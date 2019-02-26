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Новости о потребительской корзине, просроченных продуктах, уменьшении размеров дорожных знаков, судьбе кондукторов после введения валидаторов в Самаре и коррупции в регионе – весело и со смыслом. 
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Материалы по теме:

Экстренное торможение: в Тольятти 10-летний мальчик получил травмы в автобусе

Экстренное торможение: в Тольятти 10-летний мальчик получил травмы в автобусе

В Автограде случилась неприятная ситуация в общественном транспорте. По данным ГИБДД Тольятти, рано утром 21 февраля 58-летний водитель ехал на пассажирском автобусе «МАЗ-206068» по Автозаводскому шоссе. В какой-то момент шофер применил экстренное торможение, и в салоне упали двое пассажиров. Одним 
25 февраля 2019, 05:45
В Жигулевске вышел на большую дорогу

В Жигулевске вышел на большую дорогу "женский патруль"

Вчера, 22 февраля, сотрудницы ГАИ Жигулевска, представитель общественного совета при территориальном ОВД и волонтеры из Дома молодежных организаций создали "женский патруль".
 
Девушки вышли на «большую дорогу», чтобы поздравить мужчин с наступающим праздником – Днем защитником Отечества. «Девушки в форме» 

23 февраля 2019, 04:31
Приплыли: талые воды затопили улицу Транзитную в Самаре

Приплыли: талые воды затопили улицу Транзитную в Самаре

Капризы погоды продолжают доставлять неприятности жителям города. Теперь переполох вызвало резкое потепление. Улица Транзитная превратилась в речку из-за потоков воды, образовавшихся из растаявшего снега. Фото с места событий сделал Дмитрий Кувшинников. Их он отправил главе Кировского района Игорю Рудакову.

«Как я 

18 февраля 2019, 05:49
Более 500 машин чистят от снега дороги в Самарской области

Более 500 машин чистят от снега дороги в Самарской области

Полным ходом идут работы по расчистке дорог Самарской области от снега. На федеральных трассах работают 100 единиц техники, 58 из которых – комбинированные дорожные машины. При необходимости к очистке могут быть привлечены дополнительные средства. Основные усилия направлены на обеспечение безопасного 

14 февраля 2019, 02:22
В одном из четырех ДТП в Тольятти пострадала 10-летняя девочка

В одном из четырех ДТП в Тольятти пострадала 10-летняя девочка

Выяснилось, что в массовом ДТП в Автограде, которое случилось 14 февраля, есть пострадавшие. По информации ГИБДД Тольятти, на разных участках Обводного шоссе зафиксировали четыре ДТП, в каждом из них получили механические повреждения от двух до 4 машин. В одной из 
14 февраля 2019, 01:57
Массовое ДТП в Тольятти: столкнулись 12 машин

Массовое ДТП в Тольятти: столкнулись 12 машин

В четверг, 14 февраля, на Обводной дороге Тольятти произошла массовая авария - по словам очевидцев столкнулись 12 машин. Сейчас на месте событий работают сотрудники Госавтоинспекции, врачи и спасатели. Как пояснили водители проезжавших мимо авто, со стороны села Тимофеевка возникла пробка. 
14 февраля 2019, 01:30
Ремонт на Заводском шоссе завершится в октябре

Ремонт на Заводском шоссе завершится в октябре

Стали известны примерные сроки окончания реконструкции Заводского шоссе от улицы  XXII Партсъезда до Земеца. Работы должны завершиться в октябре этого года, но срок ориентировочный, отметили в департаменте городского хозяйства и экологии. Напомним, что масштабный ремонт стартовал на Заводском шоссе 
11 февраля 2019, 05:30
Самарцы просят убрать ямы на Ташкентской, размытой после коммунальной аварии

Самарцы просят убрать ямы на Ташкентской, размытой после коммунальной аварии

Жители областной столицы просят городские власти навести порядок на улице Ташкентской — после порыва на теплотрассе в январе там возникли ямы. «После коммунальной аварии на Ташкентской размыло заплатки, образовались ямы! Обещали их заделать - и тишина. Ямы увеличиваются и создают 
11 февраля 2019, 02:13
В Самарской области восстановилось движение на трассе М-5

В Самарской области восстановилось движение на трассе М-5

Движение грузовиков по федеральной трассе М-5 на участке между Тольятти и Сызранью восстановлено. Ограничение для большегрузов и автомобилей было снято в 23:00 7 февраля на участке с 890 по 976 км автомобильной трассы, сообщает ФКУ «Поволжуправтодор». Напомним, что накануне в 
8 февраля 2019, 09:21
В трех районах Самарской области перекрыли трассу из-за снегопада

