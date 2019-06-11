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Материалы по теме:

Врио губернатора Оренбургской области против переноса игр «Оренбурга» в Самару

Врио губернатора Оренбургской области против переноса игр «Оренбурга» в Самару

Врио губернатора Оренбургской области Денис Паслер высказался «категорически против решения РПЛ и РФС перевести домашние матчи клуба «Оренбург» на «Самара-Арену». По словам главы 56-го региона, он «намерен обсудить этот вопрос с президентом Российского футбольного союза Александром Дюковым».

«Ситуацию, когда 
11 июня 2019, 10:09
Самарские предприятия задолжали за сброс неочищенных стоков 287 млн рублей

Самарские предприятия задолжали за сброс неочищенных стоков 287 млн рублей

Ущерб от загрязнения самарской канализации сбросами местных предприятий достиг 287 миллионов рублей. Местное подразделение «Российских Коммунальных Систем» регулярно фиксирует залповые сливы химических соединений, запрещённых к сбросу в централизованную канализацию. Попадая в сеть, а потом на городские очистные канализационные сооружения, подобные 
11 июня 2019, 08:24
Сотрудника компании из Новокуйбышевска убила труба на Ямале

Сотрудника компании из Новокуйбышевска убила труба на Ямале

Специалисты Государственной инспекции труда завершили расследование несчастного случая, жертвой которого стал житель Новокуйбышевска. Известно, что ЧП случилось 3 апреля в Ямало-Ненецком автономном округе. Во время работ по пневмоиспытанию участка трубопровода оторвалась приваренная заглушка. 

- После отрыва заглушки участок трубопровода начал 
11 июня 2019, 05:55
В Куйбышевском районе на сутки отключат холодную воду

В Куйбышевском районе на сутки отключат холодную воду

В четверг, 13 июня, жителям Куйбышевского района лучше запастись водой. С 10:00 на улице Медицинской начнутся работы по врезке трубы холодного водоснабжения диаметром 700 мм к насосной станции подкачки. Считается, что новое подключение в дальнейшем повысит надежность водоснабжения на 113 
11 июня 2019, 05:12
В первый день рабочей недели в Самарской области обещают дожди и грозу

В первый день рабочей недели в Самарской области обещают дожди и грозу

По прогнозам синоптиков Приволжского УГМС, погода в начале новой рабочей недели будет неустойчивой. Через регион Поволжья будут перемещаться фронтальные разделы, вызывая на пути следования грозовые дожди, местами сильные с порывистым ветром и в отдельных районах - с градом. Температура 
3 июня 2019, 09:07
В первый день лета Самарскую область накроет гроза с сильным ветром

В первый день лета Самарскую область накроет гроза с сильным ветром

Лето в Самарской области начнется с грозы и жары. По данным Приволжского УГМС, с 07:00 субботы, 1 июня, до вечера этого же дня в регионе будет небольшая и переменная облачность. Местами пройдет кратковременный дождь, ожидается гроза. Синоптики прогнозируют юго-западный ветер 
31 мая 2019, 03:58
Гроза и +32: синоптики рассказали, какая погода будет в первый день лета

Гроза и +32: синоптики рассказали, какая погода будет в первый день лета

Буквально один день отделяет жителей Самарской области от лета. О том, какая погода будет в июне, поведали синоптики Гидрометцентра России. По их прогнозам, средняя за месяц температура воздуха будет в пределах 19,1-21 градусов, что на 0,2-1 градус выше многолетних значений. 
30 мая 2019, 04:56
В понедельник в Самарской области обещают грозу с сильным ветром

В понедельник в Самарской области обещают грозу с сильным ветром

В понедельник, 27 мая, жители Самарской области могут столкнуться с резким ухудшением погоды. Несмотря на ясную погоду ранним утром, позже, по прогнозам синоптиков, поднимется сильный ветер, в большинстве районов пройдет кратковременный дождь, местами - гроза. Будет дуть юго-западный ветер со 
27 мая 2019, 08:26
В Самаре 12 бригад устраняют последствия ливня

В Самаре 12 бригад устраняют последствия ливня

В четверг, 16 мая, 12 бригад выполняют необходимые работы по водоотведению дождевых стоков во всех районах Самары. Об этом сообщает МП г.о. Самара «Инженерные системы». Во второй половине четверга в большинстве районов столицы 63-го региона прошел ливень — местами прогремели 
16 мая 2019, 06:42
Сильный ветер, грозы и град: самарцев предупреждают об ухудшении погоды

Сильный ветер, грозы и град: самарцев предупреждают об ухудшении погоды

Жителей столицы 63-го региона и большинства районов Самарской области предупреждают, что погода в ближайшие сутки может серьезно ухудшиться. В частности, с 19:00 четверга, 16 мая, до утра следующего дня прогнозируют дожди, местами сильные, грозы, возможен град. По данным Приволжского УГМС, 
16 мая 2019, 02:33
В Самаре собираются установить дополнительные ливневки после вчерашнего дождя

В Самаре собираются установить дополнительные ливневки после вчерашнего дождя

В среду, 15 мая, министр транспорта и автомобильных дорог Самарской области Иван Пивкин выехал на участки улиц, которые накануне попали в зону подтопления. Напомним, что во вторник во второй половине дня в нескольких районах Самары прошел ливень — были затоплены 
15 мая 2019, 01:54
Самарцев предупреждают о сильном ветре, дожде и мокром снеге

Самарцев предупреждают о сильном ветре, дожде и мокром снеге

Вечером во вторник, 2 апреля, погода в Самарской области резко ухудшится: после 19:00 ожидаются порывы ветра, дождь и мокрый снег. По данным Приволжского УГМС, такая погода «задержится» до вечера среды. С вечера вторника в регионе пройдут осадки в виде дождя 
2 апреля 2019, 02:05
Во вторник вечером в Самарской области обещают сильный ветер и мокрый снег

Во вторник вечером в Самарской области обещают сильный ветер и мокрый снег

Во вторник вечером в Самарской области, по прогнозам синоптиков, резко испортится погода. По данным Приволжского УГМС, с 19:00 26 марта до 07:00 27 марта в регионе пройдет дождь, местами выпадет снег. Будет дуть южный ветер, временами его порывы будут достигать 
26 марта 2019, 04:47
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