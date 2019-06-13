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В Самаре сделают троллейбусную ветку для Фрунзенского моста

В Самаре сделают троллейбусную ветку для Фрунзенского моста

В Самарском районе столицы 63-го региона будет организована контактная сеть троллейбусов. Соответствующее распоряжение опубликовали на сайте мэрии Самары. Напомним, о том, что по Фрунзенскому мосту могут пустить электротранспорт, заговорили еще в августе прошлого года. Местные жители обратились с просьбами 
6 июня 2019, 02:29
В Тольятти из-за ремонта изменился маршрут автобусов № 136

В Тольятти из-за ремонта изменился маршрут автобусов № 136

В Тольятти из-за ремонта на магистральной теплосети изменился маршрут одного из автобусов. Ремонтные работы ведутся в районе кольца 40 лет Победы - Ленинский - Ворошилова — Жукова. Автобусы № 136 будут ездить от остановки «Жигулевская долина» через Южное шоссе, Заставную, 
6 июня 2019, 01:29
Из-за провала на Ново-Вокзальной автобусы № 38 и 55 ходят в объезд

Из-за провала на Ново-Вокзальной автобусы № 38 и 55 ходят в объезд

В Самаре изменили схему движения автобусов № 38 и 55. Их пустили в объезд из-за провала, который образовался на пересечении улиц Стара-Загора и Ново-Вокзальной. Сейчас транспорт этих маршрутов курсирует в сторону проспекта Кирова в объезд по проспекту Карла Маркса, 
31 мая 2019, 04:29
В Самаре проведут ликбез для кондукторов

В Самаре проведут ликбез для кондукторов

В Самаре из-за многочисленных жалоб пассажиров кондукторам автобусов устроят специальный инструктаж, сообщает "СамараАвтоГаз" - компания, отвечающая за пассажирские автобусные перевозки в областной столице. Кондукторам разъяснят, как работать с кассовыми терминалами и проводить оплату банковскими картами. Ежедневно горожане оставляют десятки негативных 
30 мая 2019, 08:09
В блогах: жители Тольятти предложили проверить чиновников мэрии на IQ

В блогах: жители Тольятти предложили проверить чиновников мэрии на IQ

Жители Тольятти предложили проверить чиновников мэрии города на коэффициент умственного развития. Резонансная петиция в адрес всех ветвей власти размещена на портале change.org. Горожане просят защитить городской электротранспорт и предлагают запретить в Автограде принимать решения в сфере транспорта чиновникам, имеющим 
29 мая 2019, 05:22
Из «Волгаря» в исторический центр будут курсировать 3 автобуса № 80

Из «Волгаря» в исторический центр будут курсировать 3 автобуса № 80

С понедельника, 20 мая, до трех увеличено количество автобусов маршрута № 80, курсирующих между микрорайоном «Волгарь» в Куйбышевском районе Самары и площадью Революции. Интервалы между рейсами в будни сократят с 60 до 20 минут, а в выходные - до 30. 
21 мая 2019, 10:25
В Самаре открытым пламенем горел пассажирский автобус на Победе

В Самаре открытым пламенем горел пассажирский автобус на Победе

В среду вечером, 15 мая, на улице Победы в Самаре сгорел пассажирский автобус. По фотографиям очевидцев видно, что возгорание возникло в задней части транспортного средства, открытое пламя вырывалось со стороны, где расположен двигатель. Над автобусом поднимался серый густой дым, все 
16 мая 2019, 08:24
В Самаре пустят специальные автобусы до кладбищ

В Самаре пустят специальные автобусы до кладбищ

На этой неделе в Самаре два дня будут ходить автобусы к городским кладбищам, сообщает мэрия. 7 мая –на Радоницу и 9 иая - в День Победы. Формироваться транспорт будет на площади Кирова, автостанции Аврора, в поселках Мехзавод и Управленческий, на 

6 мая 2019, 12:04
В Самаре на Аллее Славы появились «семейные захоронения»

В Самаре на Аллее Славы появились «семейные захоронения»

На Аллее Славы на самарском городском кладбище нашли «семейные захоронения». Об этом сообщил депутат Госдумы Александр Хинштейн. «С 2016 года на Аллее Славы, где лежат умершие от ран бойцы, Почётные граждане, Герои, начали появляться некие «семейные захоронения». Проблема в отсутствии 
25 апреля 2019, 04:38
Сколько стоит умереть: репортаж из

Сколько стоит умереть: репортаж из "Спецкомбината ритуальных услуг"

В России могут появиться частные кладбища. Федеральное министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства готовит разрешающий их работу законопроект, правда, пока только в рамках государственно-частного партнерства. Проще говоря, коммерсантам хотят разрешить вести этот бизнес на госземлях. При этом допускаться на рынок будут 
19 апреля 2019, 05:25
Решено не открывать новое кладбище «Самарское» в Кинельском районе

Решено не открывать новое кладбище «Самарское» в Кинельском районе

В мэрии Самары решили не организовывать новое кладбище «Самарское» в Кинельском районе. Соответствующее постановление за подписью главы города Елены Лапушкиной опубликовано на официальном портале горадминистрации. Об устройстве нового крупного погоста вне границ областного центра власти заявили еще в 2008 году. 
26 декабря 2018, 09:10
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