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Самарский асфальт снова не выдержал: на парковке ТЦ «Айсберг» провалилась иномарка
Очевидцы сообщили об очередном провале машины в Самаре. Инцидент произошел около торгового центра «Айсберг». По предварительной информации, автомобиль Nissan Murano угодил в яму на парковке. Японский паркетник ушел под асфальт передним левым колесом. Фото с места происшествия появилось в Интернете. …
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29 июня 2017, 01:44
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В Самаре падают бетонные столбы: придавило иномарку
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27 июня 2017, 02:38
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В Сызрани водитель «выронил» школьника из салона маршрутки
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27 июня 2017, 06:00
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Ночью под Самарой «Рено» сбило насмерть пешехода
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25 июня 2017, 01:43
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В Тольятти завалило Южное шоссе: из фуры вывалились пеноблоки
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23 июня 2017, 11:51
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Магнитовская фура, бензовоз и рефрижератор столкнулись на М-5 под Сызранью
Сегодня, 14 июня, около 17:00 на трассе М-5 «Урал» у села Старое Томышево Новоспасского района Ульяновской области произошло ДТП с участием трёх транспортных средств.
Как пишет «КТВ – Луч», там столкнулись три грузовика - бензовоз, магнитовская фура MAN …
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14 июня 2017, 10:57
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В Самаре у придорожного кафе на Южной Обводной дороге полыхала фура
Вчера, 30 апреля, вечером на Южной Обводной дороге в Самаре зафиксировали возгорание большегруза, передает портал 63.ru. Возле одного из придорожных кафе загорелась кабина фуры. Очевидцам удалось с помощью подручных средств сбить пламя до прибытия пожарных. С помощью огнетушителя и …
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1 мая 2017, 09:08
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Жуткое ДТП под Самарой: фура сшибла с дороги иномарку с ребенком внутри
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26 апреля 2017, 02:05
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В Подмосковье перевернулся автовоз с новыми автомобилями BMW
В Подмосковье перевернулся автовоз c машинами BMW. Это случилось недалеко от города Домодедово.
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27 июня 2016, 04:59