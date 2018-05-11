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«Бункер S» Эфир передачи от 8 мая 2018г 
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Цифры. Эфир передачи от 10 мая 2018г 
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Природоохранная прокуратура вновь добилась восстановления пруда «Сухой» в Самаре

Пруд «Сухой» должен быть полностью восстановлен. Областной суд оставил в силе решение Самарского районного суда, которое было вынесено еще 6 февраля. Объекту, находящемуся на территории Самарского государственного социально-педагогического университета, необходимо вернуть первозданный вид в течение трех месяцев с момента вступления 

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Незаконные гаражи и автостоянку уберут из Советского района Самары

В Самаре из Советского района уберут незаконные гаражи, а также незаконную стоянку на улице Партизанской. Об этом сообщил глава администрации Советского района Вадим Бородин в ходе встречи местных жителей и главы Самары Елены Лапушкиной.

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29 марта 2018, 10:47
Житель Самары задержан за ограбление «Газели» на автостоянке

Житель Самары задержан за ограбление «Газели» на автостоянке

32-летнего самарца подозревают в совершении преступления на территории автомобильной стоянки на пр. Карла Маркса. Злоумышленник открыто похитил из автомобиля «Газель» ящик с зажимами для установки электропроводов. Это произошло в субботу, 6 декабря, около восьми часов вечера.

Преступника заметила женщина – охранник 

8 декабря 2014, 11:38
В Сызрани из-за непогоды на автостоянку упало дерево. Повреждены две машины (ФОТО)

В Сызрани из-за непогоды на автостоянку упало дерево. Повреждены две машины (ФОТО)

Сегодня, 19 июня, из-за непогоды в Сызрани упало дерево. Инцидент произошел на улице Красной рядом с домом №8, где были припаркованы автомобили, сообщает «Маленькая Сызрань».
В результате падения дерева пострадали Lada Priora и Chevrolet Aveo.
На месте происшествия работали специалисты 

19 июня 2014, 06:00
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