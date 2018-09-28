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В Самаре ищут водителя, который сбил человека на Металлурге и уехал
Самарская полиция разыскивает водителя, который сбил человека. Авария произошла В 6 часов утра 27 сентября на пересечении улицы Пугачевской и проспекта Металлургов. Неизвестный автомобилист на неизвестной машине сбил 43-летнего мужчину. Пострадавший переходил дорогу на зеленый сигнал светофора, но виновник ДТП …
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28 сентября 2018, 01:51
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В Самаре построят образовательный центр для одаренных детей
Самарский институт «ТеррНИИгражданпроект» разработает за 26,5 млн рублей проект строительства в Самаре образовательного центра на 600 мест для одаренных детей, говорится в сообщении на портале госзакупок. Итоги аукциона на проектирование объекта подвело областное «Управление капитального строительства». Согласно материалам торгов, центр …
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28 сентября 2018, 01:27
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В трех скверах Самары появятся туалеты
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28 сентября 2018, 01:15
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В Самаре на зебре сбили 68-летнюю пенсионерку: женщина в реанимации
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28 сентября 2018, 12:22
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В Самаре продолжают выселять жильцов из общежития на Ташкентской, 88
Областное минобразования прислало ответ на официальный запрос "ТЕРРЫ" по поводу ситуации вокруг общежития, расположенного на Ташкентской, 88. Напомним, все началось с того, что проживающие там семьи пожаловались на очень высокую квартплату при отсутствии надлежащего содержания здания. Параллельно выяснилось, что некоторых …
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28 сентября 2018, 12:05
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В Самарской области КАМАЗ буквально расплющил такси: погиб водитель
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27 сентября 2018, 08:11
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В Самаре внедорожник ушел колесом под асфальт и повис
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27 сентября 2018, 02:44
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Под Сызранью легковушка рухнула в 6-метровый кювет
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26 сентября 2018, 03:55
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В Самарской области «ГАЗель» с оторвавшимся колесом «собрала» две машины
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21 сентября 2018, 12:09
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В Самарской области пьяный пенсионер на «Гранте» оказался в кювете
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18 сентября 2018, 04:53
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Три человека пострадали в аварии с тремя машинами под Сызранью
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18 сентября 2018, 11:58