Мэрия Самары приняла решение о развитии застроенной территории в границах улиц Севастопольской, Енисейской и Юбилейной. Для реализации проекта предстоит провести работы по сносу старых двухэтажных домов. Речь идет о 10 постройках, расположенных на Юбилейной под номерами 52, 52а, 52б, 54, 54а, 54б, 56, 58, 58а, 58б.
Победитель аукциона, который займется развитием территории, в течение пяти лет будет обязан построить или приобрести квартиры для людей, которым предстоит отселение и передать помещения в муниципальную собственность. Также, подрядчик должен возвести ряд зданий, предусмотренных утвержденным проектом.
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