|
В Самарской области начата доследственная проверка по факту жестокого обращения с животными
|
16 августа 2017, 10:14
|
Убийство в прямом эфире: девочки из Кинеля учили глумиться над животными
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил провести доследственную проверку по факту издевательств несовершеннолетних над животным в Самарской области. Накануне в СМИ появились публикации о том, что девочки-подростки из Кинеля убили котенка, ударяя его об стену, и транслируя эти действия …
|
16 августа 2017, 11:19
|
В Тульской области самарец убил свою возлюбленную за отказ продолжить отношения
Райсуд города Щекино Тульской области вынес обвинительный приговор 43-летнему жителю Самары. Его подозревали в убийстве своей знакомой. По версии следствия, в конце апреля злоумышленник приехал к женщине, проживающей в Тульской области, с намерением возобновить любовную связь.
Получив отказ, самарец несколько …
|
5 августа 2017, 05:23
|
В Самаре на улице Тополей 16-летняя девушка найдена мертвой с травмой головы
|
5 августа 2017, 03:11
|
Самарец познакомился в соцсетях с женщиной и зарубил ее топором ради авто
Как сообщает пресс-служба СУ СКР Самарской области, в марте 2016 года житель Самары Алексей Русаков познакомился на одном из сайтов знакомств с женщиной. В ходе общения он узнал, что у нее имеется хороший автомобиль. Мужчина решил убить гражданку и …
|
29 июля 2017, 03:02
|
Самарский следственный комитет: Вернуть домой взрослую девушку силой нельзя
|
15 июля 2017, 03:12
|
Полиция задержала самарца, который затеял перестрелку на Бакинской
|
2 апреля 2017, 06:04