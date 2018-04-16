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В Самаре проходит благотворительный марафон

В Самаре проходит благотворительный марафон "Добрый бег"

Сегодня на набережной Самары рядом с бассейном ЦСК ВВС проходит благотворительный марафон "Добрый бег", организованный Русфондом и организацией правильного бега "I love running". В забеге принимают участие 100 детей и около 200 взрослых. Дистанция - 5 км. Все собранные деньги 
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В Самаре в бассейне ЦСК ВВС скончался 77-летний пловец

Смерть пожилого мужчины констатировали сотрудники скорой помощи. Это произошло 4 февраля. По словам спасателя крытого бассейна ЦСК ВВС на Волжском проспекте, 77-летний пловец выбрался из воды около 11:30, было видно, что ему плохо, сообщает «Волга-Ньюс», ссылаясь на следователя Ленинского 
5 февраля 2015, 11:28
Из-за повреждения теплопровода бассейн и гостиница на Волжском проспекте отапливаются по резервной схеме

Из-за повреждения теплопровода бассейн и гостиница на Волжском проспекте отапливаются по резервной схеме

В Самаре проводятся работы по ликвидации повреждения на теплопроводе на Волжском проспекте. Как сообщили в пресс-службе «Волжской ТГК», ремонт начался в 10 часов утра. Два объекта – бассейн ЦСК ВВС и гостиница «Волга» отапливаются по резервной схеме. Планируется, что в 

6 марта 2014, 04:39
Расписание самарских автобусов в Крещенскую ночь

Расписание самарских автобусов в Крещенскую ночь

18 января с 23.00 до 03.00 19 января в храме святого великомученика Георгия Победоносца состоится богослужение, после которого пройдет крёстный ход до 2-й очереди набережной в районе бассейна ЦСК ВВС, где произойдет омовение верующих. Здесь же будут дежурить бригада скорой 

18 января 2013, 12:38
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