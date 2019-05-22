Стало известно, когда улицу Куйбышева снова могут сделать пешеходной … Стало известно, что улица Куйбышева в Самаре станет пешеходной не раньше середины июня. Такие сроки обозначили представители городского департамента транспорта, когда самарцы поинтересовались, будет ли она перекрываться, ждать ли в этом году какую-то развлекательную программу, выступления уличных театров или фестивали