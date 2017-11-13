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Водители Kia и Toyota столкнулись и пострадали под Самарой
В воскресенье, 12 ноября, на трассе под Самарой столкнулись Kia и Toyota. ДТП произошло в 13:30 в Кинельском районе. Оба водителя пострадали.
«Из собранных сотрудниками ГИБДД материалов следует, что 44-летний водитель (водительский стаж 21 год) автомобиля «Toyota» двигался по автодороге Кинель-Богатое-Борское …
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13 ноября 2017, 01:43
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В Тольятти пострадали пассажиры маршрутки, которая снесла столб
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13 ноября 2017, 11:41
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На Московском шоссе столкнулись фура и "четырнадцатая"
В минувшую субботу в Красноглинском районе города Самара на 19-м км Московского шоссе столкнулись фура и вазовская "четырнадцатая".
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12 ноября 2017, 10:11
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В очередь, все в очередь: В Тольятти «Калина» врезалась в дерево, а в нее – «четырнадцатая»
Необычное ДТП с участием двух легковых автомобилей произошло в Автозаводском районе Тольятти сегодня ночью, 12 ноября. Как передает паблик "Патрулю Тольятти" соцсети «ВКонтакте», возле дома №2 по бульвару Королева водитель «Калины» не справился с управлением и врезался в дерево. …
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12 ноября 2017, 03:50
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В бане на трассе «Самара-Бугуруслан» задержали девушек лёгкого поведения, есть фото
В городе Кинель Самарской области сотрудники полиции задержали предполагаемых проституток, сообщает областное МВД.
Накануне стражам порядка от неравнодушных местных жителей поступила информация о том, что в одной из бань на 35 километре трассы «Самара- Бугуруслан» девушки лёгкого поведения предоставляют …
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30 июля 2016, 02:54
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На трассе «Самара-Бугуруслан» автоледи врезалась в «семерку»: пострадали шестеро, есть фото
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6 июня 2016, 10:19