На М-5 в Самарской области фура врезалась в мост В ночь на понедельник на трассе М-5 в Тольятти случилось дорожно-транспортное происшествие. Большегруз врезался в мост.

Как рассуждают в Сети свидетели аварии, водитель, возможно, уснул за рулем, и в результате произошло столкновение. Удар пришелся на середину кабины. Сведений о пострадавших …