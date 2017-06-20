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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 13 июня 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 19 июня 2017г 
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Материалы по теме:

Готовь гондолы: уровень воды в Волге приблизился к критической отметке

Готовь гондолы: уровень воды в Волге приблизился к критической отметке

В Куйбышевском водохранилище повышенный уровень воды. Об этом было заявлено на аппаратном совещании в мэрии Тольятти, пишет газета «Городские ведомости». По словам руководителя тольяттинской гидрометеообсерватории Надежды Карпасовой, это связано с тем, что завершилось половодье в верховье Волги и водная 
20 июня 2017, 11:51
Самара оказалась в двадцатке самых опасных городов России

Самара оказалась в двадцатке самых опасных городов России

Составлен рейтинг безопасности крупнейших российских городов. Были опрошены жители ста мегаполисов. Им предложили оценить справедливость утверждения: «Я живу в безопасном районе и не боюсь идти домой в темное время суток». Горожане выражали свое согласие баллами – от одного (полное несогласие) 
20 июня 2017, 10:00
Самару накрыл дождь с градом: фото в соцсетях

Самару накрыл дождь с градом: фото в соцсетях

В социальных сетях появились сообщения самарцев о граде в районе улицы Алма-Атинской и в Зубчаниновке, а также в микрорайоне Крутые Ключи. Некоторые улицы оказались затоплены. По словам пользователей, это  произошло в понедельник, 19 июня. Очевидцы опубликовали фото и видео.
19 июня 2017, 03:14
Фото в блогах: катастрофа в Волгаре

Фото в блогах: катастрофа в Волгаре

Блогер p_k_s снова обращается к областным властям, чтобы они наконец обратили внимание на поселок Волгарь. «Любой дождь для местных автомобилистов почти катастрофа. Дороги нового микрорайона мгновенно превращаются в настоящие реки. И водители вынуждены штурмовать их по кабину в воде. Ибо 
19 июня 2017, 06:53
В Тольятти эвакуатор сбил девушку

В Тольятти эвакуатор сбил девушку

ЧП произошло во дворе дома по Фрунзе, 45. Как пишут в паблике «Происшествия Тольятти» соцсети ВК, там всегда была парковка, однако кто-то установил перекрывающие дорогу столбики. Рядом с этим местом и произошла авария.

«После 19 часов установили знаки. 
18 июня 2017, 04:43
В Тольятти стая агрессивных бесхозных собак терроризирует горожан

В Тольятти стая агрессивных бесхозных собак терроризирует горожан

Жители Автограда, проживающие по улице Свердлова в районе 1-го квартала, опасаются за себя и безопасность своих детей. Всему виной стала стая бездомных собак, которые обосновались в районе пару недель назад.

По словам горожан, эти собаки очень агрессивные, постоянно грызутся 
18 июня 2017, 03:40
Фото: под Самарой мужчину зажало между фурой и

Фото: под Самарой мужчину зажало между фурой и "Газелью"

В четверг, 15 июня, под Самарой на кинельской трассе столкнулись фура и грузовая «Газель». В результате кабина малой машины оказалась смята. Водитель оказался зажат между большегрузом и кузовом своего автомобиля.

По данным полиции, авария случилась в 17:25 минут. Чтобы 
16 июня 2017, 09:33
В Самаре водитель «пятерки» сбил бабушку и блокировал трамваи

В Самаре водитель «пятерки» сбил бабушку и блокировал трамваи

В четверг, 15 июня, в Самаре на пересечении Заводского шоссе и улицы XXII Партсъезда произошло ДТП, в результате которого было перекрыто движение трамваев. По предварительной информации, вазовская «пятерка» сбила пожилую женщину, которая сейчас находится в тяжелом состоянии. Авария случилась прямо 

15 июня 2017, 03:04
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