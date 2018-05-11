Предприимчивые граждане огородили небольшой земельный участок забором и взимали плату с автолюбителей, желающих оставить здесь свою машину. О том, какова дальнейшая судьба этого места, расскажем в нашем репортаже.
Умывальник, холодильник и «ГАЗель» в качестве сторожки. Автостоянка на улице Дзержинского обосновалась здесь надолго. Участок 20 на 60 метров вмещает около 30 машин. Ежемесячно коммерсанты выручали по 60-70 тысяч рублей. Правда, такой относительно успешный малый бизнес, не требующий особых вложений, был незаконным.
«Данная автостоянка осуществляет свою деятельность в отсутствие правоустанавливающих документов на земельный участок. Прокуратурой района неоднократно ранее давались поручения отделу полиции №9, который организаторов привлекал к административной ответственности», - сообщил помощник прокурора Железнодорожного района г.о. Самара Михаил Гоов.
Участковый Раис Рафиков работает на этой территории 8 месяцев, можно сказать, проблемная стоянка досталась ему по наследству. С владельцами общался регулярно, но до последнего момента безрезультатно.
«Мной лично в марте 2 протокола было написано, ежемесячно составляется, но никаких мер данные люди не принимают. Им неоднократно выносили предупреждение, чтобы они прекратили данную деятельность, но они не прекращали», - рассказал полицейский.
Поскольку штрафные санкции никакого действия не возымели, было принято решение стоянку ликвидировать. Районная администрация выделила рабочих. Сотрудники ни охранять вверенное им имущество, ни тем более общаться с представителями сразу двух силовых структур не пожелали и скрылись в неизвестном направлении. Впрочем, выкопать столбы и убрать сеточное ограждение смогли и без них. Так что теперь ставить здесь свои машины граждане смогут совершенно бесплатно. Сейчас на территории Железнодорожного района зафиксированы 14 незаконных автостоянок, по словам прокуроров, работа с их владельцами уже ведется.
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