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В Самаре с 1 января могут вырасти цены за проезд
Повышение стоимости проезда в общественном транспорте в областной столице обсуждалось на заседании трехсторонней комиссии по урегулированию социально-трудовых отношений при мэрии. По словам руководителя департамента транспорта Сергея Маркова, это вынужденная мера. Чиновник напомнил, что последний раз цены на проезд «подскочили» в …
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23 ноября 2018, 03:29
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В Самаре снег с улиц убирали 300 единиц спецтехники
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23 ноября 2018, 02:42
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В Самарской области обещают ликвидировать очередь в детсады к 2022 году
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23 ноября 2018, 01:31
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Движение парализовано: на трассе М-5 в Самарской области возникла большая пробка
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23 ноября 2018, 12:07
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В Самаре на Мехзаводе «паровозиком» столкнулись четыре грузовика
В четверг днем, 22 ноября, в областной столице произошла авария с участием сразу четырех большегрузов. Видео с места событий попало в Сеть. По словам очевидцев, четыре грузовика, ехавшие по Московскому шоссе в районе поселка Мехзавод, столкнулись «паровозиком». Видимо, водитель …
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23 ноября 2018, 08:53
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В Тольятти под колеса ВАЗ-2104 попала 4-летняя девочка
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22 ноября 2018, 03:12
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Под Тольятти на пешехода, сбитого «тринадцатой», выпал пассажир
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22 ноября 2018, 02:23
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Оторвало топливный бак: в Самарской области столкнулись грузовики
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22 ноября 2018, 09:14