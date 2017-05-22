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Бункер S

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Материалы по теме:

Во Владивостоке грузовик протаранил 19 машин

Во Владивостоке грузовик протаранил 19 машин

Полиция Владивостока начала проверку обстоятельств массового дорожно-транспортного происшествия на улице Алеутской. У большегруза отказали тормоза, и он смял 19 машин.
Пятитонное транспортное средство Nissan Diesel отправлялось от железнодорожного вокзала и перед светофором не смогло затормозить.
Водители машин на перекрестке не 

22 мая 2017, 02:25
В Чапаевске убило током девушку, которая залезла на вагон-цистерну

В Чапаевске убило током девушку, которая залезла на вагон-цистерну

Правоохранители устанавливают детали смертельного происшествия на железной дороге в Чапаевске. В результате инцидента погибла девушка.
По предварительной информации, трагедия произошла около трех часов ночи на станции Чапаевск. Девушка залезла на вагон-цистерну железнодорожного состава, получила удар током и упала на землю.

22 мая 2017, 12:10
На М-5 в Самарской области фура врезалась в мост

На М-5 в Самарской области фура врезалась в мост

В ночь на понедельник на трассе М-5 в Тольятти случилось дорожно-транспортное происшествие. Большегруз врезался в мост.
Как рассуждают в Сети свидетели аварии, водитель, возможно, уснул за рулем, и в результате произошло столкновение. Удар пришелся на середину кабины. Сведений о пострадавших 

22 мая 2017, 10:01
В Канаде морской лев утащил девочку в воду

В Канаде морской лев утащил девочку в воду

В канадском городе Ричмонд произошел необычный случай с участием морского льва. Животное приблизилось к берегу, схватило находившуюся там девочку за платье и утянуло ее в воду. Об инциденте рассказали зарубежные агентства.
Свидетели разместили в интернете кадры случившегося. Как следует из 

22 мая 2017, 09:06
В Самаре в ДТП с 38-й «маршруткой» пострадали 2 человека

В Самаре в ДТП с 38-й «маршруткой» пострадали 2 человека

Вчера, 19 мая, около 16:35 в Самаре на перекрестке улиц Свободы и Калинина столкнулись «четырнадцатая» с номерами 56 региона и пассажирская «Газель» 38 маршрута. От удара вазовская легковушка получила повреждения передней части, у маршрутки отвалился бампер.

По предварительным данным 
20 мая 2017, 06:03
В Самаре у «Золотого яблока» погибли водитель и пассажирка мотоцикла после столкновения с эвакуатором

В Самаре у «Золотого яблока» погибли водитель и пассажирка мотоцикла после столкновения с эвакуатором

Сегодня, 20 мая, примерно в 3:50 в Самаре на Московском шоссе произошло ДТП со смертельным исходом, сообщает ГУ МВД по Самарской области.
 
По версии сотрудников полиции, 34-летний водитель эвакуатора Hyundai двигался со стороны улицы Киевской в направлении Мичурина. При 
20 мая 2017, 04:09
Гандболистки из клуба «Ростов-Дон» попали в ДТП в Тольятти

Гандболистки из клуба «Ростов-Дон» попали в ДТП в Тольятти

Автобус с игроками гандбольного клуба «Ростов-Дон» угодил в дорожно-транспортное происшествие в Автограде. По данным региональных СМИ, ссылающихся на пресс-службу клуба, авария случилась сегодня, 19 мая.
Транспортное средство, в котором донская команда направлялась из Тольятти в аэропорт «Курумоч» после победы над 

19 мая 2017, 04:43
Китайские хирурги подрались во время операции

Китайские хирурги подрались во время операции

В Сеть попали кадры драки, которая произошла между двумя представителями хирургической бригады. Инцидент случился в Китае прямо в процессе операции над больным.
Все произошло на днях в стационаре провинции Хэнань, рассказывает Shanghaiist. На кадрах видно, как перепалка между двумя медиками, 

18 мая 2017, 03:21
В Самаре у рынка «Норд» бетономешалка сбила двух женщин

В Самаре у рынка «Норд» бетономешалка сбила двух женщин

Сегодня, 18 мая, в 13:30 в Самаре случилось дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом. На пересечении улицы XXII Партсъезда и Заводского шоссе водитель КАМАЗа (бетономешалки) сбил двух женщин.
По словам очевидцев, в момент аварии женщины переходили дорогу в неположенном месте. От 

18 мая 2017, 02:48
Горячая новость: В Самаре на пятой просеке взорвался ларек с шаурмой

Горячая новость: В Самаре на пятой просеке взорвался ларек с шаурмой

Чрезвычайное происшествие случилось в районе улицы Солнечной. Ларек с шаурмой взорвался и полностью сгорел.
По информации спасателей, сообщение о взрыве поступило сегодня в 8:37. На место выехали два пожарных расчета. За считанные минуты горение было ликвидировано, но пламя за это 

18 мая 2017, 11:22
В Самаре 22 человека тушили заброшенное здание на Гагарина

В Самаре 22 человека тушили заброшенное здание на Гагарина

Это чрезвычайное происшествие произошло накануне вечером. В неэксплуатируемом здании на пересечении улиц Гагарина и Энтузиастов, где в разное время находились корейское кафе и торговая точка, загорелся мусор.
Охваченная пламенем площадь составила 80 кв.м. 40 минут с огнем боролись 22 пожарных. 

18 мая 2017, 08:55
В Самаре в Постниковом овраге вспыхнул автосервис

В Самаре в Постниковом овраге вспыхнул автосервис

Сегодня днем в Постниковом овраге загорелось здание автосервиса площадью в 100 квадратных метров. По информации очевидцев, распространенной в соцсетях, загорелся находившийся внутри автомобиль. Дым было видно из других городских районов.
Огнеборцы полностью ликвидировали горение около половины третьего. В тушении участвовали 

17 мая 2017, 05:01
В Самаре на Стара-Загоре сгорели шесть машин

В Самаре на Стара-Загоре сгорели шесть машин

В ночь на 16 мая на Стара-Загоре в Самаре воспламенились сразу несколько автомобилей. Об этом рассказывают свидетели случившегося и представители ГУ МЧС Самарской области.
Информация о чрезвычайном происшествии поступила в 01:21, на место прибыли восемь спасателей и две единицы техники. 

16 мая 2017, 12:58
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