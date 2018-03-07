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Женщина пыталась пронести нож в суд в Самарской области

Женщина пыталась пронести нож в суд в Самарской области

Жительница Самарской области оштрафована за попытку проноса запрещенных вещей. Женщина пришла в Безенчукский районный суд. Пристав, отвечающий за безопасность на входе, попросил ее выложить все предметы, которые по закону нельзя проносить с собой в здание. К таковым относятся огнестрельное оружие, 

6 марта 2018, 11:19
Очередное разбирательство по банкротству МП «Пассажиравтотранс» назначено в Самаре

Очередное разбирательство по банкротству МП «Пассажиравтотранс» назначено в Самаре

Арбитражный суд Самарской области назначил на 12 марта очередное разбирательство по делу о банкротстве самарского муниципального предприятия «Пассажиравтотранс». «ТЕРРА» уже неоднократно рассказывала о бедственном положении городских транспортников. МП в 2016 году сработала с выручкой около одного миллиарда рублей и получило 

5 марта 2018, 05:04
Мужчину, выгонявшего своего сына голым на улицу, осудили в Жигулевске

Мужчину, выгонявшего своего сына голым на улицу, осудили в Жигулевске

В Жигулевске осудили 45-летнего мужчину, который жестоко обращался со своим 15-летним сыном. Мужчина регулярно истязал подростка, он постоянно избивал его за плохие оценки в школе, не кормил, заставлял спать на полу, а также выгонял голым на улицу. В таких условиях 

2 марта 2018, 04:55
Дошли до Верховного суда: о «квартирном споре» мэрии Тольятти и областных чиновников

Дошли до Верховного суда: о «квартирном споре» мэрии Тольятти и областных чиновников

Верховный суд отказался передавать для дальнейшего рассмотрения сразу две кассационных жалобы регионального министерства социально-демографической и семейной политики. Речь идет о спорах ведомства с мэрией Тольятти. В обоих случаях тольяттинские чиновники требовали возместить городской администрации убытки, понесенные в результате приобретения квартир 

3 марта 2018, 10:08
Счетная палата уличила в нарушениях минтранс Самарской области

Счетная палата уличила в нарушениях минтранс Самарской области

Счетная палата Самарской области уличила минтранс региона в нарушении закона о закупках при заключении контрактов на ремонт дорог. К такому выводу аудиторы палаты пришли по результатам проверки «АСАДО» - структурного подразделения ведомства. Проверяющие не обнаружили на госпредприятии ежегодные планы проведения 

20 февраля 2018, 09:05
В Самаре продлен срок строительства Фрунзенского моста

В Самаре продлен срок строительства Фрунзенского моста

Госконтракт с компанией «Стройтрансгаз», которая занимается возведением Фрунзенского моста, решено продлить. Правительство Самарской области подписало соответствующее распоряжение. Изначально 1-ю очередь объекта должны были сдать еще 1 августа 2018 года. Однако, из-за проблем с финансированием фактический график работ выполнялся с отставанием. 

24 января 2018, 03:12
Областной Минтранс накажут за лишние сваи

Областной Минтранс накажут за лишние сваи

Министерство транспорта и автомобильных дорог Самарской области оштрафуют на 78 тысяч рублей. Такое решение принял Арбитражный суд, куда с соответствующим заявлением обратилось Средне-Поволжскоге управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору.

Как говорится в заявлении надзорного ведомства, в 
22 января 2018, 05:03
Минтранс Самарской области оштрафован по требованию Ростехнадзора

Минтранс Самарской области оштрафован по требованию Ростехнадзора

В Самарской области по требованию Ростехнадзора оштрафовано региональное министерство транспорта и автомобильных дорог. Такая мера была назначена за неисполнение транспортным ведомством ранее выданного предписания об устранении нарушений при строительстве мостового перехода «Фрунзенский» через реку Самару. Ростехнадзор внепланово проверял объект в 

16 января 2018, 04:19
На дороги Самарской области в 2018 году дадут более 12 млрд рублей

На дороги Самарской области в 2018 году дадут более 12 млрд рублей

В Самарской области на дороги в 2018 году будет выделено более 12 миллиардов рублей. Такую информацию озвучил глава региона Дмитрий Азаров.

Глава региона рассказал, что определенные сложности были с развязкой улиц Ташкентской и Демократической. Вынос сетей согласовывали энергокомпаниями и 
22 декабря 2017, 10:21
Срок сдачи в эксплуатацию Фрунзенского мостового перехода в Самаре откладывается

Срок сдачи в эксплуатацию Фрунзенского мостового перехода в Самаре откладывается

Из-за хронического недофинансирования. Вместо требующихся 12 с лишним миллиардов рублей, в его строительство вложено втрое меньше.
Несмотря на то, что по первоначальному контракту срок сдачи моста - конец 2018 года, скорее всего, первый транспорт по нему пустят не раньше 2019 

19 декабря 2017, 06:14
Минтранс Самарской области пытается вернуть 347 млн рублей

Минтранс Самарской области пытается вернуть 347 млн рублей

Областному Минтрансу снова не удалось вернуть через суд 347 миллионов рублей, которые были перечислены в 2014 году фирме «Волгоспецстрой» в счет оплаты контракта на строительство Кировского мостового перехода. Эти деньги оказались на счетах московского «Глобэксбанка». Финансовая организация принудительно взыскала их 

12 декабря 2017, 07:59
Областной минтранс отменил дорожный тендер за 2,1 млрд рублей

Областной минтранс отменил дорожный тендер за 2,1 млрд рублей

Областной минтранс отменил тендер по определению подрядчика, который должен был заняться содержанием автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения на территории губернии в следующем году. На эти цели предполагалось потратить 2 миллиарда 100 миллионов рублей. Победитель тендера должен был поддерживать указанные 

8 декабря 2017, 07:25
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