В Самаре от падения сосулек пострадали мужчина и женщина В Самаре в результате падения с крыш сосулек пострадали два человека – мужчина и женщина. Оба инцидента произошли в среду, 27 декабря. На улице Советской Армии сосулька упала на 33-летнюю горожанку. На улице Красных Коммунаров пострадал 59-летний мужчина, у него …