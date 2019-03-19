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Весело и с неожиданным смыслом яркие новости недели обсуждают Илья Табуев, Денис Коршиков и Сергей Беседин.
Креативные жильцы завели инстаграм для бесхозной горы мусора во дворе «Олимпия-Парка», а карасей, плотву и окуней собираются исключить из суточной нормы лова. В Челябинске предпринимателей 
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Цифры. Эфир передачи от 18.03.2019 
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Материалы по теме:

Дома для самарцев строили рабочие из Кот-д’Ивуар

Дома для самарцев строили рабочие из Кот-д’Ивуар

Во время проверки на строительном объекте в губернской столице полицейские нашли шестерых иностранцев, которые работали без разрешительных документов. Оказалось, что на стройке трудились три уроженца соседней республики и три чернокожих гражданина Республики Кот-д’Ивуар (Западная Африка). На всех инорстранцев составили административные 
19 марта 2019, 12:23
В Сызрани на тренировке скончалась 18-летняя спортсменка

В Сызрани на тренировке скончалась 18-летняя спортсменка

В понедельник, 18 марта, в Сызрани произошла трагедия. Во время тренировки спортсменов, занимающихся академической греблей на базе СШОР № 2 18-летняя девушка потеряла сознание. Перед этим она и ее коллеги бегали в зале. Тренеры вызвали врачей, проводили реанимационные мероприятия до 
19 марта 2019, 11:53
В Самаре на месте снесенных гаражей могут сделать платные парковки

В Самаре на месте снесенных гаражей могут сделать платные парковки

В Самаре чиновники и депутаты решают, как можно использовать земельные участки, которые остались после сноса незаконных гаражей. Напомним, что в последнее время в областной столице активно ведется демонтаж незаконных строений, которые годами возводили около своих домов местные жители. Многие участки 
19 марта 2019, 11:34
В Сызрани пьяный водитель удирал от ДПС и врезался в сугроб

В Сызрани пьяный водитель удирал от ДПС и врезался в сугроб

В Сызрани полицейским пришлось отправиться в погоню за нетрезвым водителем. Сначала активисты местного «Ночного патруля» заметили автомобиль «ВАЗ-2109», за рулем которого сидел человек с признаками опьянения. Общественники передали информацию наряду ДПС, через несколько минут «девятку» увидели на проспекте 50 лет 
19 марта 2019, 10:32
В Самаре на улице Братьев Коростелевых появился огромный провал

В Самаре на улице Братьев Коростелевых появился огромный провал

На улице Братьев Коростелевых прямо посреди проезжей части образовался провал. По словам очевидцев, асфальт ушел под землю на участке улицы Братьев Коростелевых от Рабочей до Вилоновской. Провал обозначили: с одной стороны автомобилистов о нем предупреждает ярко-желтый мусорный контейнер, а с 
7 марта 2019, 01:56
В Самаре восстановили движение транспорта на Ставропольской

В Самаре восстановили движение транспорта на Ставропольской

Хорошая новость для самарских автомобилистов: восстановлено движение транспорта на улице Ставропольской. Технологический сбой на водопроводной линии, из-за которого была перекрыта часть Ставропольской от Ново-Вокзальной до Александра Матросова, устранили в ночь с воскресенья на понедельник. Напомним, что на этом участке 
4 февраля 2019, 10:24
В Самаре перекрыли улицу Ставропольскую: на дороге образовался огромный провал

В Самаре перекрыли улицу Ставропольскую: на дороге образовался огромный провал

Провал проезжей части случился на участке улицы Ставропольской от Ново-Вокзальной до Матросова. К счастью, температурные ожоги горожанам на этот раз не грозят. На месте аварии льется не горячий кипяток, а холодная вода. По информации мэрии Самары, произошла утечка из колодцев 

3 февраля 2019, 04:06
В Самаре появился провал в асфальте на улице Николая Панова

В Самаре появился провал в асфальте на улице Николая Панова

В воскресенье, 5 августа, жители областной столицы возмутились очередным провалом асфальта в городе. На этот раз дыра на проезжей части появилась напротив дома № 31 по улице Николая Панова. Яма не глубокая, но довольно большая. Пользователи соцсетей выдвигают различные версии, 
6 августа 2018, 11:04
Вместо ямы на улице Фрунзе появится асфальт

Вместо ямы на улице Фрунзе появится асфальт

В Интернете появилось фото большой ямы на дороге по улице Фрунзе, рядом с ОДО. Она возникла в результате коммунальной аварии в воскресенье, 1 октября. Это не провал, а технологическая яма после устранения утечки.

«Яма не сама по себе образовалась, 
5 октября 2017, 12:27
Очень опасно: про раскопки на Заводском шоссе

Очень опасно: про раскопки на Заводском шоссе

Блогер verqiz обращается к властям, чтобы они обратили внимание, как "очень опасно для людей идет замена труб на Заводском шоссе". "Никто даже не удосужился оградить место раскопок. Ни ленты, ни ограждений. А в тёмное время суток нет освещения этого 
28 августа 2017, 09:09
У Самарской площади начали проваливаться машины

У Самарской площади начали проваливаться машины

Во вторник, 30 мая, в Самаре возле Самарской площади провалился в яму автомобиль Renault. В социальной сети появилось фото с места происшествия. По словам очевидца, иномарка «застряла» в асфальте правым передним колесом.  

Отметим, самым громким провалом вчерашнего дня 
31 мая 2017, 10:16
Самарец показал фото ямы на улице Мичурина и пробитых колес

Самарец показал фото ямы на улице Мичурина и пробитых колес

В Самаре на улице Мичурина в районе площади Памяти образовалась яма, сообщил очевидец в социальной сети. Пользователь также опубликовал фото автомобильных колес, которые были пробиты из-за провала асфальта, образовавшегося на проезжей части. По его сообщению от 10 апреля, колеса пришлось 
10 апреля 2017, 02:29
В Самаре для дорожников проходят обучающие семинары

В Самаре для дорожников проходят обучающие семинары

11 марта в областной столице открылись обучающие семинары для работников дорожной отрасли. Около 100 сотрудников 14 предприятий 10 дней будут обучаться эффективному использованию современной техники. Семинары проводят специалисты российского представительства концерна Wirtgen Group. Обучение проходит второй раз при поддержке министерства 

13 марта 2014, 10:42
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