Учёные объяснили, почему некоторые люди не могут контролировать эмоции Шведские исследователи выяснили, из-за чего некоторым людям очень сложно контролировать свое психическое состояние в обычной жизни, что часто негативно отражается на работе, семье и других социальных отношениях.



После эксперимента с участием 87 добровольцев, который включал в себя МРТ мозга, …