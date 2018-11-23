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Материалы по теме:

В Самаре с 1 января могут вырасти цены за проезд

В Самаре с 1 января могут вырасти цены за проезд

Повышение стоимости проезда в общественном транспорте в областной столице обсуждалось на заседании трехсторонней комиссии по урегулированию социально-трудовых отношений при мэрии. По словам руководителя департамента транспорта Сергея Маркова, это вынужденная мера. Чиновник напомнил, что последний раз цены на проезд «подскочили» в 
23 ноября 2018, 03:29
В Самаре снег с улиц убирали 300 единиц спецтехники

В Самаре снег с улиц убирали 300 единиц спецтехники

За прошлые сутки на улицах областной столицы снег убирали 282 единицы спецтехники и 370 дорожных рабочих. Работы ведутся в две смены, сообщили в департаменте городского хозяйства и экологии администрации Самары. Для обработки улиц использовали 427 тонн реагентов. По данным на 
23 ноября 2018, 02:42
В Самарской области обещают ликвидировать очередь в детсады к 2022 году

В Самарской области обещают ликвидировать очередь в детсады к 2022 году

Планируется, что очередь в детские сады в Самарской области, в том числе и в ясельные группы для малышей до трех лет, будет ликвидирована к 2022 году. Об этом сообщил департамент информационной политики администрации губернатора СО. В следующем году в регионе 
23 ноября 2018, 01:31
Движение парализовано: на трассе М-5 в Самарской области возникла большая пробка

Движение парализовано: на трассе М-5 в Самарской области возникла большая пробка

В пятницу утром, 23 ноября, на федеральной трассе М-5 «Урал» образовалась большая пробка. По всей видимости, затор возник в том числе из-за непогоды.
 
- Пробка на М5 в сторону Тольятти начинается с Большой Рязани, стоим уже час, - пишет один 
23 ноября 2018, 12:07
В Самаре на Мехзаводе «паровозиком» столкнулись четыре грузовика

В Самаре на Мехзаводе «паровозиком» столкнулись четыре грузовика

В четверг днем, 22 ноября, в областной столице произошла авария с участием сразу четырех большегрузов. Видео с места событий попало в Сеть. По словам очевидцев, четыре грузовика, ехавшие по Московскому шоссе в районе поселка Мехзавод, столкнулись «паровозиком». Видимо, водитель 
23 ноября 2018, 08:53
В Тольятти под колеса ВАЗ-2104 попала 4-летняя девочка

В Тольятти под колеса ВАЗ-2104 попала 4-летняя девочка

В среду вечером в Тольятти под колесами автомобиля оказался маленький ребенок. В 19:45 45-летний водитель ехал на своем «ВАЗ-2104» по Молодежному бульвару. В районе дома № 36 он сбил четырехлетнего ребенка, который переходил проезжую часть в неустановленном месте со своей 
22 ноября 2018, 03:12
Под Тольятти на пешехода, сбитого «тринадцатой», выпал пассажир

Под Тольятти на пешехода, сбитого «тринадцатой», выпал пассажир

В среду вечером, 21 ноября, в Самарской области произошла нестандартная дорожная авария, в которой пострадал пешеход. В 18:30 24-летний водитель ехал на машине ВАЗ-21134 по улице Дружбы в селе Подстепки. Он направлялся в сторону улицы Рябиновой, когда сбил 17-летнего пешехода. 
22 ноября 2018, 02:23
Оторвало топливный бак: в Самарской области столкнулись грузовики

Оторвало топливный бак: в Самарской области столкнулись грузовики

В среду, 21 ноября, на трассе «Объезд Самары» произошла авария с участием многотонных машин. ДТП случилось в 12:20 на 28 километре дороги. По предварительной информации, 53-летний мужчина ехал на грузовике Freightliner с полуприцепом со стороны села Алексеевка в направлении Самары. 
22 ноября 2018, 09:14
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