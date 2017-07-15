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Под Сызранью на ЖД-путях нашли старый артиллерийский снаряд
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15 июля 2017, 02:13
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Под Сызранью столкнулись Toyota и Renault Duster: 73-летняя бабушка скончалась
Сегодня, 13 июля, около 12:00 в районе 920-го километра трассы М-5 «Урал» произошло серьезное ДТП.
Как передает «КТВ Луч», на повороте на село Мироново столкнулись Toyota с номерами Республики Хакасия и Renault Duster. По предварительным данным, Toyota двигалась …
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13 июля 2017, 10:54
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На федеральной трассе М5 рухнула стела «Сызранский район»: серп и молот устояли
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9 июля 2017, 03:03
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Не долго кони простояли: шахматные фигуры в центре Сызрани признали незаконными и снесли
В Сызрани демонтировали две шахматные фигуры «конь», которые появились в прошедшие выходные на неблагоустроенной площадке между холмом Кремля и смотровой площадкой. Как выяснилось, лошадок самовольно установил местный скульптор Александр Лыков. Сызранец вообще задумал целый проект «Россия - шахматная держава», суть …
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8 июля 2017, 12:54
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Китайские хирурги подрались во время операции
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18 мая 2017, 03:21
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В Самаре пассажирка и кондуктор подрались из-за транспортной карты
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8 апреля 2017, 12:27
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На российских АЗС начнутся экспресс-проверки топлива
Росстандарт со следующего месяца собирается запустить в тестовом режиме проверки бензина и дизельного топлива на АЗС с помощью экспресс-анализа. Проект стартует в Приволжском, Сибирском и Центральном федеральных округах. При этом на длительный и дорогостоящий лабораторный анализ можно будет отправлять только …
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13 марта 2017, 12:25
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В Кинеле девушка забыла про ручник и въехала в АЗС
В группе «Самара онлайн» соцсети «ВКонтакте» рассказали про ДТП, которое случилось сегодня в Кинеле. Молодая девушка пошла расплачиваться за бензин на заправке «Роснефти» и, к сожалению, забыла о существовании ручного тормоза. Результат - новехонький кроссовер впечатался в стенку АЗС. …
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2 февраля 2017, 05:21
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В Тольяттинской поликлинике девушка устроила драку в очереди и обругала врача матом
В Тольятти 20-летняя нигде не работающая девушка привлечена к административной ответственности за оскорбление медицинского работника, сообщает областная прокуратура.
Как установило надзорное ведомство, 9 сентября этого года молодая особа пыталась попасть на прием к врачу-педиатру Тольяттинской ГП № 4 вне …
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22 декабря 2016, 10:06
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«Роснефть» продаст часть АЗС в течение 2 месяцев
Федеральная антимонопольная служба в течение двух месяцев назовет список регионов, где "Роснефть" будет обязана продать автозаправочные станции после сделки с "Башнефтью". На такой шаг нефтяники вынуждены будут пойти, чтобы на местных рынках моторного топлива не возникло доминирующего положения с совокупной …
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1 декабря 2016, 04:00
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В Сызрани автоледи отъехала от заправки с «пистолетом» в топливном баке, есть видео
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20 ноября 2016, 02:44
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В соцсети появилось видео жесткой драки двух школьниц из Самары
Правоохранительные органы проводят проверку по факту публикции в интернете видео с жестокой дракой между девочками-подростками.
Ролик «Дикий махач» был размещен в одном из федеральных пабликов о происшествиях. Как утверждает автор, случай имело место в Самаре.
Участвовали в драке две девочки. Их возраст …
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13 октября 2016, 12:20
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Фанаты «Крыльев Советов» пытались прорваться на сектор «Ростова»
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17 марта 2014, 01:06