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В Самарской области полным ходом идет подготовка к Грушинскому фестивалю

В Самарской области полным ходом идет подготовка к Грушинскому фестивалю

В Самарской области продолжается подготовка к фестивалю авторской песни имени Грушина. На Мастрюковских озерах оборудованы посты медиков и МЧС, завершается монтаж сцен и плавучей эстрады-гитары. Напомним, что 45-й юбилейный фестиваль пройдет с 9 по 12 августа, а его история началась 
8 августа 2018, 11:48
«Кисельные берега»: в Самаре 4-ая очередь набережной снова «плывет» после дождя

«Кисельные берега»: в Самаре 4-ая очередь набережной снова «плывет» после дождя

В среду, 8 августа, Самару снова накрыл ливень, который периодически шел в течение всего дня. Как пишут самарцы в соцсетях, разгул стихии снова выявил проблемы на свежеотремонтированной четвертой очереди набережной. Склоны снова «поплыли» - потоки грязи оказались на новой 
8 августа 2018, 11:09
До 17 августа в Самаре перекроют улицу Цеховую

До 17 августа в Самаре перекроют улицу Цеховую

До 17 августа в областной столице будет перекрыта улица Цеховая на участке протяженностью 30 метров от Горского проезда в сторону улицы Щорса. Движение на этой дороге в Зубчаниновке ограничили еще 6 августа. На данном отрезке трассы сейчас строят газопровод, а 
8 августа 2018, 08:28
Пассажир неизвестного авто травмировал велосипедиста дверью в Самаре

Пассажир неизвестного авто травмировал велосипедиста дверью в Самаре

Полицейские ищут в Самаре неизвестного водителя, в ДТП с которым пострадал велосипедист. Это случилось 6 августа в 15:30.

Неустановленный водитель остановился на запрещающий сигнал светофора напротив дома № 86 А на улице Ново-Вокзальной. Когда пассажир легковушки открыл переднюю дверь, 
8 августа 2018, 08:08
Госпитализированы двое: под Тольятти кроссовер Toyota RAV 4 «влетел» в грузовик

Госпитализированы двое: под Тольятти кроссовер Toyota RAV 4 «влетел» в грузовик

В воскресенье вечером, 5 августа, неподалеку от Зеленовки произошла авария. На 982 километре Toyota RAV 4 догнала впереди идущий «Рено Магнум» с полуприцепом. По информации Ставропольской Госавтоинспекции, 25-летний водитель кроссовера не сумел удержаться на безопасной дистанции. В результате аварии пострадали 
6 августа 2018, 08:57
В Самаре ‍мотоциклист попал в больницу после ДТП с «Приорой»

В Самаре ‍мотоциклист попал в больницу после ДТП с «Приорой»

Ночью 30 июля в областной столице произошла авария с участием байкера. В 00:45 19-летний водитель легковушки «Лада Приора» ехал по Южному шоссе со стороны улицы Промышленности. По предварительной информации, возле дома №1/1 по Южному шоссе он не уступил дорогу байку, 
31 июля 2018, 01:38
В Италии отравили собаку, которая спасала людей после землетрясения

В Италии отравили собаку, которая спасала людей после землетрясения

Итальянские активисты требуют в срочном порядке ужесточить наказание за жестокое обращение с животными. Поводом для этого стало отравление овчарки по кличке Каос. Она прославилась на всю страну благодаря тому, что помогала спасать людей после землетрясения в окрестностях города Аматриче. Ее 
30 июля 2018, 10:23
Фото и видео: в Самаре столкнулись иномарка «Субару» и машина ДПС

Фото и видео: в Самаре столкнулись иномарка «Субару» и машина ДПС

Во вторник утром, 24 июля, на пересечении проспекта Кирова и улицы Нагорной в Самаре произошла серьезная авария. Там столкнулись иномарка «Субару» и машина дорожно-патрульной службы. По предварительной информации, иномарка при повороте не уступила дорогу служебному автомобилю, который ехал прямо. По 
24 июля 2018, 09:32
Мгновенная карма: в Самаре водитель

Мгновенная карма: в Самаре водитель "Гранты" "завалил" автоледи на "Фольксвагене", которая не уступила ему дорогу

Сегодня около 10 часов утра на пересечении улиц Советской Армии и Дыбенко столкнулись «Фольксваген» и «Гранта». Девушка на иномарке поворачивала налево к торговому центру «Космопорт» на зеленый сигнал светофора и не пропустила «Ладу», на большой скорости двигавшуюся со стороны улицы 

20 июля 2018, 10:58
В Самаре внук убил бабушку, засыпав ей в рот марганцовку

В Самаре внук убил бабушку, засыпав ей в рот марганцовку

Жестокое убийство произошло в ночь на 8 июня в Самаре. В одну из больниц доставили 85-летнюю женщину. У нее диагностировали тяжелое отравление. Медики сделали все для спасения пенсионерки, но попытки не принесли результатов. Пациентка скончалась.

Как выяснилось, в гибели 
9 июня 2018, 10:06
Медицинское ЧП: Сразу 15 детей наглотались гидрогелевых шариков в детсаду Тольятти

Медицинское ЧП: Сразу 15 детей наглотались гидрогелевых шариков в детсаду Тольятти

Вчера, 1 июня, около 12 часов дня, в одном из детсадов Автозаводского района Тольятти, по предварительной информации, сразу 15 детей 3-3,5 лет проглотили гелевые шарики Orbeez. Предположительно, один из малышей принес их с собой и «угостил» своих друзей, передает 
2 июня 2018, 02:17
«Они так похожи на леденцы!»: В Сызрани 3-летний ребенок отравился гормональными препаратами

«Они так похожи на леденцы!»: В Сызрани 3-летний ребенок отравился гормональными препаратами

Несовершеннолетний с отравлением был госпитализирован в местную горбольницу. Об этом пишет «КТВ ЛУЧ».

В Сызрани 3-летний ребенок, увидев яркие разноцветные таблетки, съел их, приняв за леденцы. На самом деле это оказались … гормональные препараты. С отравлением он был 
27 мая 2018, 12:05
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