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Сызранец утопил в озере «крузак» за 5 миллионов рублей
Элитный внедорожник Toyota Land Cruiser за считанные секунды пошел ко дну после дрифта на обледенелом озере, передает портал КТВ ЛУЧ.
Парень сначала развлекался, управляя «крузаком» на заснеженному берегу. Его друзья на снегоходах снимали происходящее на видео. Однако, когда …
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5 января 2017, 03:31
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На пост главы Новокуйбышевска назначен Сергей Марков
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14 декабря 2016, 09:28
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Водитель Mercedes-Benz сбил 22-летнего парня в Новокуйбышевске
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1 декабря 2016, 04:44
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Роботы выступят на школьном турнире в Новокуйбышевске
В среду, 30 ноября, в Новокуйбышевске пройдет турнир по робототехнике среди школьных команд Поволжского образовательного округа. Соревнования проводятся в пяти номинациях: «Сумо», «Шорт-трек», «Чертежник», «Следование по линии», «Кегельринг-МАКРО». В состязаниях примут участие ребята от 7 до 15 лет.
Роботы собраны из …
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28 ноября 2016, 01:14
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В Новокуйбышевске рабочие хлебозавода объявили забастовку
Работники старейшего продовольственного предприятия города объявили акцию протеста по итальянской системе. Они находятся на рабочих местах, но отказываются исполнять обязанности.
По словам бастующих, около двух десятков водителей-экспедиторов в течение нескольких месяцев не получают указанную в трудовом договоре премию в размере 30% …
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16 ноября 2016, 12:59
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В Самаре в затоне возле Кировского моста под лед провалился рыбак
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9 апреля 2016, 11:26
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В Самаре 50-летний мужчина провалился под лед на Полевом спуске
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9 марта 2016, 10:37
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В Самаре спасли мужчину, провалившегося под лед на Волге напротив ГРЭС
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1 марта 2016, 11:21
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Со дна Самары подняли затонувший теплоход «Хороший»
В Самаре подняли со дна реки теплоход "Хороший", затонувший в начале февраля в протоке Сухая Самарка, на месте зимнего отстоя, передает портал samru.ru.
Владельцем теплохода является компания "Табачная лавка №1". Она использовала судно как прогулочное.
В самарской …
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24 февраля 2016, 09:39
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Спасатели предотвратили возможный разлив топлива в Сухой Самарке
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17 ноября 2015, 09:23
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В блогах: Сухая Самарка второй месяц без горячей воды
Блогер Наталья Быкова сообщает, что в поселке Сухая Самарка с 26 июля нет горячей воды. «Сначала жителям говорили, мол, ремонт коммуникаций. Но это оказалось вранье. Буквально на днях по подъездам расклеили объявления: ЗАО "СУТЭК", которое является посредником между жителями …
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1 сентября 2015, 05:08
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В Самаре ночью столкнулись две мотолодки: есть пострадавший
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15 июля 2015, 11:58