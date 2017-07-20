Кто ворует цветы в Самаре и Тольятти? … В группе "Жесть Самара/Тольятти" соцети "ВКонтакте" выложили видео, как жители Автограда выкапывают цветы на общественных клумбах! "А ведь была на днях как-то новость, что горожане массово воруют цветы. Вот вам и доказательство. В той же Самаре, например, воришки уносят