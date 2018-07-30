Самарцев оставят без горячей воды еще на несколько дней В Самаре завершился первый этап гидравлических испытаний на тепловых сетях. Они проходили с 16 по 20 июля. За это время специалисты зафиксировали 50 повреждений на тепломагистралях. Как отмечает пресс-служба ОАО «ПТС», большинство неисправностей было обнаружено на бывших бесхозных сетях. Сейчас …