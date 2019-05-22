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Легко и непринужденно о бомбах информационной повестки. Илья Табуев, Александр Гутин и Денис Коршиков обсуждают, на каком уровне в «помидорной столице России» Сызрани установили цены на рассаду, по каким причинам профессия Александра Кокорина оказалась неприменима в СИЗО и почему 
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Цифры. Эфир передачи от 22.05.2019  
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Материалы по теме:

«Крылья Советов» подозревают в незаконной рекламе

«Крылья Советов» подозревают в незаконной рекламе

УФАС по Самарской области уличило футбольный клуб «Крылья Советов» в нарушении требований рекламного законодательства. Поводом для возбуждения дела послужило заявление гражданина, согласно которому на сайте команды присутствует в форме баннера реклама букмекерской конторы «Pari match». Продвижение деятельности, основанной на риске, 
23 мая 2019, 09:23
В Тольятти мусоропровод рассыпался после пожара

В Тольятти мусоропровод рассыпался после пожара

В четверг, 23 мая, в одной из многоэтажек на улице Свердлова в Тольятти случилось ЧП. Как рассказали в группе «Происшествия Тольятти» местные жители, там загорелся и взорвался мусоропровод, рассыпался до 4 этажа. По данным оперативных структур, в 15:43 дежурному 
23 мая 2019, 08:06
В Самаре удалось спасти бобра, который испачкался в нефтепродуктах

В Самаре удалось спасти бобра, который испачкался в нефтепродуктах

Сотрудники Самарского зоопарка и специалисты департамента охоты и рыболовства спасли бобра, который испачкался в нефтепродуктах. В среду утром, 22 мая, стало известно, что в районе развлекательного комплекса Кинап сидит бобер, испачкавшийся в нефти. На место событий выехали специалисты. Они отловили 
23 мая 2019, 05:31
В конце рабочей недели в Самарской области пройдут дожди и грозы

В конце рабочей недели в Самарской области пройдут дожди и грозы

В конце рабочей недели в Самарской области погода изменится к лучшему: хотя местами пройдут кратковременные дожди с грозами, температура воздуха постепенно начнется повышаться. В ночи на пятницу и субботу, 24 и 25 мая будет облачно с прояснениями, в отдельных районах 
23 мая 2019, 05:06
Прощай, Грустняшка! В Самаре отравили собаку Шумилина

Прощай, Грустняшка! В Самаре отравили собаку Шумилина

Появились новости о любителе животных Владимире Шумилине и его многочисленных питомцах. Как рассказал самарец Валерий Мокштадт, неизвестные начали травить собак «дяди Вовы». 
 
«Пока вся Россия праздновала День Победы, были дела поважней. Например, отравить собак на Ярмарочной, они ведь мешают нам 
23 мая 2019, 04:57
В Тольятти 11-летнего мальчика сбили, когда он шел на «зеленый» по «зебре»

В Тольятти 11-летнего мальчика сбили, когда он шел на «зеленый» по «зебре»

В среду, 22 мая, под колеса легковушки в Тольятти угодил ребенок. Примерно в 19:00 водитель автомобиля «Лада Калина» двигался по парковочной площадке. При выезде на улице Дзержинского в районе дома № 16а он сбил 11-летнего пешехода, который пересекал проезжую часть 
23 мая 2019, 04:21
В ДТП в Тольятти пострадал годовалый мальчик, которого перевозили без автокресла

В ДТП в Тольятти пострадал годовалый мальчик, которого перевозили без автокресла

В Автограде произошла авария, в которой по вине взрослых пострадал маленький ребенок. Как сообщили в отделе ГИБДД У МВД России по г. Тольятти, примерно в 19:00 21 мая водитель автомобиля «Лада Калина» ехал по Южному шоссе в районе дома № 
23 мая 2019, 09:37
В Самаре патрульная машина ДПС столкнулась с иномаркой

В Самаре патрульная машина ДПС столкнулась с иномаркой

В среду, 22 мая, примерно в час дня в столице 63-го региона случилось ДТП с участием служебной машины. Как рассказали в группе «ДТП Самара» очевидцы, на пересечении Волжского проспекта и улицы Маяковского столкнулись «Шевроле Кобальт» и полицейская «Шкода Октавия». 
22 мая 2019, 04:16
В Похвистнево водителю стало плохо: после ДТП иномарка протаранила гараж и снесла ограждения

В Похвистнево водителю стало плохо: после ДТП иномарка протаранила гараж и снесла ограждения

В Похвистнево произошла серьезная дорожная авария: легковушка протаранила гараж, водитель попал в больницу. По предварительным данным, в среду, 22 мая, автомобиль KIA ехал по улице Суходольной. Внезапно шоферу стало плохо, возможно, произошел сердечный приступ и он на скорости протаранил «Лада 
22 мая 2019, 12:25
В Самарской области ищут водителя, сбившего пешехода в Богатовском районе

