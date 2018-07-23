В Самаре 66 пожарных тушили дом на Фадеева Вчера, 8 апреля, в Самаре на улице Фадеева дом 60 произошло возгорание в одной из квартир на 4-м этаже. Как передает ГУ МЧС по Самарской области, в ней загорелись домашние вещи. Пламя охватило площадь в 20 квадратных метров. На тушение …