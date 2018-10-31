Беспрецедентное происшествие в хоккейном клубе "Лада". По результатам плановой прокурорской проверки в отношении ряда тренеров возбуждены уголовные дела. Выяснилось, что в детско-юношеской школе "Лада" работают 4 тренера, которые при трудоустройстве предоставили поддельные дипломы о высшем образовании по специальности "Педагог по физической культуре и спорту". Вузы, названия которых вписаны в документы - Тольяттинский Государственный университет и Московский государственный педагогический университет, опровергли подлинность этих свидетельств о высшем образовании. Теперь менеджменту «Лады» предстоит решить судьбу нерадивых наставников. По данным областной прокуратуры, ранее инцидентов с поддельными дипломами о высшем образовании в спортивных клубах 63-го региона не было.
«Дела возбуждены по фактам незаконного использования заведомо подложного документа. Трудовые договоры с ними заключены в текущем году. Летом - в июне-июле. Высшее образование по специальности педагог - это обязательное требование для работы с детьми. Органы следствия возбудили уголовные дела по материалам прокурорских проверок, теперь следователи будут работать и расследовать дела», - рассказала старший помощник прокурора Самарской области по взаимодействию со СМИ Ульяна Кудинова.
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