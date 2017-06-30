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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 27 июня 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 28 июня 2017г 
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Материалы по теме:

Самарский асфальт снова не выдержал: на парковке ТЦ «Айсберг» провалилась иномарка

Самарский асфальт снова не выдержал: на парковке ТЦ «Айсберг» провалилась иномарка

Очевидцы сообщили об очередном провале машины в Самаре. Инцидент произошел около торгового центра «Айсберг». По предварительной информации, автомобиль Nissan Murano угодил в яму на парковке. Японский паркетник ушел под асфальт передним левым колесом. Фото с места происшествия появилось в Интернете. 
29 июня 2017, 01:44
В Самаре падают бетонные столбы: придавило иномарку

В Самаре падают бетонные столбы: придавило иномарку

Во вторник, 27 июня, в Куйбышевском районе Самары упали два фонарных столба, сообщили очевидцы. В результате движение транспорта оказалось заблокировано в обоих направлениях. Образовалась пробка.

По сообщению полиции, ДТП было зарегистрировано в 13:30. По уточненным данным, столбы упали не 
27 июня 2017, 02:38
В Сызрани водитель «выронил» школьника из салона маршрутки

В Сызрани водитель «выронил» школьника из салона маршрутки

В понедельник, 26 июня, в Сызрани в результате ДТП с участием общественного транспорта пострадал подросток. 13-летний мальчик выпал из салона маршрутки Citroen. Инцидент произошел в 14 часов.

По версии полицейских, водитель не убедился в безопасности маневра и начал движение. 
27 июня 2017, 06:00
Ночью под Самарой «Рено» сбило насмерть пешехода

Ночью под Самарой «Рено» сбило насмерть пешехода

27-летний парень переходил дорогу в неустановленном месте.
25 июня 2017, 01:43
В Тольятти завалило Южное шоссе: из фуры вывалились пеноблоки

В Тольятти завалило Южное шоссе: из фуры вывалились пеноблоки

В Тольятти  на Южном шоссе произошло ДТП с участием фуры. По словам очевидцев, в пятницу, 23 июня, прямо из кузова большегруза начали выпадать пеноблоки. Это случилось прямо напротив вазовской медсанчасти. Легковым машинам пришлось уворачиваться от падающих стройматериалов.

«На Южном 
23 июня 2017, 11:51
Магнитовская фура, бензовоз и рефрижератор столкнулись на М-5 под Сызранью

Магнитовская фура, бензовоз и рефрижератор столкнулись на М-5 под Сызранью

Сегодня, 14 июня, около 17:00 на трассе М-5 «Урал» у села Старое Томышево Новоспасского района Ульяновской области произошло ДТП с участием трёх транспортных средств.
 
Как пишет «КТВ – Луч», там столкнулись три грузовика - бензовоз, магнитовская фура MAN 
14 июня 2017, 10:57
В Самаре у придорожного кафе на Южной Обводной дороге полыхала фура

В Самаре у придорожного кафе на Южной Обводной дороге полыхала фура

Вчера, 30 апреля, вечером на Южной Обводной дороге в Самаре зафиксировали возгорание большегруза, передает портал 63.ru. Возле одного из придорожных кафе загорелась кабина фуры. Очевидцам удалось с помощью подручных средств сбить пламя до прибытия пожарных. С помощью огнетушителя и 
1 мая 2017, 09:08
Жуткое ДТП под Самарой: фура сшибла с дороги иномарку с ребенком внутри

Жуткое ДТП под Самарой: фура сшибла с дороги иномарку с ребенком внутри

Во вторник, 25 апреля, под Самарой произошло серьезное ДТП. В результате столкновения фуры и Daewoo Nexia в легковой иномарке оказались зажаты люди – женщина и ребенок.

Авария случилась на территории Волжского района около села Николаевка. В Сети появились фотографии и видео 

26 апреля 2017, 02:05
В Подмосковье перевернулся автовоз с новыми автомобилями BMW

В Подмосковье перевернулся автовоз с новыми автомобилями BMW

В Подмосковье перевернулся автовоз c машинами BMW. Это случилось недалеко от города Домодедово.
О количестве транспортных средств BMW на автовозе точной информации нет. Обычно подобные конструкции бывают рассчитаны на перевозку до восьми автомобилей. О пострадавших в результате этого дорожно-транспортного происшествия 

27 июня 2016, 04:59
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