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Материалы по теме:

Под Самарой 19-летняя автоледи врезалась в бензовоз: есть погибший и трое раненых

Под Самарой 19-летняя автоледи врезалась в бензовоз: есть погибший и трое раненых

Страшная трагедия произошла сегодня, 8 января, в Волжском районе Самарской области. Около 6 часов утра на 24 километре автодороги «Самара - Большая Черниговка» столкнулись автомобиль «Лада-Приора» и бензовоз. За рулем вазовской легковушки находилась 19-летняя девушка. По предварительным сведениям сотрудников ГИБДД, 
8 января 2018, 02:48
В Самаре на Авроре 126-я маршрутка потеряла колесо

В Самаре на Авроре 126-я маршрутка потеряла колесо

Сегодня, 7 января, возле кольца Авроры/Антонова-Овсеенко у 126-й маршрутки «Кинель – ЖД-вокзал» оторвалось заднее колесо, сообщают очевидцы в соцсетях. К счастью, в результате инцидента никто не пострадал.

Правда, "знающие" диванные эксперты утверждают, что ничего страшного в этом нет - 
7 января 2018, 02:03
В Самаре на Аэродромной автобус врезался в грузовик с «Жигулёвским» пивом

В Самаре на Аэродромной автобус врезался в грузовик с «Жигулёвским» пивом

Сегодня, 3 января, в Самаре около 11:30 утра произошла авария с участием общественного транспорта. На улице Аэродромной автобус 24-го маршрута врезался в грузовик с пивом. Фото с места происшествия очевидцы выложили в паблике «ДТП Самара» соцсети «ВКонтакте».
 
ДТП 
3 января 2018, 01:27
В Самаре на пересечении Промышленности и Советской Армии иномарка протаранила трамвай

В Самаре на пересечении Промышленности и Советской Армии иномарка протаранила трамвай

Вчера, 1 января, в Самаре произошло ДТП. Водитель кроссовера "Тойота" на пересечении улиц Промышленности и Советской Армии протаранил трамвай, передают в паблике «Самара ДТП» соцсети «ВКонтакте».
 
Официальной информации о данном автопроисшествии пока нигде не появлялось, однако очевидно, что 
2 января 2018, 03:30
В Самаре от падения сосулек пострадали мужчина и женщина

В Самаре от падения сосулек пострадали мужчина и женщина

В Самаре в результате падения с крыш сосулек пострадали два человека – мужчина и женщина. Оба инцидента произошли в среду, 27 декабря. На улице Советской Армии сосулька упала на 33-летнюю горожанку. На улице Красных Коммунаров пострадал 59-летний мужчина, у него 
28 декабря 2017, 01:13
В Самаре «четырнадцатую» разорвало пополам в столкновении с «Ауди»

В Самаре «четырнадцатую» разорвало пополам в столкновении с «Ауди»

В воскресенье, 24 декабря, в Самаре на Красноглинском шоссе в результате ДТП пополам разорвало легковую машину. Это произошло примерно в 14 часов. Столкнулись вазовская и «четырнадцатая» и «Ауди». Управлял отечественной легковушкой 29-летний мужчина, ехавший со стороны улицы Сергея Лазо. Есть пострадавшие.

«По 

25 декабря 2017, 02:33

В Самарской области в ДТП с автобусом пострадали мужчина и женщина

В Самарской области в ДТП с автобусом пострадали мужчина и женщина

В Самарской области произошло ДТП с участием автобуса. Есть пострадавшие. В четверг, 7 декабря, около восьми часов утра на трассе в Сергиевском районе столкнулись автобус и автомобиль «ВАЗ-21154». Легковушкой управлял 39-летний мужчина. Он ехал со стороны Челно-Вершин в Сергиевск. Столкновение 
7 декабря 2017, 07:04
В Самаре в ДТП с «перевертышем» пострадал ребенок

В Самаре в ДТП с «перевертышем» пострадал ребенок

В воскресенье, 19 ноября, в Самаре на пересечении Московского шоссе и улицы Алма-Атинской перевернулся внедорожник. Есть пострадавшие.

«Алма-Атинская/Московское шоссе: один перевертыш, один в хлам, "Мерседес" и еще кто-то... Стоят ГИБДД, толпа», - сообщил очевидец в социальной сети.

По 
20 ноября 2017, 01:12
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