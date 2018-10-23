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В блогах: Сызрани скоро капец?
Сызранский писатель, краевед и блогер Сергей Зацаринный отреагировал на различные пророчества, что в Сызрани все будет плохо.
"В последнее время самые разные люди (и по положению, и по возрасту, и по состоятельности) единодушно утверждают, что Сызрани капец. Она …
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23 октября 2018, 08:22
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В блогах: пойменные луга волжского левобережья
Блогер s7007 ((эс-70-07)) побывал на пойменных лугах волжского левобережья. "Разница правого и левого берегов Волги сказывается на расселении и хозяйственном освоении берегов, - пишет автор. - Тихие затоны левого берега широко используются для стоянки, перезимовки, ремонта и строительства судов: …
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23 октября 2018, 08:09
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Самарская актриса попала в топ-100 самых сексуальных женщин России
Уроженка Самары, 29-летняя актриса Лукерья Ильяшенко попала в топ-100 самых сексуальных женщин России по версии журнала Maxim. Сейчас она занимает 30 строчку рейтинга, а вообще в топ-100 числится с 2015 года. Тогда она стала 18-й, а в дальнейшем поднималась …
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23 октября 2018, 05:12
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Руководителем ГЖИ Самарской области назначена Светлана Ерофеева
Руководителем Государственной жилищной инспекции по Самарской области станет Светлана Ерофеева, которая ранее занимала должность заместителя главы ведомства. Она приступит к своим обязанностям со среды, 24 октября.
Напомним, экс-руководитель ГЖИ Андрей Абриталин подозревается в мошенничестве с использованием служебного положения. По …
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23 октября 2018, 04:07
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Развалилось колесо: около педуниверситета в Самаре трамвай сошел с рельсов
Во вторник утром, 23 октября, встали трамваи на улице Антонова-Овсеенко в Советском районе областной столицы. Как рассказали очевидцы в соцсетях, неподалеку от Самарского государственного социально-педагогического университета произошел сход с рельсов трамвая, который перевозил пассажиров по маршруту №13.
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23 октября 2018, 10:10
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В Тольятти мужчину искусала собака на АЗС
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19 октября 2018, 04:17
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Появились фото с места смертельного ЧП в Самарской области, где погиб сварщик
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18 октября 2018, 04:17
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В Самарской области пьяный водитель без прав скатился в кювет и врезался в столб
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18 октября 2018, 02:04