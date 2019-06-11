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Врио губернатора Оренбургской области против переноса игр «Оренбурга» в Самару
Врио губернатора Оренбургской области Денис Паслер высказался «категорически против решения РПЛ и РФС перевести домашние матчи клуба «Оренбург» на «Самара-Арену». По словам главы 56-го региона, он «намерен обсудить этот вопрос с президентом Российского футбольного союза Александром Дюковым».
«Ситуацию, когда …
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11 июня 2019, 10:09
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Самарские предприятия задолжали за сброс неочищенных стоков 287 млн рублей
Ущерб от загрязнения самарской канализации сбросами местных предприятий достиг 287 миллионов рублей. Местное подразделение «Российских Коммунальных Систем» регулярно фиксирует залповые сливы химических соединений, запрещённых к сбросу в централизованную канализацию. Попадая в сеть, а потом на городские очистные канализационные сооружения, подобные …
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11 июня 2019, 08:24
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Сотрудника компании из Новокуйбышевска убила труба на Ямале
Специалисты Государственной инспекции труда завершили расследование несчастного случая, жертвой которого стал житель Новокуйбышевска. Известно, что ЧП случилось 3 апреля в Ямало-Ненецком автономном округе. Во время работ по пневмоиспытанию участка трубопровода оторвалась приваренная заглушка.
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11 июня 2019, 05:55
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В Куйбышевском районе на сутки отключат холодную воду
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11 июня 2019, 05:12
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В первый день рабочей недели в Самарской области обещают дожди и грозу
По прогнозам синоптиков Приволжского УГМС, погода в начале новой рабочей недели будет неустойчивой. Через регион Поволжья будут перемещаться фронтальные разделы, вызывая на пути следования грозовые дожди, местами сильные с порывистым ветром и в отдельных районах - с градом. Температура …
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3 июня 2019, 09:07
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В первый день лета Самарскую область накроет гроза с сильным ветром
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31 мая 2019, 03:58
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Гроза и +32: синоптики рассказали, какая погода будет в первый день лета
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30 мая 2019, 04:56
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В понедельник в Самарской области обещают грозу с сильным ветром
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27 мая 2019, 08:26
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В Самаре 12 бригад устраняют последствия ливня
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16 мая 2019, 06:42
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Сильный ветер, грозы и град: самарцев предупреждают об ухудшении погоды
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16 мая 2019, 02:33
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В Самаре собираются установить дополнительные ливневки после вчерашнего дождя
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15 мая 2019, 01:54
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Самарцев предупреждают о сильном ветре, дожде и мокром снеге
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2 апреля 2019, 02:05
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Во вторник вечером в Самарской области обещают сильный ветер и мокрый снег
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26 марта 2019, 04:47
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