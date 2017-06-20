В Тольятти эвакуатор сбил девушку пишут в паблике «Происшествия Тольятти» соцсети ВК, там всегда была парковка, однако кто-то установил перекрывающие дорогу столбики. Рядом с этим местом и произошла авария.



«После 19 часов установили знаки. … ЧП произошло во дворе дома по Фрунзе, 45. Как, там всегда была парковка, однако кто-то установил перекрывающие дорогу столбики. Рядом с этим местом и произошла авария.«После 19 часов установили знаки.