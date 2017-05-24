На два фронта: Итальянки судятся из-за ведущего двойную жизнь кота Судебная тяжба между итальянками из города Генуя состоялась из-за кота. Об этой забавной истории рассказывается на страницах издания Il Secolo XIX.

Две проживающие по соседству дамы считали своим одного и того же кота. Одна звала его Бантик, другая — Текилой. …