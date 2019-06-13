В Самаре пустят специальные автобусы до кладбищ На этой неделе в Самаре два дня будут ходить автобусы к городским кладбищам, сообщает мэрия. 7 мая –на Радоницу и 9 иая - в День Победы. Формироваться транспорт будет на площади Кирова, автостанции Аврора, в поселках Мехзавод и Управленческий, на …