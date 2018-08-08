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В Самарской области полным ходом идет подготовка к Грушинскому фестивалю
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8 августа 2018, 11:48
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«Кисельные берега»: в Самаре 4-ая очередь набережной снова «плывет» после дождя
В среду, 8 августа, Самару снова накрыл ливень, который периодически шел в течение всего дня. Как пишут самарцы в соцсетях, разгул стихии снова выявил проблемы на свежеотремонтированной четвертой очереди набережной. Склоны снова «поплыли» - потоки грязи оказались на новой …
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8 августа 2018, 11:09
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До 17 августа в Самаре перекроют улицу Цеховую
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8 августа 2018, 08:28
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Пассажир неизвестного авто травмировал велосипедиста дверью в Самаре
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8 августа 2018, 08:08
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Госпитализированы двое: под Тольятти кроссовер Toyota RAV 4 «влетел» в грузовик
В воскресенье вечером, 5 августа, неподалеку от Зеленовки произошла авария. На 982 километре Toyota RAV 4 догнала впереди идущий «Рено Магнум» с полуприцепом. По информации Ставропольской Госавтоинспекции, 25-летний водитель кроссовера не сумел удержаться на безопасной дистанции. В результате аварии пострадали …
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6 августа 2018, 08:57
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В Самаре мотоциклист попал в больницу после ДТП с «Приорой»
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31 июля 2018, 01:38
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В Италии отравили собаку, которая спасала людей после землетрясения
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30 июля 2018, 10:23
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Фото и видео: в Самаре столкнулись иномарка «Субару» и машина ДПС
Во вторник утром, 24 июля, на пересечении проспекта Кирова и улицы Нагорной в Самаре произошла серьезная авария. Там столкнулись иномарка «Субару» и машина дорожно-патрульной службы. По предварительной информации, иномарка при повороте не уступила дорогу служебному автомобилю, который ехал прямо. По …
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24 июля 2018, 09:32
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Мгновенная карма: в Самаре водитель "Гранты" "завалил" автоледи на "Фольксвагене", которая не уступила ему дорогу
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20 июля 2018, 10:58
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В Самаре внук убил бабушку, засыпав ей в рот марганцовку
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9 июня 2018, 10:06
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Медицинское ЧП: Сразу 15 детей наглотались гидрогелевых шариков в детсаду Тольятти
Вчера, 1 июня, около 12 часов дня, в одном из детсадов Автозаводского района Тольятти, по предварительной информации, сразу 15 детей 3-3,5 лет проглотили гелевые шарики Orbeez. Предположительно, один из малышей принес их с собой и «угостил» своих друзей, передает …
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2 июня 2018, 02:17
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«Они так похожи на леденцы!»: В Сызрани 3-летний ребенок отравился гормональными препаратами
Несовершеннолетний с отравлением был госпитализирован в местную горбольницу. Об этом пишет «КТВ ЛУЧ».
В Сызрани 3-летний ребенок, увидев яркие разноцветные таблетки, съел их, приняв за леденцы. На самом деле это оказались … гормональные препараты. С отравлением он был …
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27 мая 2018, 12:05