В Самарской области ищут водителя, сбившего пешехода в Богатовском районе

В Самарской области полицейские ищут автомобилиста, который сбил женщину в Богатовском районе. В воскресенье, 19 мая, около десяти часов вечера возле поселка Центральный неизвестный водитель ехал по трассе «Кинель — Богатое - Борское» со стороны села Богатое в направлении областной 
20 мая 2019, 05:31
Стало известно, когда улицу Куйбышева снова могут сделать пешеходной

Стало известно, когда улицу Куйбышева снова могут сделать пешеходной

Стало известно, что улица Куйбышева в Самаре станет пешеходной не раньше середины июня. Такие сроки обозначили представители городского департамента транспорта, когда самарцы поинтересовались, будет ли она перекрываться, ждать ли в этом году какую-то развлекательную программу, выступления уличных театров или фестивали 
13 мая 2019, 03:00
В Самаре неадекватные пешеходы избили водителя (есть видео)

В Самаре неадекватные пешеходы избили водителя (есть видео)

По предварительным данным, ЧП произошло на днях в Самаре в ночное время. Ролик, заснятый очевидцем события, выложили вчера вечером в паблике «Самара городок». Самарцы активно комментируют его.
 
Граждане просят областной главк полиции обратить внимание на видео для наказания 
4 мая 2019, 01:52
В Самаре водитель «Volkswagen» «снес» на «зебре» двух пешеходов

В Самаре водитель «Volkswagen» «снес» на «зебре» двух пешеходов

В среду, 24 апреля, в Самаре произошла крупная авария с пострадавшими. В 18:30 56-летний водитель ехал на «Volkswagen» по Московскому шоссе со стороны улицы Луначарского в направлении Киевской. По пути он сбил двух пешеходов — 43-летнего мужчину и 64-летнюю женщину, 
25 апреля 2019, 12:26
Грузовики столкнулись лоб в лоб под Сызранью: водителя зажало в кабине

Грузовики столкнулись лоб в лоб под Сызранью: водителя зажало в кабине

В пятницу, 1 марта, в Сызранском районе произошла крупная авария: на 905 километре федеральной трассы М-5 «Урал» лоб в лоб столкнулись два большегруза. От удара одна из фур была смята, водителя зажало в кабине. В 22:03 на место происшествия выехала 
2 марта 2019, 10:05
На въездах в Самару установят дорожные весы

На въездах в Самару установят дорожные весы

На въездах в Самару появятся пункты автоматического весогабаритного контроля автомобилей. Они позволят защитить отремонтированные дороги в областном центре от слишком тяжёлых фур, сообщает региональное министерство транспорта и автомобильных дорог. Один из таких пунктов установят у моста через реку Сок. Второй 

26 февраля 2019, 03:43
Водитель Яндекс-Такси в Самаре сбил человека

Водитель Яндекс-Такси в Самаре сбил человека

Наезд на пешехода, по словам проходивших мимо граждан, случился около семи часов вечера в районе перекрестка улиц Подшипниковой и Ерошевского в Самаре. Водитель автомобиля с характерным знаком на крыше, сбил на зебре мужчину средних лет.
 
По словам очевидцев, пострадавший 

13 февраля 2019, 07:47
В Самарской области восстановилось движение на трассе М-5

В Самарской области восстановилось движение на трассе М-5

Движение грузовиков по федеральной трассе М-5 на участке между Тольятти и Сызранью восстановлено. Ограничение для большегрузов и автомобилей было снято в 23:00 7 февраля на участке с 890 по 976 км автомобильной трассы, сообщает ФКУ «Поволжуправтодор». Напомним, что накануне в 
8 февраля 2019, 09:21
Трассу М-5 закрыли для грузовиков на отрезке от Сызрани до Тольятти

Трассу М-5 закрыли для грузовиков на отрезке от Сызрани до Тольятти

В Самарской области из-за сильного снегопада временно закрыт участок федеральной трассы М-5 «Урал». Временное ограничение движения для грузовиков введено с 15:30 четверга, 7 февраля. Транзитному транспорту советуют не проезжать участок с 890 по 976 км – от Сызрани до Тольятти. 
7 февраля 2019, 04:43
УФАС: самарский фитнес-клуб вводил население в заблуждение

УФАС: самарский фитнес-клуб вводил население в заблуждение

Антимонопольщики привлекли к ответственности одно из учреждений города за недостоверную рекламу. Сообщается, что фитнес-центр "Зебра" делал эсэмэс-рассылку, в которой значилась следующая информация: "Только 14-15 февраля при покупке карты за 17900 вторая – в подарок!".

Поводом для проверки стало обращение 
13 мая 2015, 10:55
Сбитый «Ладой» в Новокуйбышевске ребенок госпитализирован в больницу им. Калинина

Сбитый «Ладой» в Новокуйбышевске ребенок госпитализирован в больницу им. Калинина

5 мая на проспекте Победы в Новокуйбышевске произошло ДТП, сообщает региональное УГИБДД. Водитель «Гранты», ехавший со стороны ул. Карбышева, на проспекте Победы сбил на пешеходном переходе ребенка. Мальчик 2002 года рождения переходил дорогу слева направо по нерегулируемой «зебре», без взрослых.

6 мая 2014, 01:16
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