В трех районах Самарской области перекрыли трассу из-за снегопада

В четверг, 7 февраля, региональное ГУ МЧС предупредило жителей области, что в Нефтегорском, Алексеевском и Борском районах с 97 по 129 км трассы М-5 «Урал» временно ограничили движение всех транспортных средств. Ограничение планируется снять в 09:00 8 февраля, но все 
7 февраля 2019, 10:23
Трассу М-5 закрыли для грузовиков на отрезке от Сызрани до Тольятти

Трассу М-5 закрыли для грузовиков на отрезке от Сызрани до Тольятти

В Самарской области из-за сильного снегопада временно закрыт участок федеральной трассы М-5 «Урал». Временное ограничение движения для грузовиков введено с 15:30 четверга, 7 февраля. Транзитному транспорту советуют не проезжать участок с 890 по 976 км – от Сызрани до Тольятти. 
7 февраля 2019, 04:43
В Самарской области разрешили проезд грузовиков на М-5 «Урал»

В Самарской области разрешили проезд грузовиков на М-5 «Урал»

Из-за неблагоприятных погодных условий на участке с 890 км по 976 км автодороги М-5 «Урал» между Тольятти и Сызранью вечером в четверг ограничили движение грузового автотранспорта. Оперативные группы местных пожарно-спасательных гарнизонов патрулировали территорию, сообщили в региональном ГУ МЧС. По информации 
25 января 2019, 08:55
В Самарской области из-за снегопада ограничили движение большегрузов на М-5

В Самарской области из-за снегопада ограничили движение большегрузов на М-5

С 12:00 среды, 26 декабря, на федеральной трассе М-5 «Урал» введено временное ограничение на движение грузовиков. Причиной стал сильный снегопад, сообщили в ФКУ «Поволжуправтодор». Транзитному транспорту советуют не проезжать участки с 890 по 976 км в Сызранском и Ставропольском 
26 декабря 2018, 04:52
Названы сроки запуска новой дороги от М5 до аэропорта Самары

Названы сроки запуска новой дороги от М5 до аэропорта Самары

Завершается строительство новой дороги от трассы М5 до аэропорта Курумоч. Так, на этой неделе началось движение по путепроводу, возведенному над железнодорожными путями. Как будет выглядеть новая дорога и чем она лучше старой?

Дорога первой категории, протяженностью чуть более 4 километров, связала 

16 ноября 2017, 08:09
Кабмин ограничит проверки в трудовой сфере с помощью чек-листов

Кабмин ограничит проверки в трудовой сфере с помощью чек-листов

В 2018 году в Российской Федерации государственный контроль в трудовой сфере станут производить посредством проверочных листов. Соответствующий документ подписал Дмитрий Медведев.
Согласно постановлению, проверочные листы будут включать вопросы, затрагивающие предъявляемые к юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю наиболее существенные требования трудового законодательства.

12 сентября 2017, 02:03
Для таксистов в России введут систему контроля усталости

Для таксистов в России введут систему контроля усталости

Для таксистов могут ввести IT-систему, которая станет следить за состоянием водителей. Это новшество могут внедрить в сервис обслуживания клиентов «Яндекс.Такси», информирует «Коммерсантъ».
Систему контроля можно будет подключить к диспетчерскому пункту, и таким образом появится возможность дистанционно отслеживать состояние человека за 

17 марта 2017, 09:51
Российских предпринимателей ждут контрольные закупки

Российских предпринимателей ждут контрольные закупки

Государственная дума в качестве финального аккорда успела принять поправки в закон о защите прав предпринимателей. Таким образом, теперь чиновники смогут проводить еще один вид внеплановых проверок. Кроме того, они получат возможность контролировать организации без взаимодействия с их владельцами - наблюдать 

27 июня 2016, 02:59
Учёные объяснили, почему некоторые люди не могут контролировать эмоции

Учёные объяснили, почему некоторые люди не могут контролировать эмоции

Шведские исследователи выяснили, из-за чего некоторым людям очень сложно контролировать свое психическое состояние в обычной жизни, что часто негативно отражается на работе, семье и других социальных отношениях.

После эксперимента с участием 87 добровольцев, который включал в себя МРТ мозга, 
29 июля 2015, 04:39
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