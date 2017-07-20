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Когда в Самаре начнут перекрывать мост через Сок?
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20 июля 2017, 01:06
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«Самара Арену» спрячут за специальными экранами
Сметная документация второго этапа благоустройства вокруг стадиона «Самара Арена» прошла Госэкспертизу. Получено положительное заключение, сообщили в правительстве Самарской области. Согласно проекту, к ЧМ-2018 вокруг лесопарка рядом со стадионом появится ограждение и камеры наблюдения. Также будут установлены специальные экраны для защиты …
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20 июля 2017, 12:02
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Кто ворует цветы в Самаре и Тольятти?
В группе "Жесть Самара/Тольятти" соцети "ВКонтакте" выложили видео, как жители Автограда выкапывают цветы на общественных клумбах! "А ведь была на днях как-то новость, что горожане массово воруют цветы. Вот вам и доказательство. В той же Самаре, например, воришки уносят …
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20 июля 2017, 10:03
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В Самаре вычислят всех таксистов-нелегалов
Минтранс Самарской области и сервис «Яндекс.Такси» договорись о партнерстве. Стороны будут заниматься развитием в регионе цивилизованного рынка такси. Проект направлен на формирование прозрачности оказания услуг таксомоторных перевозок и подготовку отрасли к наплыву туристов в Самару во время предстоящего ЧМ-2018, говорится …
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18 июля 2017, 12:50
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Нужно больше зелени: на ремонт площади Куйбышева добавят более 100 миллионов
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18 июля 2017, 12:35
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Кому уже навредил паводок: видео из самых опасных точек Самары
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14 июля 2017, 08:08
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В Самаре затопило улицу Победы и чуть не утонул водитель
В паблике «Самара» соцсети «ВКонтакте» сообщили, утром во вторник, 11 июля, на Безымянке и Металлурге местами прошел ливень. В частности, на улице Победы полностью затопило проезжую часть. В итоге автомобилистам пришлось «плыть». По словам очевидцев, воды было «по капот». …
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11 июля 2017, 08:04
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Град для Самары стал нормой: горожане в соцсетях обсуждают погоду
Во вторник, 11 июля, в социальных сетях появились сообщения, что в Самаре снова выпал град. Очевидцы публикуют фото и видео. В частности, по словам одного из автомобилистов, его засыпало градом на улице Елизарова. «Самара...июль месяц... ливень... град #люблюсвойгород #нехочувдругуюстранунет #долойтепло», …
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11 июля 2017, 12:31
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В Самаре на пересечении Карла Маркса и Ташкентской прорвало теплотрассу
В Самаре сотрудники «ПТС» приступили к ликвидации крупной коммунальной аварии. Теплотрассу диаметром 800 мм с горячей водой прорвало в районе пересечении проспекта Карла Маркса с улицей Ташкентской.
По информации компании, прорыв случился во время плановых температурных испытаний сетей. На данный момент …
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11 апреля 2017, 11:36
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В блогах: в горах на Ташкентской играют дети
Блогер human_oid обращает внимание на "недетские горки вдоль улицы Ташкентской, напротив домов от 148 до 154". "Помню, раньше устанавливали таблички на заборах вокруг строительных площадок. А сейчас многие подобные объекты даже не огорожены. Широкий простор для мечты и для …
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4 апреля 2017, 06:13
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В блогах: в Самаре на Ташкентской появилась горная гряда
Блогер samara_2070 поведал, что на улице Ташкентской появилась горная гряда из 10 вершин. "Можно было бы назвать её банально - Ташкентская. С этих гор можно кататься бесплатно. Конечно, в сторону проезжей части и трамвайной линии опасно, но если вдоль …
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23 января 2017, 11:25
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В Самаре схема движения транспорта по Демократической изменится с 23 ноября
Правительство Самарской области предупредило о том, что с 23 ноября в Самаре изменится схема движения транспорта по улице Демократической. Это связано с реконструкцией улицы Ташкентской, указано в сообщении. Подготовлена новая схема.
Движение транспорта будет скорректировано на пересечении улиц Ташкентской …
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21 ноября 2016, 03:26