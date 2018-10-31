Ученые: Связи не всегда дают шанс сделать успешную карьеру Группа международных исследователей из Университетского колледжа Лондона, Университета Нотр-Дама, Университета Пенсильвании и Техасского университета пришла к выводу, что личные связи далеко не всегда дают шанс сделать успешную карьеру, пишет издание Prothom Alo. Нужно еще иметь и талант.



В рамках …