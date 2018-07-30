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В Самаре в очередной раз отключат горячую воду
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27 июля 2018, 10:17
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Самарцев оставят без горячей воды еще на несколько дней
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20 июля 2018, 03:41
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Обрушился потолок в доме на Пугачевской в Самаре
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19 июля 2018, 03:09
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Грунт провалился во дворе дома на Куйбышева в Самаре
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18 июля 2018, 11:48
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Полтора месяца без воды сидят жители села Дмитриевка
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18 июля 2018, 02:35
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В блогах: Что творят в Самаре местные "царьки" на улице Маяковского
Самарец Олег Александров через "Твиттер" обратился к мэру города, чтобы она посмотрела, что творят местные "царьки" на Маяковского, 78. "Этот дом не имеет центрального водоснабжения. В 30-градусную жару коммунальщики вдруг повесили на водопроводные колонки замки. Жителей оставили без воды", …
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6 июля 2018, 07:49
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Для экономии воды коммунальщики советуют самарцам принимать душ вдвоем
Самарские коммунальщики выступили с неожиданной идеей — они посоветовали горожанам принимать душ вдвоем ради экономии воды. Оказалось, что на расходование живительной влаги повлияли жара и наводнившие город туристы. В последние несколько суток в городскую систему водоснабжения подается почти на 10% …
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5 июля 2018, 10:05
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Спасатели предупредили о слишком холодной воде на пляжах Самары
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25 июня 2018, 02:42