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В Самаре проходит благотворительный марафон "Добрый бег"
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17 апреля 2016, 12:28
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В Самаре в бассейне ЦСК ВВС скончался 77-летний пловец
Смерть пожилого мужчины констатировали сотрудники скорой помощи. Это произошло 4 февраля. По словам спасателя крытого бассейна ЦСК ВВС на Волжском проспекте, 77-летний пловец выбрался из воды около 11:30, было видно, что ему плохо, сообщает «Волга-Ньюс», ссылаясь на следователя Ленинского …
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5 февраля 2015, 11:28
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Из-за повреждения теплопровода бассейн и гостиница на Волжском проспекте отапливаются по резервной схеме
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6 марта 2014, 04:39
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Расписание самарских автобусов в Крещенскую ночь
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18 января 2013, 12:38