На въездах в Самару появятся пункты автоматического весогабаритного контроля автомобилей. Они позволят защитить отремонтированные дороги в областном центре от слишком тяжёлых фур, сообщает региональное министерство транспорта и автомобильных дорог. Один из таких пунктов установят у моста через реку Сок. Второй - в районе южного въезда. Предположительно, весы для фур заработают к 2020 году. В ноябре прошлого года в области уже предлагали установить подобные конструкции. Инициатива исходила от ГИБДД. Силовики аргументировали, что если не контролировать массу большегрузов, то дороги быстро придут в негодность и возрастет риск ДТП.
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