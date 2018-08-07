|
Около стадиона «Самара Арена» разместят рынки и ТЦ
Самарские чиновники придумали, как можно использовать территорию около стадиона «Самара Арена». Там сделают рынки, склады и построят торговый центр. Разрешение на использование двух земельных участков площадью 51 и 252 квадратных метра получило ООО «Агропромышленный парк «Самара».
|
6 августа 2018, 04:58
|
«Это безобразие»: «Крылья Советов» проиграли «Оренбургу» со счетом 0:3
|
5 августа 2018, 10:55
|
В Самаре построят очистные для ливневой канализации
В Самаре разрабатывают проект очистных сооружений «Чкаловские», которые планируют построить на улице Береговой в Кировском районе областной столицы. Департамент градостроительства набросает проект и затем будет искать подрядчика для выполнения работ. Полную планировку территории должны подготоить за 12 месяцев. На новых …
|
3 августа 2018, 05:19
|
Где в Самаре продают билеты на матч «Крылья Советов» - «Оренбург»
|
3 августа 2018, 09:08
|
Матч «Крылья Советов» - ЦСКА в Самаре прошел без ЧП
|
1 августа 2018, 12:48
|
В Советском районе Самары построят многоэтажки высотой более 20 этажей
|
31 июля 2018, 03:08
|
В Самаре улицу Авроры продлят от Московского шоссе до Ново-Садовой
|
30 июля 2018, 08:58
|
Самарцам предлагают выбрать новое место для зоопарка
Жителям Самары предлагают выбрать новое место для размещения зоопарка. Голосование проводится в приложении «Вместе Самарская область». На выбор предлагается три варианта: зоопарк могут перенести в микрорайон Южный город, разместить на территории за больницей имени Середавина (она находится на улице Ташкентской). …
|
20 июля 2018, 08:26