет в воскресенье, 5 августа, на стадионе «Самара Арена». За билеты болельщики будут отдавать от 300 рублей и выше. Как 
3 августа 2018, 09:08
Матч «Крылья Советов» - ЦСКА в Самаре прошел без ЧП

Матч «Крылья Советов» - ЦСКА в Самаре прошел без ЧП

Во вторник, 31 июля, в Самаре состоялся матч между «Крыльями Советов» и московским ЦСКА. Полиция отчиталась, что все было спокойно.

«Грубых нарушений общественного порядка, массовых беспорядков и иных чрезвычайных происшествий во время проведения футбольного матча не зафиксировано», - сообщили в 
1 августа 2018, 12:48
В Советском районе Самары построят многоэтажки высотой более 20 этажей

В Советском районе Самары построят многоэтажки высотой более 20 этажей

В Советском районе областной столицы возведут дома высотой более 20 этажей. Располагаться они будут на участке в границах улицы Ивана Булкина, переулка Сокольского, улиц Печерской, Артемовской и Авроры общей площадью 93,5 тысяч кв. м.

Как говорится в документах, опубликованных 
31 июля 2018, 03:08
В Самаре улицу Авроры продлят от Московского шоссе до Ново-Садовой

В Самаре улицу Авроры продлят от Московского шоссе до Ново-Садовой

В областной столице появится новая дорога-поперечник - улицу Авроры решено продлить от Московского шоссе до Ново-Садовой. Проект трассы разработает за 2,325 млн рублей ООО «ОГК-Самара». Деньги на проведение работ выделит региональный бюджет. Проект должны подготовить до декабря этого года, а 
30 июля 2018, 08:58
Самарцам предлагают выбрать новое место для зоопарка

Самарцам предлагают выбрать новое место для зоопарка

Жителям Самары предлагают выбрать новое место для размещения зоопарка. Голосование проводится в приложении «Вместе Самарская область». На выбор предлагается три варианта: зоопарк могут перенести в микрорайон Южный город, разместить на территории за больницей имени Середавина (она находится на улице Ташкентской). 
20 июля 2018, 08:26
© ТРК «ТЕРРА», 2002-2015. Все права защищены.
При использовании материалов сайта активная ссылка на www.trkterra.ru обязательна
Сетевое издание Медиапортал "ТЕРРА". Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 71080 от 13 сентября 2017 г.
Учредитель и главный редактор: Камбарова Н.Н., адрес электронной почты редакции: seo@trk-terra.ru, телефон редакции: (846) 341-11-04
Наверх