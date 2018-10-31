4
33
19
Расширенный поиск

Новости

Актуальные темы

Сегодня
Неделя
Месяц

Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 30.10.2018  
Все видео

Цифры

Цифры. Эфир передачи от 30.10.2018  
Все видео

Материалы по теме:

Хоккейная «Лада» обыграла ЦСК ВВС со счетом 4:2

Хоккейная «Лада» обыграла ЦСК ВВС со счетом 4:2

6 сентября в Самаре состоялся матч первого тура нового сезона Высшей хоккейной лиги. Игроки ЦСК ВВС принимали тольяттинскую «Ладу».

С самого начала игры инициативу на себя взяли автозаводцы. В первом периоде Дмитрий Возовик и Вячеслав Андрющенко обеспечили своей команде значительный перевес 

7 сентября 2018, 10:52
Первым новичком хоккейной «Лады» стал Филипп Метлюк

Первым новичком хоккейной «Лады» стал Филипп Метлюк

Ряды тольяттинской хоккейной «Лады» пополнились новым защитником. Клуб подписал на ближайший год 36-летнего Филиппа Метлюка, сообщает сайт автозаводцев.

Стоит отметить, что новичок уже выступал за «Ладу». В 2005 году он в составе команды стал серебряным призером чемпионата страны.  В 2003 и 

15 мая 2018, 12:10
Новые главный тренер и спортивный директор назначены в тольяттинской хоккейной «Ладе»

Новые главный тренер и спортивный директор назначены в тольяттинской хоккейной «Ладе»

В тольяттинском хоккейном клубе «Лада» новые кадровые назначения. Главным тренером команды стал Анатолий Емелин. Многие болельщики автозаводцев хорошо знают этого спортивного функционера. Он пришел в «Ладу» в 1990 году. В составе команды он стал двукратным чемпионом Межнациональной хоккейной лиги (1994, 

4 мая 2018, 08:45
Хоккейной «Ладе» ищут новое руководство

Хоккейной «Ладе» ищут новое руководство

В тольяттинском ХК «Лада» меняется руководство. Свои посты покидают генеральный директор Владимир Вдовин (на фото) и спортивный директор Вадим Макаров. Это подтвердил врио министра спорта Самарской области и член совета директоров ХК «Лада» Дмитрий Шляхтин. Вдовин уже освободил кресло гендиректора, ему 
11 апреля 2018, 03:26
В России предлагают сделать обязательной аккредитацию фитнес-тренеров

В России предлагают сделать обязательной аккредитацию фитнес-тренеров

В Общественной палате родилась инициатива сделать обязательной аккредитацию фитнес-тренеров, сообщают российские информагентства. Как отмечают авторы идеи, в связи с последовательным ростом количества фитнес-клубов несовершенство законодательства может отрицательно сказаться на здоровье граждан.
По статистике, в прошлом году лишь 79% персонала государственных 

15 августа 2017, 05:16
Ученые: Связи не всегда дают шанс сделать успешную карьеру

Ученые: Связи не всегда дают шанс сделать успешную карьеру

Группа международных исследователей из Университетского колледжа Лондона, Университета Нотр-Дама, Университета Пенсильвании и Техасского университета пришла к выводу, что личные связи далеко не всегда дают шанс сделать успешную карьеру, пишет издание Prothom Alo. Нужно еще иметь и талант.
 
В рамках 
30 сентября 2015, 11:39
Тренеры команд подрались во время матча ВХЛ

Тренеры команд подрались во время матча ВХЛ

Вчера, 2 апреля, во время матча между клубами Высшей хоккейной лиги ТХК и ижевской "Ижсталью" произошла драка. В потасовке приняли участие не только болельщики, хоккеисты, но и тренеры обоих клубов.
В рукопашной сошлись Андрей Разин и Алексей Ждахин. Разнять специалистов 
4 апреля 2015, 12:10
© ТРК «ТЕРРА», 2002-2015. Все права защищены.
При использовании материалов сайта активная ссылка на www.trkterra.ru обязательна
Сетевое издание Медиапортал "ТЕРРА". Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 71080 от 13 сентября 2017 г.
Учредитель и главный редактор: Камбарова Н.Н., адрес электронной почты редакции: seo@trk-terra.ru, телефон редакции: (846) 341-11-04
Наверх