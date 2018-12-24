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Материалы по теме:

Какие перемены и события ждут культурное сообщество Самары в 2019 году

Какие перемены и события ждут культурное сообщество Самары в 2019 году

Телерадиокомпания «ТЕРРА» продолжает серию эксклюзивных интервью с руководителями региональных ведомств. Какие изменения и приятные сюрпризы ждут в 2019 году культурное сообщество губернии рассказал врио министра культуры Сергей Филиппов. Знаменитый самарский фестиваль «ВолгаФест» выйдет на новый уровень, театр «СамАрт» откроется после 
21 декабря 2018, 11:35
Бывший кинотеатр «Россия» передадут молодежному театру «Мастерская»

Бывший кинотеатр «Россия» передадут молодежному театру «Мастерская»

Стало известно, что здание бывшего кинотеатра «Россия» на улице Чернореченской позволят занять молодежному театру «Мастерская». Об этом рассказали во время встречи главы Самары Елены Лапушкиной с театральными деятелями. Правда, сначала запланирован капитальный ремонт помещения, его оснастят и передадут в ведение 
20 декабря 2018, 04:16
Более ста пейзажей самарских школьников могут оказаться в Третьяковке

Более ста пейзажей самарских школьников могут оказаться в Третьяковке

МТС, ведущий телекоммуникационный оператор в России, совместно с Самарским художественным музеем подводит итоги конкурса «Самара глазами детей», проходившего в рамках номинации «Третьяковская галерея – online» всероссийского творческого проекта МТС «Поколение М».
 
Творческим заданием конкурса было создание пейзажей с видами достопримечательностей и 
13 декабря 2018, 02:36
В Самаре будут судить вандала, который разрисовал объект культурного наследия

В Самаре будут судить вандала, который разрисовал объект культурного наследия

В Самаре будут судить 25-летнего местного жителя. Парня обвиняют в осквернении здания и вандализме. По версии следствия, в мае этого года молодой человек осквернил «Дом Егорова», расположенный на улице Куйбышева, 76.Он нанес надписи на входную дверь здания, а затем скрылся. 
11 декабря 2018, 10:24
Около стадиона «Самара Арена» откроют новую сельхозярмарку

Около стадиона «Самара Арена» откроют новую сельхозярмарку

3 ноября в Самаре начнет работать новая сельскохозяйственная ярмарка. Ее разместят в «Агропарке» на территории стадиона «Самара Арена». Покупателей там будут ждать ежедневно с 8:00 до 19:00.

Напомним, «Агропарк» у стадиона заработал в сентябре. Там может храниться до 12 тысяч тонн 

2 ноября 2018, 11:40
Долги по зарплатам строителям «Самары Арены» привели к уголовному делу

Долги по зарплатам строителям «Самары Арены» привели к уголовному делу

Следователями Вахитовского района Казани возбуждено уголовное дело по факту невыплаты зарплаты строителям "Самара-Арены". Следственные мероприятия проводятся в отношении субподрядчика - фирмы "Татдорстрой" - и её гендиректора, сообщает Минтруда по Самарской области. Рабочие, которые возводили наш стадион ждут свою зарплату с 

16 октября 2018, 04:42
Строители «Самара Арены» до сих пор сидят без зарплаты

Строители «Самара Арены» до сих пор сидят без зарплаты

Строители «Самара Арены» так и не получили свою зарплату. Обещание рассчитаться с рабочими до 1 октября осталось невыполненным, констатируют в Министерстве труда Самарской области. Госинспекция из Татарстана по результатам проверок двух фирм-субподрядчиков - «СК «Татдорстрой» и «Гранд-Проект» - выдала новые 

5 октября 2018, 09:59
Из Самары выдворили экстремиста, работавшего на стройке стадиона «Самара Арена»

Из Самары выдворили экстремиста, работавшего на стройке стадиона «Самара Арена»

Самарские силовики выдворили из страны экстремиста, который находился в международном розыске. Мужчина был задержан сотрудниками ФСБ в феврале этого года во время мероприятий по пресечению деятельности террористических ячеек.

Гражданин Узбекистана приехал в регион и устроился работать бетонщиком на стройке 
27 сентября 2018, 03:21
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