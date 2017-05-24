С требованием убрать заведение, построенное на самовольно занятом участке площадью 155 кв. м, обратилась к служителям Фемиды сызранская администрация. По данным пресс-службы УФССП РФ по Самарской области, в отношении хозяйки было возбуждено исполнительное производство.
Несмотря на это, предпринимательница не торопилась выполнять законные требования и начинать демонтаж. В итоге она была оштрафована на 11 тыс. рублей. Кроме того, ей запретили выезжать в другие страны.
Эти меры привели к должному результату. Женщина в итоге исполнила решение суда и освободила самовольно занятый участок, снеся кафе.
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