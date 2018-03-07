Мужчину, выгонявшего своего сына голым на улицу, осудили в Жигулевске В Жигулевске осудили 45-летнего мужчину, который жестоко обращался со своим 15-летним сыном. Мужчина регулярно истязал подростка, он постоянно избивал его за плохие оценки в школе, не кормил, заставлял спать на полу, а также выгонял голым на улицу. В таких условиях …