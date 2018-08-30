В Тольятти 16-летний мотоциклист впал в кому после ДТП с внедорожником Во вторник, 28 августа, произошла страшная авария с участием мотоциклиста в Тольятти. В 09:20 16-летний парень ехал на мопеде YAGUAR SPORT по улице Никонова в направлении Железнодорожной. … По предварительной версии, несовершеннолетний не сумел держаться на безопасной дистанции до едущего впереди него