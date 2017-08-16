Самарец познакомился в соцсетях с женщиной и зарубил ее топором ради авто сообщает пресс-служба СУ СКР Самарской области, в марте 2016 года житель Самары Алексей Русаков познакомился на одном из сайтов знакомств с женщиной. В ходе общения он узнал, что у нее имеется хороший автомобиль. Мужчина решил убить гражданку и … Как, в марте 2016 года житель Самары Алексей Русаков познакомился на одном из сайтов знакомств с женщиной. В ходе общения он узнал, что у нее имеется хороший автомобиль. Мужчина решил убить гражданку и