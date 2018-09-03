5000 деревьев и 20 000 кустарников посадили в Самаре В этом году в Самаре было высажено 5 тысяч деревьев и 20 тысяч кустарников, сообщили во время плановой проверки муниципального предприятия "Спецремстройзеленхоз".

… В связи с подготовкой Самары к чемпионату мира по футболу в этом году было выращено около 2 миллионов