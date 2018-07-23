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«Бункер S» Эфир передачи от 17 июля 2018г 
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Цифры. Эфир передачи от 17 июля 2018г 
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Материалы по теме:

В Самаре почти 70 человек тушили пожар на Галактионовской

В Самаре почти 70 человек тушили пожар на Галактионовской

Вчера, 29 июля, поздно вечером в одном из домов по улице Галактионовской Ленинского района Самары случился пожар. Как сообщает ГУ МЧС по Самарской области, там загорелись домашние вещи в подвале. Пламя охватило помещение площадью 25 квадратных метров.

На тушение выезжало 68 

30 июля 2016, 01:07
В Самаре 66 пожарных тушили дом на Фадеева

В Самаре 66 пожарных тушили дом на Фадеева

Вчера, 8 апреля, в Самаре на улице Фадеева дом 60 произошло возгорание в одной из квартир на 4-м этаже. Как передает ГУ МЧС по Самарской области, в ней загорелись домашние вещи. Пламя охватило площадь в 20 квадратных метров. На тушение 
9 апреля 2016, 11:49
В Сызрани при пожаре эвакуировали 8 человек

В Сызрани при пожаре эвакуировали 8 человек

Вчера, 7 марта, в 16:20 в Сызрани загорелся многоквартирный дом на улице Щусева. Возгорание произошло в одной из квартир, передает «КТВ Луч».

Пламя охватило помещение площадью 50 квадратных метров, вскоре перекинулось на общий коридор дома. Пожарным пришлось эвакуировать 
8 марта 2016, 01:11
На улице Потапова в Самаре горели баня, сараи и туалет

На улице Потапова в Самаре горели баня, сараи и туалет

В субботу, 20 сентября, около 16:52 начался пожар на улице Потапова в Октябрьском районе Самары. Как сообщает областное ГУ МЧС, горели хозпостройки - баня, сараи, туалет. Общая площадь возгорания - 150 квадратных метров. Очевидцы отмечают, что рядом с местом пожара 

21 сентября 2014, 07:20
В Самаре на проезде Мальцева тушили цех по производству пенопласта

В Самаре на проезде Мальцева тушили цех по производству пенопласта

В пятницу, 8 августа, в 20:33 в дежурную часть поступило сообщение о пожаре на проезде Мальцева. Как сообщает областное МЧС, это горела крыша цеха по производству пенопласта. Общая площадь возгорания - 100 кв. метров. На место происшествия прибыли 57 человек 

9 августа 2014, 11:19
В Клявлино на месте пожара нашли тело годовалого ребенка

В Клявлино на месте пожара нашли тело годовалого ребенка

В субботу, 12 июля, после тушения пожара в частном доме на улице Пригородной в Клявлино было обнаружено тело годовалого малыша, сообщает "Волга Ньюс" со ссылкой на областное МВД. По данным МЧС, сообщение о возгорании поступило в 10:41. На  место пожара 

13 июля 2014, 02:42
В Самаре из-за пожара в доме на Аминева пришлось эвакуировать 28 человек

В Самаре из-за пожара в доме на Аминева пришлось эвакуировать 28 человек

13 июня около 3:30 в доме на улице Аминева Самары произошел крупный пожар, сообщает областное МЧС. В одной из квартир загорелись домашние вещи. Огонь распространился на 30 квадратных метров. На пожар, которому был присвоен номер сложности "1-БИС", прибыли 24 огнеборца 

13 июня 2014, 03:29
В Самаре при пожаре на ул. Калининградской погибла женщина

В Самаре при пожаре на ул. Калининградской погибла женщина

Проишествие случилось вчера, 7 апреля, в 11:01, сообщает региональное ГУ МЧС. На ул. Калининградской в Куйбышевском районе горели домашние вещи на площади 5 кв. м. На месте ЧП работали 6 единиц основной и специальной пожарной техники, 28 человек личного состава. 

8 апреля 2014, 10:37
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