На первом этаже стадиона «Самара Арена» в секторе В откроют интерактивный музей спорта, пишет СамараКульт. Его площадь составит около одной тысячи квадратных метров. Экспозиция музея расскажет о различных эпохах развития спорта. Часть выставки будет посвящена Чемпионату мира по футболу 2018 года, который проходил, в том числе, и в столице губернии.
На территории музея будут работать интерактивные площадки. Мультимедийные технологии позволят посетителям знакомиться с экспозицией в игровой форме. Площадки будут включать в себя цифровые фотоальбомы, стенды с сенсорными панелями, спортивные симуляторы и даже 3D-кинотеатр.
Открывать музей будут в несколько этапов, первый из которых намечен на 2019 год. В настоящее время сотрудники музея занимаются сбором экспонатов и настройкой интерактивных площадок.
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