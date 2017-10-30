В областной столице реализуется программа "Цветущая Самара". Ее запустили в 2016 году. Программа нацелена на то, чтобы в городе стало как можно больше зеленых газонов, красивых клумб и ярких кашпо. Планируется, что площадь высадки цветов в зеленых зонах увеличится почти …