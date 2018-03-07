Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд обязал минтранс Самарской области заплатить штраф в 50 тысяч рублей за нарушения, допущенные при строительстве Фрунзенского моста. На действия чиновников пожаловалось Средне-Поволжское управление Ростехнадзора. Специалисты надзорного ведомства выявили ряд нестыковок между проектом и фактически выполненными работами.
Так основание опоры №2 изготовили из десяти свай, что является нарушением проектной документации, согласно которой их должно быть 20 штук, говорится в материалах арбитража. Аналогичные претензии предъявили и к качеству опоры №8. Ее сделали из 16 свай, хотя по проекту нужно 8. При этом строители использовали не ту марку бетона, какая была указана в проекте.
Однако Минтранс с решением Ростехнадзора не согласился. В ходе споров министерство настаивало, что никаких градостроительных отклонений не допускало, подрядчик вел строительство в соответствии с проектом и внесенными в него изменениями. Саму же проверку минтранс расценил как - цитата - «формальную, без установления всех имеющих значение для дела обстоятельств».
Такая позиция не убедила судей ни в арбитраже, ни в апелляции. Что теперь делать со сваями и бетоном, и насколько безопасным будет мост, в материалах дела не указывается.
Напомним, строительство путепровода общей протяженностью около 3 километров стартовало в ноябре 2015-го. Стоимость работ достигает 12,5 миллиарда рублей. Изначально завершить объект планировали в 2018 году. Но из-за недостатка финансирования срок передвинули на 2019-й.
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