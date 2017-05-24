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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 23 мая 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 23 мая 2017г 
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Материалы по теме:

За отключение воды в 700 жилых домах в Самаре ответит работник «Самаратрансстрой»

За отключение воды в 700 жилых домах в Самаре ответит работник «Самаратрансстрой»

На скамье подсудимых оказался начальник участка компании «Самаратрансстрой» Малюков. Мужчину обвиняют в самоуправстве, которое стало причиной крупной коммунальной аварии в пос.Мехзавод в марте этого года.Тогда без холодной воды остались 673 жилых дома и 11 социальных учреждений. Инженерные сети повредили ковшом экскаватора 

23 мая 2017, 07:38
Налоговая служба требует более 18 миллионов рублей с компании

Налоговая служба требует более 18 миллионов рублей с компании "Самара-Авто"

Продолжается судебный спор компании «Самара-Авто» и инспекции Федеральной налоговой службы по Кировскому району Самары. Фискальное ведомство обжаловало в арбитражном суде Приволжского округа в Казани решение нижестоящих арбитражных судов. Как уже сообщала ТЕРРА, предприниматели просили областной арбитраж признать недействительным решение ФНС 

23 мая 2017, 03:29
Александр Реймер может отправиться за решётку на 9 лет

Александр Реймер может отправиться за решётку на 9 лет

Бывший начальник полиции Самарской области и экс-глава ФСИН России Александр Реймер может отправиться за решётку на 9 лет. Именно столько запросил для него гособвинитель в ходе заседания Замоскворецкого суда Москвы. Прения сторон прошли накануне. Реймер обвиняется в махинациях с закупками 

23 мая 2017, 11:47
На два фронта: Итальянки судятся из-за ведущего двойную жизнь кота

На два фронта: Итальянки судятся из-за ведущего двойную жизнь кота

Судебная тяжба между итальянками из города Генуя состоялась из-за кота. Об этой забавной истории рассказывается на страницах издания Il Secolo XIX.
Две проживающие по соседству дамы считали своим одного и того же кота. Одна звала его Бантик, другая — Текилой. 

22 мая 2017, 02:19
В РФ заработал сервис по поиску бесплатной еды в ресторанах

В РФ заработал сервис по поиску бесплатной еды в ресторанах

В России запущен онлайн-сервис RestoRaids. Он дает возможность отыскать рестораны и бары, где предлагают еду и напитки бесплатно или с очень большой скидкой. На данный момент в российской столице действует около 400 таких предложений.
Например, отмечают эксперты, греческий ресторан Gyros 

14 марта 2017, 08:10
В Самаре пожар уничтожил автосервис и кафе, есть видео

В Самаре пожар уничтожил автосервис и кафе, есть видео

В пятницу, 10 февраля, в Красноглинском районе Самары произошел крупный пожар. В поселке Управленческий на Красноглинском шоссе загорелся автосервис с кафе. Сообщение поступило в МЧС в 5 часов 17 минут. К месту ЧП направили 12 единиц техники и 49 человек. 
10 февраля 2017, 01:39
В Сызрани все антикафе выставили на продажу

В Сызрани все антикафе выставили на продажу

Речь идет о продаже сразу двух тайм-кафе или так называемых в кругу молодежи антикафе. Информация об этом появилась с интервалом в несколько недель на одном из сайтов бесплатных объявлений, пишет портал «КТВ Луч».

Антикафе «Comix-Zone» находится в центре 
9 февраля 2017, 11:26
В Самаре предъявили обвинение подозреваемому в убийстве экс-полицейского

В Самаре предъявили обвинение подозреваемому в убийстве экс-полицейского

Самарцу, подозреваемому в убийстве экс-полицейского, предъявили обвинение. Как уже сообщала «ТЕРРА», инцидент произошел в ночь на 8 января в кафе, расположенном на территории Кировского района Самары. Бывший сотрудник правоохранительных органов получил ножевые ранения и скончался на месте происшествия. Уголовное 
20 января 2017, 12:37
12-летний подросток сбежал от приставов, не желая жить с матерью

12-летний подросток сбежал от приставов, не желая жить с матерью

Родители мальчика не смогли договориться, с кем будет жить ребенок. Суд встал на сторону матери. Отец поначалу отказался от исполнения судебного решения, но после того как женщина обратилась к судебным приставам, добровольно пришел в отдел вместе с сыном.
 
В 

26 ноября 2013, 11:31
В Самару прибыл главный судебный пристав России Артур Парфенчиков

В Самару прибыл главный судебный пристав России Артур Парфенчиков

Сегодня, 15 ноября, Артур Парфенчиков (на фото - слева) официально представил самарским коллегам нового руководителя регионального управления Федеральной службы судебных приставов Владимира Князева (на фото - справа).

Как уже сообщала «ТЕРРА», Князев родился и получил образование в Самаре. После работы в 

15 ноября 2013, 03:14
В Самаре ждут главного судебного пристава России Артура Парфенчикова

В Самаре ждут главного судебного пристава России Артура Парфенчикова

Ожидается, что в ближайшие дни Самару посетит директор Федеральной службы судебных приставов – главный судебный пристав России Артур Парфенчиков (на фото). По предварительной информации, его визит связан с назначением нового начальника Управления ФССП по Самарской области Владимира Князева, который вступил 

8 ноября 2013, 02:45
Самарских судебных приставов возглавит Владимир Князев

Самарских судебных приставов возглавит Владимир Князев

Корреспондентам телерадиокомпании «ТЕРРА» стало известно имя нового руководителя Управления федеральной службы судебных приставов по Самарской области. Напомним, после того как Александр Гозданкер ушел в отставку, с июня обязанности главного судебного пристава области временно исполняла Ольга Крутова. Теперь, по информации «ТЕРРЫ», 

1 ноября 2013, 03:05
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