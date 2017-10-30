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Материалы по теме:

В Самаре отремонтируют бани

В Самаре отремонтируют бани

В Самаре до конца ноября отремонтируют две общественные бани, говорится в сообщении на портале госзакупок. Речь идет о бане №1 на Пионерской, 45, и №22 на Стандартной, 100. Тендер объявил гордепартамент потребительского рынка товаров и услуг. Работы оцениваются в 3,5 
11 октября 2017, 09:41
Богадельню приведут в порядок за 8 миллионов рублей

Богадельню приведут в порядок за 8 миллионов рублей

Здание бывшей Соколковской богадельни с домовой церковью святых апостолов Иакова и Иоанна капитально отремонтируют за счет федерального бюджета. Соответствующий тендер появился на портале госзакупок.
В доме на пересечении улиц Мичурина и Чкалова, который является объектом культурного наследия, сейчас располагается «Управление 

4 сентября 2017, 04:27
Миллионы для Славы: в Самаре объявлен новый тендер

Миллионы для Славы: в Самаре объявлен новый тендер

На реконструкцию площади Славы в Самаре необходимо еще 59 миллионов рублей. Тендер по поиску подрядчика на выполнение четвертого этапа работ объявлен на сайте госзакупок. Согласно техзаданию, победителю предстоит построить новые дорожки и тротуары, отремонтировать инженерные коммуникации, обустроить уличное освещение и 

28 августа 2017, 03:50
Самарским медикам купят новые машины

Самарским медикам купят новые машины

Для службы скорой помощи в Самарской области закупят новую технику. Объявлен тендер на поставку 21 машины за 126 миллионов рублей, следует из сообщения на портале госзакупок. Заказчик - областное казенное учреждение «Самарафармация». Согласно техзаданию, всего нужно поставить 10 машин экстренной 

22 августа 2017, 10:05
Самарским МП никто денег не дает

Самарским МП никто денег не дает

Самарский «Спецремстройзеленхоз» не смог найти банк, который предоставит муниципальному предприятию кредит, говорится в сообщении на портале госзакупок. МП хотело занять 30 миллионов рублей на два года. Деньги озеленителям понадобились на пополнение оборотных средств и погашение долгов. В компании посчитали, что 

4 августа 2017, 09:58
В блогах: на крышах самарских домов решили выращивать ягоды и фрукты

В блогах: на крышах самарских домов решили выращивать ягоды и фрукты

Оригинальную фейковую новость, вызвавшую сотни лайков и перепостов, опубликовали в паблике "ВК" - «Таинственная Самара». Оказывается, в нашем городе стартовал проект по озеленению крыш. «Уже началось укрепление висячих садов. Экспериментальные сады на улице Самарской вызывают радость у самарчан и 
19 июля 2017, 09:06
Атака на кровососов: В Самаре парки и скверы обрабатывают от клещей

Атака на кровососов: В Самаре парки и скверы обрабатывают от клещей

В областной столице началась противоклещевая обработка парков, скверов, бульваров и транспортных развязок. На данный момент эта работа завершена на 38 городских объектах общей площадью 41,38 га.
Всего МП «Спецремстройзеленхоз» нужно обработать 145 городских объектов во всех самарских районах на 97,81 

11 мая 2017, 03:38
Самара потратит на саженцы 3,8 млн рублей

Самара потратит на саженцы 3,8 млн рублей

В Самаре на посадку деревьев потратят 3 млн 800 тысяч рублей, говорится в сообщении на портале госзакупок. Работы пройдут в рамках восстановительного озеленения. Согласно техзаданию, в городе посадят 40 саженцев деревьев хвойных пород - елей и туй. И почти 500 

15 марта 2017, 03:14
В этом году в Самаре высадят на четверть больше цветов

В этом году в Самаре высадят на четверть больше цветов

В областной столице реализуется программа "Цветущая Самара". Ее запустили в 2016 году. Программа нацелена на то, чтобы в городе стало как можно больше зеленых газонов, красивых клумб и ярких кашпо. Планируется, что площадь высадки цветов в зеленых зонах увеличится почти 

27 июня 2016, 06:29
В Самаре за летний сезон высадят 23 тыс. кв. м цветников

В Самаре за летний сезон высадят 23 тыс. кв. м цветников

В этом году площадь цветников в Самаре будет увеличена на четверть – до 23 000 квадратных метров. Значительную часть растений высадят вдоль дорог (на площади 6000 кв. метров). Цветами уже украсили Полевую, Молодогвардейскую, набережную Волги, площадь Куйбышева, сквер Победы, проспекты 

25 мая 2016, 10:57
В Самаре упавшее дерево повредило три автомобиля

В Самаре упавшее дерево повредило три автомобиля

ЧП на улице Товарной. Из-за сильных порывов ветра сломавшееся дерево упало сразу на три автомобиля. Повреждения получили Skoda Superb, Ford Focus и Renault Logan, припаркованные около административного здания. В момент происшествия людей в машинах не было. Два автомобиля к моменту 

11 апреля 2013, 11:03
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