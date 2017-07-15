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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 11 июля 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 6 июля 2017г 
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Материалы по теме:

Под Сызранью на ЖД-путях нашли старый артиллерийский снаряд

Под Сызранью на ЖД-путях нашли старый артиллерийский снаряд

Вчера, 14 июля, под Сызранью на перегоне Ново-Образцовая – Репьевка железнодорожные рабочие, ремонтировавшие пути, обнаружили артиллерийский снаряд диаметром 76 мм. Они сразу же вызвали к месту опасной находки все оперативные службы.

Специалисты установили, что заряд – без взрывателя, а 
15 июля 2017, 02:13
Под Сызранью столкнулись Toyota и Renault Duster: 73-летняя бабушка скончалась

Под Сызранью столкнулись Toyota и Renault Duster: 73-летняя бабушка скончалась

Сегодня, 13 июля, около 12:00 в районе 920-го километра трассы М-5 «Урал» произошло серьезное ДТП.
 
Как передает «КТВ Луч», на повороте на село Мироново столкнулись Toyota с номерами Республики Хакасия и Renault Duster. По предварительным данным, Toyota двигалась 
13 июля 2017, 10:54
На федеральной трассе М5 рухнула стела «Сызранский район»: серп и молот устояли

На федеральной трассе М5 рухнула стела «Сызранский район»: серп и молот устояли

Жители Самарской области сообщают в соцсетях о разрушении стелы, обозначающей на федеральной трассе М-5 границу Сызранского района со стороны Ульяновской области.

Вполне возможно, сооружение могло рухнуть из-за недавнего урагана. В настоящее время самая тяжёлая часть стелы (в виде букв) 
9 июля 2017, 03:03
Не долго кони простояли: шахматные фигуры в центре Сызрани признали незаконными и снесли

Не долго кони простояли: шахматные фигуры в центре Сызрани признали незаконными и снесли

В Сызрани демонтировали две шахматные фигуры «конь», которые появились в прошедшие выходные на неблагоустроенной площадке между холмом Кремля и смотровой площадкой. Как выяснилось, лошадок самовольно установил местный скульптор Александр Лыков. Сызранец вообще задумал целый проект «Россия - шахматная держава», суть 
8 июля 2017, 12:54
Китайские хирурги подрались во время операции

Китайские хирурги подрались во время операции

В Сеть попали кадры драки, которая произошла между двумя представителями хирургической бригады. Инцидент случился в Китае прямо в процессе операции над больным.
Все произошло на днях в стационаре провинции Хэнань, рассказывает Shanghaiist. На кадрах видно, как перепалка между двумя медиками, 

18 мая 2017, 03:21
В Самаре пассажирка и кондуктор подрались из-за транспортной карты

В Самаре пассажирка и кондуктор подрались из-за транспортной карты

Вчера, 7 апреля, в Самаре в трамвае 13-го маршрута произошла необычная драка. В ней участвовали две женщины - пассажирка и кондуктор, передает портал 63.ru.

По словам очевидцев, инцидент случился в районе пересечении Ставропольской с Кирова. Вагон притормозил на остановке. В тот 

8 апреля 2017, 12:27
На российских АЗС начнутся экспресс-проверки топлива

На российских АЗС начнутся экспресс-проверки топлива

Росстандарт со следующего месяца собирается запустить в тестовом режиме проверки бензина и дизельного топлива на АЗС с помощью экспресс-анализа. Проект стартует в Приволжском, Сибирском и Центральном федеральных округах. При этом на длительный и дорогостоящий лабораторный анализ можно будет отправлять только 

13 марта 2017, 12:25
В Кинеле девушка забыла про ручник и въехала в АЗС

В Кинеле девушка забыла про ручник и въехала в АЗС

В группе «Самара онлайн» соцсети «ВКонтакте» рассказали про ДТП, которое случилось сегодня в Кинеле. Молодая девушка пошла расплачиваться за бензин на заправке «Роснефти» и, к сожалению, забыла о существовании ручного тормоза. Результат - новехонький кроссовер впечатался в стенку АЗС. 
2 февраля 2017, 05:21
В Тольяттинской поликлинике девушка устроила драку в очереди и обругала врача матом

В Тольяттинской поликлинике девушка устроила драку в очереди и обругала врача матом

В Тольятти 20-летняя нигде не работающая девушка привлечена к административной ответственности за оскорбление медицинского работника, сообщает областная прокуратура.
 
Как установило надзорное ведомство, 9 сентября этого года молодая особа пыталась попасть на прием к врачу-педиатру Тольяттинской ГП № 4 вне 
22 декабря 2016, 10:06
«Роснефть» продаст часть АЗС в течение 2 месяцев

«Роснефть» продаст часть АЗС в течение 2 месяцев

Федеральная антимонопольная служба в течение двух месяцев назовет список регионов, где "Роснефть" будет обязана продать автозаправочные станции после сделки с "Башнефтью". На такой шаг нефтяники вынуждены будут пойти, чтобы на местных рынках моторного топлива не возникло доминирующего положения с совокупной 

1 декабря 2016, 04:00
В Сызрани автоледи отъехала от заправки с «пистолетом» в топливном баке, есть видео

В Сызрани автоледи отъехала от заправки с «пистолетом» в топливном баке, есть видео

Наружные камеры видеонаблюдения на одной из АЗС рядом с деревней Рачейка Сызранского района зафиксировали 17 ноября любопытный эпизод.

Автомобилистка на «десятке» приехала на заправку. Оплатив покупку, она села в легковушку и … уехала. При этом женщина забыла проделать одну 
20 ноября 2016, 02:44
В соцсети появилось видео жесткой драки двух школьниц из Самары

В соцсети появилось видео жесткой драки двух школьниц из Самары

Правоохранительные органы проводят проверку по факту публикции в интернете видео с жестокой дракой между девочками-подростками.

Ролик «Дикий махач» был размещен в одном из федеральных пабликов о происшествиях. Как утверждает автор, случай имело место в Самаре.

Участвовали в драке две девочки. Их возраст 

13 октября 2016, 12:20
Фанаты «Крыльев Советов» пытались прорваться на сектор «Ростова»

Фанаты «Крыльев Советов» пытались прорваться на сектор «Ростова»

В субботу, 15 марта, на стадионе «Металлург» прошла первая домашняя игра самарской команды после возобновления чемпионата России. Несколько десятков болельщиков из областной столицы во время игры спустились со своей трибуны и пытались попасть на сектор болельщиков «Ростова». Их приехало около 

17 марта 2014, 01:06
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