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Под Самарой 19-летняя автоледи врезалась в бензовоз: есть погибший и трое раненых
Страшная трагедия произошла сегодня, 8 января, в Волжском районе Самарской области. Около 6 часов утра на 24 километре автодороги «Самара - Большая Черниговка» столкнулись автомобиль «Лада-Приора» и бензовоз. За рулем вазовской легковушки находилась 19-летняя девушка. По предварительным сведениям сотрудников ГИБДД, …
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8 января 2018, 02:48
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В Самаре на Авроре 126-я маршрутка потеряла колесо
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7 января 2018, 02:03
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В Самаре на Аэродромной автобус врезался в грузовик с «Жигулёвским» пивом
Сегодня, 3 января, в Самаре около 11:30 утра произошла авария с участием общественного транспорта. На улице Аэродромной автобус 24-го маршрута врезался в грузовик с пивом. Фото с места происшествия очевидцы выложили в паблике «ДТП Самара» соцсети «ВКонтакте».
ДТП …
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3 января 2018, 01:27
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В Самаре на пересечении Промышленности и Советской Армии иномарка протаранила трамвай
Вчера, 1 января, в Самаре произошло ДТП. Водитель кроссовера "Тойота" на пересечении улиц Промышленности и Советской Армии протаранил трамвай, передают в паблике «Самара ДТП» соцсети «ВКонтакте».
Официальной информации о данном автопроисшествии пока нигде не появлялось, однако очевидно, что …
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2 января 2018, 03:30
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В Самаре от падения сосулек пострадали мужчина и женщина
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28 декабря 2017, 01:13
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В Самаре «четырнадцатую» разорвало пополам в столкновении с «Ауди»
В воскресенье, 24 декабря, в Самаре на Красноглинском шоссе в результате ДТП пополам разорвало легковую машину. Это произошло примерно в 14 часов. Столкнулись вазовская и «четырнадцатая» и «Ауди». Управлял отечественной легковушкой 29-летний мужчина, ехавший со стороны улицы Сергея Лазо. Есть пострадавшие.
«По …
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25 декабря 2017, 02:33
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В Самарской области в ДТП с автобусом пострадали мужчина и женщина
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7 декабря 2017, 07:04
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В Самаре в ДТП с «перевертышем» пострадал ребенок
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20 ноября 2017, 01:12