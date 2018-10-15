|
Массовое ДТП на Революционной: в Самаре столкнулись три авто
|
15 октября 2018, 02:08
|
Ущерб на 339 миллионов: экс-директора СОФЖИ обвинили в превышении полномочий
Стало известно, что бывшему директору СОФЖИ Реналю Мязитову предъявлено обвинение в злоупотреблении полномочиями по ранее возбужденному уголовному делу. Общий ущерб по делу оценивается в 339 млн рублей. Как сообщил в своем микроблоге в Твиттере депутат Госдумы по 158-му Самарскому …
|
15 октября 2018, 01:37
|
Видео: задержанный за пьяное вождение игрок «Крыльев» ругался и намекал на высоких покровителей
Появилась видеозапись задержания защитника «Крыльев Советов», 23-летнего Георгия Тигиева. Его поймали во время поездки в нетрезвом виде. На видео запечатлена сцена, когда футболист не хотел отдавать свой внедорожник на время прохождения медицинского освидетельствования.
|
15 октября 2018, 12:48
|
В Сызрани 11 пожарных тушили мебель не совсем адекватного мужчины
|
15 октября 2018, 12:09
|
В Самаре грабитель похитил 42 тысячи рублей у супругов, которые скандалили
|
15 октября 2018, 11:25
|
В Сызрани бабушка упала на внучку и придавила ее
|
15 октября 2018, 10:43
|
«Потерпите еще! Ремонтируем круглосуточно»: В Самаре замерзают жители 86 домов
До сих пор не все жители Самары получили тепло в свои дома. Как сообщает в твиттере департамент городского хозяйства и экологии мэрии Самары, по состоянии на 17 часов 13 октября оставалось подключить отопление в 86 зданиях, отапливаемых «Т Плюс».
|
14 октября 2018, 05:01
|
Увезли на «скорой»: В Самаре автоледи на иномарке врезалась в столб
|
14 октября 2018, 04:27