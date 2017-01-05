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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 27 декабря 2016г 
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Цифры. Эфир передачи от 29 декабря 2016г 
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Материалы по теме:

Сызранец утопил в озере «крузак» за 5 миллионов рублей

Сызранец утопил в озере «крузак» за 5 миллионов рублей

Элитный внедорожник Toyota Land Cruiser за считанные секунды пошел ко дну после дрифта на обледенелом озере, передает портал КТВ ЛУЧ.
 
Парень сначала развлекался, управляя «крузаком» на заснеженному берегу. Его друзья на снегоходах снимали происходящее на видео. Однако, когда 
5 января 2017, 03:31
На пост главы Новокуйбышевска назначен Сергей Марков

На пост главы Новокуйбышевска назначен Сергей Марков

У Новокуйбышевска новый мэр. На заседании городской думы во вторник, 13 декабря, на этом посту был утвержден Сергей Марков. Он исполнял обязанности главы города после того, как эту должность оставил Андрей Коновалов, ставший депутатом Самарской губернской думы. Сам Марков до 

14 декабря 2016, 09:28
Водитель Mercedes-Benz сбил 22-летнего парня в Новокуйбышевске

Водитель Mercedes-Benz сбил 22-летнего парня в Новокуйбышевске

В среду, 30 ноября, в Новокуйбышевске Mercedes-Benz сбил молодого пешехода на улице Садовой. ДТП произошло примерно в 22  часа. Иномаркой управлял 51-летний водитель. Пострадавший – 22-летний парень на карете скорой помощи доставлен в больницу. По данным полиции, он переходил дорогу 

1 декабря 2016, 04:44
Роботы выступят на школьном турнире в Новокуйбышевске

Роботы выступят на школьном турнире в Новокуйбышевске

В среду, 30 ноября, в Новокуйбышевске пройдет турнир по робототехнике среди школьных команд Поволжского образовательного округа. Соревнования проводятся в пяти номинациях: «Сумо», «Шорт-трек», «Чертежник», «Следование по линии», «Кегельринг-МАКРО». В состязаниях примут участие ребята от 7 до 15 лет.

Роботы собраны из 

28 ноября 2016, 01:14
В Новокуйбышевске рабочие хлебозавода объявили забастовку

В Новокуйбышевске рабочие хлебозавода объявили забастовку

Работники старейшего продовольственного предприятия города объявили акцию протеста по итальянской системе. Они находятся на рабочих местах, но отказываются исполнять обязанности.

По словам бастующих, около двух десятков водителей-экспедиторов в течение нескольких месяцев не получают указанную в трудовом договоре премию в размере 30% 

16 ноября 2016, 12:59
В Самаре в затоне возле Кировского моста под лед провалился рыбак

В Самаре в затоне возле Кировского моста под лед провалился рыбак

Вчера, 8 апреля, в затоне реки Самара около Кировского моста в промоину провалился рыбак. Как передает ПСС по Самарской области, оказавшегося в воде любителя подледного лова заметили люди, проезжавшие по мосту. Они же и вызвали спасательную службу.
Спасатели были направлены 
9 апреля 2016, 11:26
В Самаре 50-летний мужчина провалился под лед на Полевом спуске

В Самаре 50-летний мужчина провалился под лед на Полевом спуске

Накануне самарские спасатели выезжали на оказание помощи человеку, провалившемуся под лед. Информация о происшествии на Волге в районе Полевого спуска (Самара, Октябрьский район) поступила в МЧС 8 марта около часа дня. На помощь 50-летниму пострадавшему выехали трое сотрудников МЧС. Его 
9 марта 2016, 10:37
В Самаре спасли мужчину, провалившегося под лед на Волге напротив ГРЭС

В Самаре спасли мужчину, провалившегося под лед на Волге напротив ГРЭС

Сегодня, 1 марта, в Ленинском районе Самары, напротив ГРЭС мужчина попытался пешком перейти через Волгу на левый берег. Однако отойдя от правого берега на 300 метров, он провалился под лед, сообщает ПСС по Самарской области.
 
По информации спасателей, уже 
1 марта 2016, 11:21
Со дна Самары подняли затонувший теплоход «Хороший»

Со дна Самары подняли затонувший теплоход «Хороший»

В Самаре подняли со дна реки теплоход "Хороший", затонувший в начале февраля в протоке Сухая Самарка, на месте зимнего отстоя, передает портал samru.ru.

Владельцем теплохода является компания "Табачная лавка №1". Она использовала судно как прогулочное.

В самарской 
24 февраля 2016, 09:39
Спасатели предотвратили возможный разлив топлива в Сухой Самарке

Спасатели предотвратили возможный разлив топлива в Сухой Самарке

В понедельник, 16 ноября, самарским спасателям поступило сообщение о происшествии на воде.

«В протоке Сухая Самарка в корпус пассажирского судна «Лель», стоящего у причала, внезапно началось поступление заборной воды. В результате принятия судном воды в трюм образовался крен на 
17 ноября 2015, 09:23
В блогах: Сухая Самарка второй месяц без горячей воды

В блогах: Сухая Самарка второй месяц без горячей воды

Блогер Наталья Быкова сообщает, что в поселке Сухая Самарка с 26 июля нет горячей воды. «Сначала жителям говорили, мол, ремонт коммуникаций. Но это оказалось вранье. Буквально на днях по подъездам расклеили объявления: ЗАО "СУТЭК", которое является посредником между жителями 
1 сентября 2015, 05:08
В Самаре ночью столкнулись две мотолодки: есть пострадавший

В Самаре ночью столкнулись две мотолодки: есть пострадавший

15 июля около часа ночи на Сухой Самарке произошло столкновение двух мотолодок.
15 июля 2015, 11:58
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