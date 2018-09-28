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«Бункер S» Эфир передачи от 25.09.2018  
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Цифры. Эфир передачи от 25.09.2018 
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Материалы по теме:

В Самаре ищут водителя, который сбил человека на Металлурге и уехал

В Самаре ищут водителя, который сбил человека на Металлурге и уехал

Самарская полиция разыскивает водителя, который сбил человека. Авария произошла В 6 часов утра 27 сентября на пересечении улицы Пугачевской и проспекта Металлургов. Неизвестный автомобилист на неизвестной машине сбил 43-летнего мужчину. Пострадавший переходил дорогу на зеленый сигнал светофора, но виновник ДТП 

28 сентября 2018, 01:51
В Самаре построят образовательный центр для одаренных детей

В Самаре построят образовательный центр для одаренных детей

Самарский институт «ТеррНИИгражданпроект» разработает за 26,5 млн рублей проект строительства в Самаре образовательного центра на 600 мест для одаренных детей, говорится в сообщении на портале госзакупок. Итоги аукциона на проектирование объекта подвело областное «Управление капитального строительства». Согласно материалам торгов, центр 
28 сентября 2018, 01:27
В трех скверах Самары появятся туалеты

В трех скверах Самары появятся туалеты

В областной столице установят общественные туалеты в трех местах отдыха. В скверах имени Мичурина и «Солнечная поляна» появятся биотуалеты, а в парке около ДК «Октябрь» - модульный туалет, приспособленный для маломобильных жителей. Об этом сообщили в городской администрации.

Напомним, 
28 сентября 2018, 01:15
В Самаре на зебре сбили 68-летнюю пенсионерку: женщина в реанимации

В Самаре на зебре сбили 68-летнюю пенсионерку: женщина в реанимации

В четверг, 27 сентября, в Самаре произошла авария, в которой пострадала пожилая женщина. В 18:20 37-летний водитель иномарки Chevrolet Lanos ехал по дублеру Московского шоссе в сторону улицы Совхозной. По предварительной информации, напротив дома № 7 на 19 километре Московского 
28 сентября 2018, 12:22
В Самаре продолжают выселять жильцов из общежития на Ташкентской, 88

В Самаре продолжают выселять жильцов из общежития на Ташкентской, 88

Областное минобразования прислало ответ на официальный запрос "ТЕРРЫ" по поводу ситуации вокруг общежития, расположенного на Ташкентской, 88. Напомним, все началось с того, что проживающие там семьи пожаловались на очень высокую квартплату при отсутствии надлежащего содержания здания. Параллельно выяснилось, что некоторых 
28 сентября 2018, 12:05
В Самарской области КАМАЗ буквально расплющил такси: погиб водитель

В Самарской области КАМАЗ буквально расплющил такси: погиб водитель

В четверг, 27 сентября, произошла страшная авария на 40 километре трассы «Урал - Муханово» в Кинельском районе области. В 13:55 по неизвестной причине водитель иномарки «Рено» выехал на встречную полосу, где его легковушка попала под КАМАЗ. Удар был настолько сильным, 
27 сентября 2018, 08:11
В Самаре внедорожник ушел колесом под асфальт и повис

В Самаре внедорожник ушел колесом под асфальт и повис

В четверг, 27 сентября, в Самаре произошел странный случай с автомобилем. Около парка Гагарина в границах улиц Московского шоссе и улиц XXII Партсъезда, Стара-Загора, Советской Армии, неподалеку от автозаправки, в провал на проезжей части вблизи газона угодил белый внедорожник. Судя 
27 сентября 2018, 02:44
Под Сызранью легковушка рухнула в 6-метровый кювет

Под Сызранью легковушка рухнула в 6-метровый кювет

25 сентября под Сызранью произошло ДТП, в котором пострадали четыре человека. Около 5 часов утра 28-летний водитель за рулем «Лады Ларгус» ехал по трассе М-5. В районе Новоспасского легковушка приблизилась к участку, на котором шли дорожные работы. В какой-то момент 
26 сентября 2018, 03:55
В Самарской области «ГАЗель» с оторвавшимся колесом «собрала» две машины

В Самарской области «ГАЗель» с оторвавшимся колесом «собрала» две машины

ДТП сразу с тремя автомобилями произошло утром, 20 сентября, в Самарской области. 52-летний водитель за рулем «ГАЗели» ехал по трассе М-5 со стороны столицы губернии в направлении Уфы. На 1042 километре дороги у грузовика отлетело колесо. Потерявшая управление машина вылетела 

21 сентября 2018, 12:09
В Самарской области пьяный пенсионер на «Гранте» оказался в кювете

В Самарской области пьяный пенсионер на «Гранте» оказался в кювете

В понедельник, 17 сентября, в Похвистневском районе области произошла авария с пострадавшим. 67-летний водитель «Лады Гранты» ехал по трассе «Старопохвистнево - Исаково».

По предварительной версии, автомобилист двигался не на безопасной скорости, он не справился с управлением, машина скатилась в 
18 сентября 2018, 04:53
Три человека пострадали в аварии с тремя машинами под Сызранью

Три человека пострадали в аварии с тремя машинами под Сызранью

Крупное ДТП с тремя пострадавшими произошло в ночь на 18 сентября на трассе М-5. По данным полиции, 26-летний мужчина на «Шевроле Авео» ехал от Сызрани в сторону Тольятти. На 907-м километре дороги он вырулил на встречную полосу, и там легковушка 

18 сентября 2018, 11:58
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