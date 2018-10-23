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В блогах: Сызрани скоро капец?

В блогах: Сызрани скоро капец?

Сызранский писатель, краевед и блогер Сергей Зацаринный отреагировал на различные пророчества, что в Сызрани все будет плохо.

"В последнее время самые разные люди (и по положению, и по возрасту, и по состоятельности) единодушно утверждают, что Сызрани капец. Она 
23 октября 2018, 08:22
В блогах: пойменные луга волжского левобережья

В блогах: пойменные луга волжского левобережья

Блогер s7007 ((эс-70-07)) побывал на пойменных лугах волжского левобережья. "Разница правого и левого берегов Волги сказывается на расселении и хозяйственном освоении берегов, - пишет автор. - Тихие затоны левого берега широко используются для стоянки, перезимовки, ремонта и строительства судов: 
23 октября 2018, 08:09
Самарская актриса попала в топ-100 самых сексуальных женщин России

Самарская актриса попала в топ-100 самых сексуальных женщин России

Уроженка Самары, 29-летняя актриса Лукерья Ильяшенко попала в топ-100 самых сексуальных женщин России по версии журнала Maxim. Сейчас она занимает 30 строчку рейтинга, а вообще в топ-100 числится с 2015 года. Тогда она стала 18-й, а в дальнейшем поднималась 
23 октября 2018, 05:12
Руководителем ГЖИ Самарской области назначена Светлана Ерофеева

Руководителем ГЖИ Самарской области назначена Светлана Ерофеева

Руководителем Государственной жилищной инспекции по Самарской области станет Светлана Ерофеева, которая ранее занимала должность заместителя главы ведомства. Она приступит к своим обязанностям со среды, 24 октября.

Напомним, экс-руководитель ГЖИ Андрей Абриталин подозревается в мошенничестве с использованием служебного положения. По 
23 октября 2018, 04:07
Развалилось колесо: ‍около педуниверситета в Самаре трамвай сошел с рельсов

Развалилось колесо: ‍около педуниверситета в Самаре трамвай сошел с рельсов

Во вторник утром, 23 октября, встали трамваи на улице Антонова-Овсеенко в Советском районе областной столицы. Как рассказали очевидцы в соцсетях, неподалеку от Самарского государственного социально-педагогического университета произошел сход с рельсов трамвая, который перевозил пассажиров по маршруту №13. 
 
- У трамвая что-то 
23 октября 2018, 10:10
В Тольятти мужчину искусала собака на АЗС

В Тольятти мужчину искусала собака на АЗС

В пятницу, 19 октября, карету «скорой помощи» вызвали в Тольятти для 66-летнего мужчины. В 1:58 около автозаправки на Южном шоссе в Автограде на него напала собака. Животное укусило мужчину, он получил открытую рану голени. Врачи оказали ему помощь на месте, 
19 октября 2018, 04:17
Появились фото с места смертельного ЧП в Самарской области, где погиб сварщик

Появились фото с места смертельного ЧП в Самарской области, где погиб сварщик

Появились фотографии с территории фермерского хозяйства в селе Хворостянка Самарской области, где сегодня случилось ЧП. Напомним, что в 9:30 во время сварочных работ произошло воспламенение, погиб 56-летний сварщик, а второй рабочий - 24-летний парень получил ожоги и был доставлен в 
18 октября 2018, 04:17
В Самарской области пьяный водитель без прав скатился в кювет и врезался в столб

В Самарской области пьяный водитель без прав скатился в кювет и врезался в столб

Накануне утром, 17 октября, произошла очередная «пьяная» авария в Самарской области. В 06:00 в Сергиевском районе 37-летний нетрезвый водитель ехал на «ВАЗ-2104» по 4 километру трассы Сергиевск - Нероновка. Он не сумел двигаться на безопасной скорости, не справился с управлением 
18 октября 2018, 02:04
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