В Красном Яру на трассе после аварии с иномаркой Renault Sandero воспламенилась «ГАЗель». Об этом рассказывают региональные агентства со ссылкой на ГУ МВД РФ по Самарской области.
Дорожно-транспортное происшествие случилось накануне днем. Все произошло на 1046-м километре трассы федерального значения М-5.
Как сообщается, 24-летний водитель автомобиля «ГАЗель», стал осуществлять разворот с обочины и не пропустил иномарку Renault Sandero. В результате столкновения «ГАЗель» вылетела в кювет и загорелась.
Травмы получили женщина-водитель и пассажир иномарки, им была оказана помощь работниками скорой. На место ДТП также прибыли огнеборцы, которые потушили автомобиль.
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