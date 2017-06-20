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Готовь гондолы: уровень воды в Волге приблизился к критической отметке
В Куйбышевском водохранилище повышенный уровень воды. Об этом было заявлено на аппаратном совещании в мэрии Тольятти, пишет газета «Городские ведомости». По словам руководителя тольяттинской гидрометеообсерватории Надежды Карпасовой, это связано с тем, что завершилось половодье в верховье Волги и водная …
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20 июня 2017, 11:51
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Самара оказалась в двадцатке самых опасных городов России
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20 июня 2017, 10:00
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Самару накрыл дождь с градом: фото в соцсетях
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19 июня 2017, 03:14
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Фото в блогах: катастрофа в Волгаре
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19 июня 2017, 06:53
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В Тольятти эвакуатор сбил девушку
ЧП произошло во дворе дома по Фрунзе, 45. Как пишут в паблике «Происшествия Тольятти» соцсети ВК, там всегда была парковка, однако кто-то установил перекрывающие дорогу столбики. Рядом с этим местом и произошла авария.
«После 19 часов установили знаки. …
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18 июня 2017, 04:43
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В Тольятти стая агрессивных бесхозных собак терроризирует горожан
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18 июня 2017, 03:40
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Фото: под Самарой мужчину зажало между фурой и "Газелью"
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16 июня 2017, 09:33
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В Самаре водитель «пятерки» сбил бабушку и блокировал трамваи
В четверг, 15 июня, в Самаре на пересечении Заводского шоссе и улицы XXII Партсъезда произошло ДТП, в результате которого было перекрыто движение трамваев. По предварительной информации, вазовская «пятерка» сбила пожилую женщину, которая сейчас находится в тяжелом состоянии. Авария случилась прямо …
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15 июня 2017, 03:04