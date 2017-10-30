Для улиц Самары закупят вазоны на сумму более миллиона рублей. Тендер по определению подрядчика, который поставит малые архитектурные формы в 2018 году, объявило муниципальное предприятие «Спецремстройзеленхоз». В техзадании значится 116 «кадок» из стеклопластика в метр длиной и полметра шириной, 30 больших круглых вазонов из того же материала и 15 напольных ваз из красного гранита. Адреса, по которым их установят, в материалах тендера не указаны. К слову, мэрия Самары ежегодно тратит на озеленение порядка 200 миллионов рублей.
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В Самаре отремонтируют бани
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11 октября 2017, 09:41
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Богадельню приведут в порядок за 8 миллионов рублей
Здание бывшей Соколковской богадельни с домовой церковью святых апостолов Иакова и Иоанна капитально отремонтируют за счет федерального бюджета. Соответствующий тендер появился на портале госзакупок.
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4 сентября 2017, 04:27
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Миллионы для Славы: в Самаре объявлен новый тендер
На реконструкцию площади Славы в Самаре необходимо еще 59 миллионов рублей. Тендер по поиску подрядчика на выполнение четвертого этапа работ объявлен на сайте госзакупок. Согласно техзаданию, победителю предстоит построить новые дорожки и тротуары, отремонтировать инженерные коммуникации, обустроить уличное освещение и …
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28 августа 2017, 03:50
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Самарским медикам купят новые машины
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22 августа 2017, 10:05
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Самарским МП никто денег не дает
Самарский «Спецремстройзеленхоз» не смог найти банк, который предоставит муниципальному предприятию кредит, говорится в сообщении на портале госзакупок. МП хотело занять 30 миллионов рублей на два года. Деньги озеленителям понадобились на пополнение оборотных средств и погашение долгов. В компании посчитали, что …
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4 августа 2017, 09:58
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В блогах: на крышах самарских домов решили выращивать ягоды и фрукты
Оригинальную фейковую новость, вызвавшую сотни лайков и перепостов, опубликовали в паблике "ВК" - «Таинственная Самара». Оказывается, в нашем городе стартовал проект по озеленению крыш. «Уже началось укрепление висячих садов. Экспериментальные сады на улице Самарской вызывают радость у самарчан и …
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19 июля 2017, 09:06
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Атака на кровососов: В Самаре парки и скверы обрабатывают от клещей
В областной столице началась противоклещевая обработка парков, скверов, бульваров и транспортных развязок. На данный момент эта работа завершена на 38 городских объектах общей площадью 41,38 га.
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11 мая 2017, 03:38
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Самара потратит на саженцы 3,8 млн рублей
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15 марта 2017, 03:14
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В этом году в Самаре высадят на четверть больше цветов
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27 июня 2016, 06:29
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В Самаре за летний сезон высадят 23 тыс. кв. м цветников
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25 мая 2016, 10:57
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В Самаре упавшее дерево повредило три автомобиля
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11 апреля 2013, 11:03