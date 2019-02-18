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В Самарской области будут судить банду киднепперов
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18 февраля 2019, 08:09
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«Крылья Советов» улетели на заключительный сбор в Белек
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18 февраля 2019, 07:42
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В Ставропольском районе перекрыли трассу из-за нулевой видимости
В понедельник, 18 февраля, в 19:00 было закрыто движение транспорта по автодороге Ташелка - Новая Бинарадка в Ставропольском районе. Как рассказали в минтрансе Самарской области, сделать это пришлось из-за сложных метеоусловий - видимость нулевая. Между тем, закрыта и трасса Самара-Пугачев-Энгельс-Волгоград …
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18 февраля 2019, 07:15
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В Самарской области ограничено движение на трассе М-5 «Урал»
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18 февраля 2019, 05:17
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В Самаре лихач на «восьмерке», удирая от погони, врезался в иномарку и две патрульные машины
В выходные полицейские догоняли автомобилиста-нарушителя, экстремальная гонка попалась на видео. Сотрудники Госавтоинспекции попытались остановить водителя ВАЗ-2108 на улице Гагарина, но он попытался скрыться. На улице Киевской он столкнулся с иномаркой «Рено Логан», а затем, двигаясь задним ходом, наехал на патрульный …
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18 февраля 2019, 11:27
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В Самаре пьяный лихач сбил пешеходов на Авроре
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18 февраля 2019, 08:27
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2-летние девочка и мальчик пострадали в ДТП в центре Самары
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17 февраля 2019, 04:25
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Трассу М-5 закрыли для грузовиков на отрезке от Сызрани до Тольятти
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7 февраля 2019, 04:43
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Шестиполосное движение по Фрунзенскому мосту запустят в сентябре
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6 февраля 2019, 05:51
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Около стадиона «Самара Арена» ограничат движение транспорта
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7 декабря 2018, 10:37
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