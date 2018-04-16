Из-за повреждения теплопровода бассейн и гостиница на Волжском проспекте отапливаются по резервной схеме В Самаре проводятся работы по ликвидации повреждения на теплопроводе на Волжском проспекте. Как сообщили в пресс-службе «Волжской ТГК», ремонт начался в 10 часов утра. Два объекта – бассейн ЦСК ВВС и гостиница «Волга» отапливаются по резервной схеме. Планируется, что в …