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«Бункер S» Эфир передачи от 24 июля 2018г 
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Цифры. Эфир передачи от 24 июля 2018г 
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В Самаре в очередной раз отключат горячую воду

В Самаре в очередной раз отключат горячую воду

В областном центре опять отключат горячую воду. С 30 июля специалисты ЗАО «ПТС» приступят к гидравлическим испытаниям сетей Самарской ГРЭС и Привокзальной отопительной котельной. В Связи с этим ограничения подачи горячей воды ожидаются в границах  Волжского проспекта – улицы Максима 

27 июля 2018, 10:17
Самарцев оставят без горячей воды еще на несколько дней

Самарцев оставят без горячей воды еще на несколько дней

В Самаре завершился первый этап гидравлических испытаний на тепловых сетях. Они проходили с 16 по 20 июля. За это время специалисты зафиксировали 50 повреждений на тепломагистралях. Как отмечает пресс-служба ОАО «ПТС», большинство неисправностей было обнаружено на бывших бесхозных сетях. Сейчас 

20 июля 2018, 03:41
Обрушился потолок в доме на Пугачевской в Самаре

Обрушился потолок в доме на Пугачевской в Самаре

В ночь на четверг, 19 июля, в квартире на втором этаже двухэтажного дома №22 А на улице Пугачевской в Кировском районе обрушился потолок. Это произошло еще в 03:16. На фотографиях, предоставленных жильцами квартиры, видно, что свалилось не только декоративное потолочное 
19 июля 2018, 03:09
Грунт провалился во дворе дома на Куйбышева в Самаре

Грунт провалился во дворе дома на Куйбышева в Самаре

Во дворе дома № 129 по улице Куйбышева в Самаре провалился грунт: местные жители боятся гулять по территории с детьми. После ливней в глубокой яме стоит вода, асфальт вокруг нее пришел в негодность. Земля продолжает оседать и жильцы соседних домов 
18 июля 2018, 11:48
Полтора месяца без воды сидят жители села Дмитриевка

Полтора месяца без воды сидят жители села Дмитриевка

Почти чрезвычайная ситуация сложилась в селе Дмитриевка Нефтегорского района: полтора месяца без воды провели местные жители. Правда, представители МЧС положение чрезвычайным пока не признали, так как в пожарных гидрантах напор есть, а жителям воду доставляют бойлерами. Тем не менее, для 

18 июля 2018, 02:35
В блогах: Что творят в Самаре местные

В блогах: Что творят в Самаре местные "царьки" на улице Маяковского

Самарец Олег Александров через "Твиттер" обратился к мэру города, чтобы она посмотрела, что творят местные "царьки" на Маяковского, 78. "Этот дом не имеет центрального водоснабжения. В 30-градусную жару коммунальщики вдруг повесили на водопроводные колонки замки. Жителей оставили без воды", 
6 июля 2018, 07:49
Для экономии воды коммунальщики советуют самарцам принимать душ вдвоем

Для экономии воды коммунальщики советуют самарцам принимать душ вдвоем

Самарские коммунальщики выступили с неожиданной идеей — они посоветовали горожанам принимать душ вдвоем ради экономии воды. Оказалось, что на расходование живительной влаги повлияли жара и наводнившие город туристы. В последние несколько суток в городскую систему водоснабжения подается почти на 10% 
5 июля 2018, 10:05
Спасатели предупредили о слишком холодной воде на пляжах Самары

Спасатели предупредили о слишком холодной воде на пляжах Самары

В Самарской области региональное ГУ МЧС предупредило о низкой температуре воды в местных реках и озерах. Переохлаждение может привести в трагическим последствиям. При этом в регионе наступила жара. С 26 по 28 июня синоптики прогнозируют до +35 градусов.

«Главное управление МЧС 

25 июня 2018, 02:42
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