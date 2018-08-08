В Италии отравили собаку, которая спасала людей после землетрясения Итальянские активисты требуют в срочном порядке ужесточить наказание за жестокое обращение с животными. Поводом для этого стало отравление овчарки по кличке Каос. Она прославилась на всю страну благодаря тому, что помогала спасать людей после землетрясения в окрестностях города Аматриче. Ее …