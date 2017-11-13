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Материалы по теме:

Водители Kia и Toyota столкнулись и пострадали под Самарой

Водители Kia и Toyota столкнулись и пострадали под Самарой

В воскресенье, 12 ноября, на трассе под Самарой столкнулись Kia и Toyota. ДТП произошло в 13:30 в Кинельском районе. Оба водителя пострадали.

«Из собранных сотрудниками ГИБДД материалов следует, что 44-летний водитель (водительский стаж 21 год) автомобиля «Toyota» двигался по автодороге Кинель-Богатое-Борское 

13 ноября 2017, 01:43
В Тольятти пострадали пассажиры маршрутки, которая снесла столб

В Тольятти пострадали пассажиры маршрутки, которая снесла столб

Маршрутка снесла столб в Тольятти, в ДТП пострадали два пассажира, сообщили очевидцы. Фото с места происшествия появилось в социальной сети.

«Юбилейная за Фрунзе: маршрутка 131 в столб», - написал в комментарии автор фото.

По предварительным данным, маршрутный микроавтобус 
13 ноября 2017, 11:41
На Московском шоссе столкнулись фура и

На Московском шоссе столкнулись фура и "четырнадцатая"

В минувшую субботу в Красноглинском районе города Самара на 19-м км Московского шоссе столкнулись фура и вазовская "четырнадцатая".
В результате аварии пострадал пассажир легкового автомобиля, он получил черепно-мозговую травму. Мужчину доставили в больницу и оказали медицинскую помощь, сейчас его состояние 

12 ноября 2017, 10:11
В очередь, все в очередь: В Тольятти «Калина» врезалась в дерево, а в нее – «четырнадцатая»

В очередь, все в очередь: В Тольятти «Калина» врезалась в дерево, а в нее – «четырнадцатая»

Необычное ДТП с участием двух легковых автомобилей произошло в Автозаводском районе Тольятти сегодня ночью, 12 ноября. Как передает паблик "Патрулю Тольятти" соцсети «ВКонтакте», возле дома №2 по бульвару Королева водитель «Калины» не справился с управлением и врезался в дерево. 
12 ноября 2017, 03:50
В бане на трассе «Самара-Бугуруслан» задержали девушек лёгкого поведения, есть фото

В бане на трассе «Самара-Бугуруслан» задержали девушек лёгкого поведения, есть фото

В городе Кинель Самарской области сотрудники полиции задержали предполагаемых проституток, сообщает областное МВД.

Накануне стражам порядка от неравнодушных местных жителей поступила информация о том, что в одной из бань на 35 километре трассы «Самара- Бугуруслан» девушки лёгкого поведения предоставляют 
30 июля 2016, 02:54
На трассе «Самара-Бугуруслан» автоледи врезалась в «семерку»: пострадали шестеро, есть фото

На трассе «Самара-Бугуруслан» автоледи врезалась в «семерку»: пострадали шестеро, есть фото

Столкновение «Renault Logan SR» и «ВАЗ-21074» привело к травмированию шести человек, трое из которых – малолетние дети, сообщает областное ГУ МВД.
 
Вчера, 5 июня, около 16:00 в Кинель-Черкасском районе на 106-м километре автотрассы «Самара - Бугуруслан», 30-летняя автоледи на 
6 июня 2016, 10:19
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