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Дома для самарцев строили рабочие из Кот-д’Ивуар
Во время проверки на строительном объекте в губернской столице полицейские нашли шестерых иностранцев, которые работали без разрешительных документов. Оказалось, что на стройке трудились три уроженца соседней республики и три чернокожих гражданина Республики Кот-д’Ивуар (Западная Африка). На всех инорстранцев составили административные …
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19 марта 2019, 12:23
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В Сызрани на тренировке скончалась 18-летняя спортсменка
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19 марта 2019, 11:53
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В Самаре на месте снесенных гаражей могут сделать платные парковки
В Самаре чиновники и депутаты решают, как можно использовать земельные участки, которые остались после сноса незаконных гаражей. Напомним, что в последнее время в областной столице активно ведется демонтаж незаконных строений, которые годами возводили около своих домов местные жители. Многие участки …
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19 марта 2019, 11:34
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В Сызрани пьяный водитель удирал от ДПС и врезался в сугроб
В Сызрани полицейским пришлось отправиться в погоню за нетрезвым водителем. Сначала активисты местного «Ночного патруля» заметили автомобиль «ВАЗ-2109», за рулем которого сидел человек с признаками опьянения. Общественники передали информацию наряду ДПС, через несколько минут «девятку» увидели на проспекте 50 лет …
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19 марта 2019, 10:32
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В Самаре на улице Братьев Коростелевых появился огромный провал
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7 марта 2019, 01:56
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В Самаре восстановили движение транспорта на Ставропольской
Хорошая новость для самарских автомобилистов: восстановлено движение транспорта на улице Ставропольской. Технологический сбой на водопроводной линии, из-за которого была перекрыта часть Ставропольской от Ново-Вокзальной до Александра Матросова, устранили в ночь с воскресенья на понедельник. Напомним, что на этом участке …
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4 февраля 2019, 10:24
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В Самаре перекрыли улицу Ставропольскую: на дороге образовался огромный провал
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3 февраля 2019, 04:06
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В Самаре появился провал в асфальте на улице Николая Панова
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6 августа 2018, 11:04
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Вместо ямы на улице Фрунзе появится асфальт
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5 октября 2017, 12:27
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Очень опасно: про раскопки на Заводском шоссе
Блогер verqiz обращается к властям, чтобы они обратили внимание, как "очень опасно для людей идет замена труб на Заводском шоссе". "Никто даже не удосужился оградить место раскопок. Ни ленты, ни ограждений. А в тёмное время суток нет освещения этого …
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28 августа 2017, 09:09
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У Самарской площади начали проваливаться машины
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31 мая 2017, 10:16
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Самарец показал фото ямы на улице Мичурина и пробитых колес
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10 апреля 2017, 02:29
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В Самаре для дорожников проходят обучающие семинары
11 марта в областной столице открылись обучающие семинары для работников дорожной отрасли. Около 100 сотрудников 14 предприятий 10 дней будут обучаться эффективному использованию современной техники. Семинары проводят специалисты российского представительства концерна Wirtgen Group. Обучение проходит второй раз при поддержке министерства …
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13 марта 2014, 10:42
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