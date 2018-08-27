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На 47-й маршрут в Самаре выпустили дополнительные автобусы

На 47-й маршрут в Самаре выпустили дополнительные автобусы

В Самаре продолжается работа по оптимизации пассажирских перевозок. В минувшие выходные специалисты Дептранса провели проверку работы автобусного маршрута №47, который пролегает от Хлебной площади до завода «Экран».

Выезд первого автобуса в рейс в режиме выходного дня – 05:22, в рабочие дни 

27 августа 2018, 03:45
5-летний мальчик, которого сбили в Самаре, перебегал дорогу

5-летний мальчик, которого сбили в Самаре, перебегал дорогу

В воскресенье, 26 августа, в 17:50 автомобиль сбил ребенка. 55-летний водитель иномарки «SsangYong» ехал по дворовому проезду со стороны улицы Нагорной в направлении Ставропольской. По пути автомобилист сбил пятилетнего мальчика, которой перебегал проезжую часть дороги. Маленький пешеход получил различные травмы 
27 августа 2018, 03:31
Йоан Молло может вернуться в самарские «Крылья»

Йоан Молло может вернуться в самарские «Крылья»

Самарский клуб «Крылья Советов» предлагает заключить контракт полузащитнику Йоану Молло. На этот раз речь идет о соглашении, рассчитанном на два года. Сейчас французский полузащитник находится в статусе свободного агента. В прошлом сезоне он провел шесть матчей за «Фулхэм», в которых 
27 августа 2018, 03:12
Голосование: выбери свою

Голосование: выбери свою "Мисс Бикини"

ТРК «ТЕРРА» и радиостанция DFM в Самаре запускают финальный этап конкурса "Мисс Бикини". Почти три десятка девушек прислали нам свои фотографии. Имя победительницы зависит от вас! Отдайте свой голос за ту участницу, которая вам нравится больше всего. 

Голосование будет 
13 августа 2018, 11:37
Праздник за 50 млрд рублей хотят провести в Тольятти

Праздник за 50 млрд рублей хотят провести в Тольятти

В Тольятти на улице Революционной к осени снесут бетонные конструкции, мешающие строительству выставочного зала в честь 50-летия АвтоВАЗа и выпуска первого легкового автомобиля. Об этом говорится в сообщении на портале госзакупок. Тендер по определению подрядчика, который подготовит территорию, объявила мэрия 

3 июля 2018, 05:03
Незаконную парковку снесли на проспекте Карла Маркса в Самаре

Незаконную парковку снесли на проспекте Карла Маркса в Самаре

В Самаре стало меньше на одну нелегальную парковку. 14 июня была снесена стоянка, которая располагалась на пересечении улицы Владимирской с проспектом Карла Маркса. Специалисты вывезли модульный КПП и снесли ограждения, сообщает 63.ru.

Стоит отметить, что эта стоянка стала 
14 июня 2018, 02:35
С берега Сухой Самарки сносят лодочную станцию

С берега Сухой Самарки сносят лодочную станцию

В Самаре судебные приставы приступили к сносу лодочной станции на берегу Сухой Самарки. Cудом признано, что объект незаконно занимает территорию площадью 42 сотки. Владельцам незаконных построек предписали их снести. Но это решение добровольно исполнено не было, поэтому приставы привлекли подрядную 

8 июня 2018, 04:58
Власти собираются обязать жителей Самары ремонтировать свои дома

Власти собираются обязать жителей Самары ремонтировать свои дома

В Самаре власти города собираются обязать жителей отремонтировать свои дома. Речь идет о частных малоэтажных строениях. В случае ненадлежащего содержания фасадов здания будут изымать в судебном порядке и выставлять на торги. Соответствующий порядок был принят администрациями четырёх районов областного центра, 

8 июня 2018, 02:45
Экскаватор с гидромолотом снес магазин у Хлебной площади в Самаре

Экскаватор с гидромолотом снес магазин у Хлебной площади в Самаре

В Самаре у Хлебной площади снесли магазин, который, по данным судебных приставов, занимал территорию незаконно. Речь идет о двух участках площадью 41,2 и 30 квадратных метров, расположенных на пересечении улиц Крупской и Алексея Толстого. Суд обязал организацию, открывшую магазин, снести 

6 июня 2018, 11:11
Названы дома Самары, которые в честь ЧМ-2018 украсят стрит-артом

Названы дома Самары, которые в честь ЧМ-2018 украсят стрит-артом

В Самаре  на домах появятся изображения ярких событий Чемпионата мира по футболу. АНО «Дирекция-2018» запускает проект #ИсторииЧемпионов. Новый стрит-арт появится на фасадах домов в Самарском, Ленинском, Октябрьском, Промышленном и Красноглинском районах. 
22 мая 2018, 11:50
В Самаре жилые дома разрушат ради дороги, которую никак не построят с 1965 года

В Самаре жилые дома разрушат ради дороги, которую никак не построят с 1965 года

Жители домов на пересечении проспектов Карла Маркса и Кирова начали получать уведомления о сносе их жилья. На этой территории будут строить магистраль «Центральную». Речь пока идет только о двух домах: № 11 по Коломенскому переулку и №160 по проспекту Кирова, 
5 мая 2017, 03:15
Самарские эксперты изучили цены на дома и коттеджи

Самарские эксперты изучили цены на дома и коттеджи

Специалисты самарского портала по выбору недвижимости N1.RU изучили цены на дома и коттеджи. Так, двухэтажные и выше строения со всеми коммуникациями  площадью более 100 квадратных метров в региональной столице стоят в среднем 13 миллионов рублей. За ее пределами почти в 

24 января 2017, 10:44
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