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В Самаре почти 70 человек тушили пожар на Галактионовской
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30 июля 2016, 01:07
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В Самаре 66 пожарных тушили дом на Фадеева
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9 апреля 2016, 11:49
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В Сызрани при пожаре эвакуировали 8 человек
Вчера, 7 марта, в 16:20 в Сызрани загорелся многоквартирный дом на улице Щусева. Возгорание произошло в одной из квартир, передает «КТВ Луч».
Пламя охватило помещение площадью 50 квадратных метров, вскоре перекинулось на общий коридор дома. Пожарным пришлось эвакуировать …
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8 марта 2016, 01:11
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На улице Потапова в Самаре горели баня, сараи и туалет
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21 сентября 2014, 07:20
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В Самаре на проезде Мальцева тушили цех по производству пенопласта
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9 августа 2014, 11:19
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В Клявлино на месте пожара нашли тело годовалого ребенка
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13 июля 2014, 02:42
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В Самаре из-за пожара в доме на Аминева пришлось эвакуировать 28 человек
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13 июня 2014, 03:29
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В Самаре при пожаре на ул. Калининградской погибла женщина
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8 апреля 2014, 10:37