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Новичков «Крыльев Советов» вызвали в национальные сборные Румынии и Узбекистана
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30 августа 2018, 11:54
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В Самаре ветераны «Крыльев Советов» сыграли с заключенными
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30 августа 2018, 10:55
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В Самаре Kalina протаранила дом после ДТП с иномаркой
В четверг ночью, 30 августа, в историческом центре Самары случилось ДТП. На пересечении улиц Красноармейской и Фрунзе столкнулись два автомобиля — Lada Kalina и Toyota Corolla. По словам очевидцев в группе «ДТП Самара», после удара одна из машин не …
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30 августа 2018, 10:19
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В Тольятти 16-летний мотоциклист впал в кому после ДТП с внедорожником
Во вторник, 28 августа, произошла страшная авария с участием мотоциклиста в Тольятти. В 09:20 16-летний парень ехал на мопеде YAGUAR SPORT по улице Никонова в направлении Железнодорожной.
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29 августа 2018, 02:38
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Студенты попросили продлить маршрут трамвая № 13 в Самаре
Представители администрации Самары рассмотрят возможность продления трамвайного маршрута № 13 до разворотного кольца около торгового центра «Апельсин». С такой просьбой обратились к главе Самары Елене Лапушкиной студенты Самарского университета на молодежном форуме «iВолга». Они считают, что нововведение значительно облегчило бы …
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31 июля 2018, 12:22
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Трамвай № 4 протаранил иномарку на Красноармейской в Самаре
Во вторник, 17 июля, в областной столице произошла очередная авария с участием трамвая. На пересечении улиц Красноармейской и Урицкого трамвай, следовавший по маршруту № 4, врезался в черную легковушку. Столкновение случилось на трамвайных путях. По словам очевидцев в группе …
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18 июля 2018, 11:08
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В Самаре травмированы 6 пассажиров маршрутки, в которую врезался трамвай
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16 июля 2018, 10:24
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Трамвай снес маршрутку около ТРК «Аврора» в Самаре
В понедельник, 16 июля, в областной столице произошла авария в районе торгово-развлекательного комплекса «Аврора». Примерно в 19:35 на выезде с кольца трамваев один из них столкнулся с маршрутным автобусом.
Как сообщают очевидцы в группе «Подслушано Самара», «от удара …
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16 июля 2018, 10:06