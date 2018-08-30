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Новичков «Крыльев Советов» вызвали в национальные сборные Румынии и Узбекистана

Новичков «Крыльев Советов» вызвали в национальные сборные Румынии и Узбекистана

Игроков самарских «Крыльев Советов» Виталия Денисова  и Паула-Виорела Антона вызвали в национальные сборные Узбекистана и Румынии. Денисов  будет выступать вместе со своей командой на  финальном турнире  Кубка Азии. Во время подготовки к  спортивному событию,  6 и 11  сентября,  сборная Узбекистана 
30 августа 2018, 11:54
В Самаре ветераны «Крыльев Советов» сыграли с заключенными

В Самаре ветераны «Крыльев Советов» сыграли с заключенными

В исправительной колинии № 5 в Самаре состоялся футбольный матч между ветеранами «Крыльев Советов» и заключенными. Турнир проходил в два этапа, два тайма по 20 минут. В упорной борьбе победила команда заключенных,  ветераны  «Крыльев Советов»   высоко оценили подготовку  команды соперника,  
30 августа 2018, 10:55
В Самаре Kalina протаранила дом после ДТП с иномаркой

В Самаре Kalina протаранила дом после ДТП с иномаркой

В четверг ночью, 30 августа,  в историческом центре  Самары  случилось ДТП. На пересечении  улиц Красноармейской и Фрунзе  столкнулись два автомобиля — Lada Kalina  и Toyota Corolla.  По словам очевидцев в группе «ДТП Самара», после  удара одна из машин не 
30 августа 2018, 10:19
В Тольятти 16-летний мотоциклист впал в кому после ДТП с внедорожником

В Тольятти 16-летний мотоциклист впал в кому после ДТП с внедорожником

Во вторник, 28 августа, произошла страшная авария с участием мотоциклиста в Тольятти. В 09:20 16-летний парень ехал на мопеде YAGUAR SPORT по улице Никонова в направлении Железнодорожной. 
 
По предварительной версии, несовершеннолетний не сумел держаться на безопасной дистанции до едущего впереди него 
29 августа 2018, 02:38
Студенты попросили продлить маршрут трамвая № 13 в Самаре

Студенты попросили продлить маршрут трамвая № 13 в Самаре

Представители администрации Самары рассмотрят возможность продления трамвайного маршрута № 13 до разворотного кольца около торгового центра «Апельсин». С такой просьбой обратились к главе Самары Елене Лапушкиной студенты Самарского университета на молодежном форуме «iВолга». Они считают, что нововведение значительно облегчило бы 
31 июля 2018, 12:22
Трамвай № 4 протаранил иномарку на Красноармейской в Самаре

Трамвай № 4 протаранил иномарку на Красноармейской в Самаре

Во вторник, 17 июля, в областной столице произошла очередная авария с участием трамвая. На пересечении улиц Красноармейской и Урицкого трамвай, следовавший по маршруту № 4, врезался в черную легковушку. Столкновение случилось на трамвайных путях. По словам очевидцев в группе 
18 июля 2018, 11:08
В Самаре травмированы 6 пассажиров маршрутки, в которую врезался трамвай

В Самаре травмированы 6 пассажиров маршрутки, в которую врезался трамвай

Стали известны подробности столкновения трамвая и маршрутного автобуса около ТРК «Аврора» в Самаре. Около семи часов вечера на улице Аэродромной, в районе остановки общественного транспорта «Улица Авроры» сошел с рельсов трамвай маршрута №1. В этот момент он направлялся «в город» 
16 июля 2018, 10:24
Трамвай снес маршрутку около ТРК «Аврора» в Самаре

Трамвай снес маршрутку около ТРК «Аврора» в Самаре

В понедельник, 16 июля, в областной столице произошла авария в районе торгово-развлекательного комплекса «Аврора». Примерно в 19:35 на выезде с кольца трамваев один из них столкнулся с маршрутным автобусом.

Как сообщают очевидцы в группе «Подслушано Самара», «от удара 
16 июля 2018, 10:06
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