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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 31 января 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 2 февраля 2017г 
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Материалы по теме:

Автоледи застряла в снегу на трассе в Самарской области

Автоледи застряла в снегу на трассе в Самарской области

В Самарской области спасли женщину-водителя, которая почти пять часов провела в снежном плену. Автомобилистка возвращалась домой в село Севрюкаево в метель, и её машина застряла на заснеженной трассе. Помощь смог вызвать муж автоледи. Из Тольятти и Жигулевска приехали спасатели с 
3 февраля 2017, 10:50
В блогах: лед на Ракитовском шоссе

В блогах: лед на Ракитовском шоссе

Блогер glukonline пишет про наросты льда на Ракитовском шоссе. "Уже не первый год на Раките возле автомойки, между заправкой "Олви" и авторынком, течет вода. В морозы она замерзает и дорога сужается до 2 полос. Я написал про эту проблему 
1 февраля 2017, 09:02
На Волге около Тольятти - полуметровый лед (есть таблица)

На Волге около Тольятти - полуметровый лед (есть таблица)

Поисково-спасательная служба Самарской области опубликовала очередные результаты обследования толщины ледяного покрова на акватории реки Волга в губернии.

По нормативам МЧС, безопасным считается лед следующей толщины: для одиночного пешехода — 7 см, группы пешеходов — 10 см, для гужевого транспорта— 
29 января 2017, 03:09
Под Самарой столкнулись снегоход и судно на воздушной подушке

Под Самарой столкнулись снегоход и судно на воздушной подушке

В социальных сетях появилась информация об аварии на льду Волги с участием пассажирского судна-амфибии. Столкнулись «Хивус-9», в котором находились водитель и четверо пассажиров, и неустановленный снегоход. К счастью, никто не пострадал. Инцидент произошел 22 января в 8:30 на Рождественской Воложке.

Проверку 

24 января 2017, 12:21
«Самарская Лука» требует закрыть пристань «Шелехметь»

«Самарская Лука» требует закрыть пристань «Шелехметь»

Руководство национального парка «Самарская Лука» обратилось в Верховный суд России с требованием прекратить деятельность остановочного пункта «Шелехметь» на Волге. Заявитель считает, что установка причального сооружения и мостков-сходней пристани послужила причиной многочисленных нарушений режима нацпарка, выразившихся в обеспечении доставки граждан в 

23 января 2017, 12:18
В Самаре двое мужчин ушли под лед во время крещенских купаний, есть фото

В Самаре двое мужчин ушли под лед во время крещенских купаний, есть фото

Подразделения ПСС с 18 по 19 января были переведены в режим повышенной готовности. Спасатели заступили на дежурство по обеспечению безопасности в местах массового купания во время церковного праздника Крещение Господне.
 
Специалистами ведомства были проведены мероприятия, связанные с обеспечением безопасности 
19 января 2017, 10:16
На Крещение в Самаре оборудуют 5 купелей на Волге

На Крещение в Самаре оборудуют 5 купелей на Волге

В понедельник, 16 января, первый заместитель главы Самары Владимир Василенко на совещании в мэрии рассказал об организации мест для купания на Крещение. По последним данным, толщина льда на Волге позволит оборудовать официальные купели, заявил чиновник.

Всего предполагается открыть пять купелей – 

16 января 2017, 12:29
В Сызрани 12-летнюю девочку полиция и органы опеки забрали у тяжелобольных родственников

В Сызрани 12-летнюю девочку полиция и органы опеки забрали у тяжелобольных родственников

14 января в службу семьи поступила информация, что жильцы квартиры одного из домов по улице Декабристов продолжительное время не открывают дверь и не выходят из квартиры. По данному адресу проживает 12-летняя девочка вместе со своими 41-летней матерью и ее отцом.
15 января 2017, 03:18
На Крещение МЧС просит самарцев не выходить на лед

На Крещение МЧС просит самарцев не выходить на лед

Выходить на лед в Самарской области сейчас опасно в связи с неравномерностью покрова водоемов, предупредили в МЧС. Ведомство напоминает об опасности выхода на застывшие реки накануне важного православного праздника – Крещения Господня.

«В текущем году в местах открытых водоемов официально открытые 

12 января 2017, 01:02
Зонд Dawn обнаружил «вечные» залежи льда в темном кратере на Церере

Зонд Dawn обнаружил «вечные» залежи льда в темном кратере на Церере

Ученые проанализировали сделанные зондом Dawn снимки поверхности Цереры и обнаружили на них 10 темных кратеров с залежами льда. Карликовая планета оказалась третьим объектом Солнечной системы, после Меркурия и Луны, где была найдена вода.
На аналогичные снимки еще в прошлом году 

16 декабря 2016, 03:01
В Самарской области на Волге спасен потерявший сознание рыбак

В Самарской области на Волге спасен потерявший сознание рыбак

В среду, 14 декабря, спасатели города Октябрьск Самарской области спасли на Волге рыбака. При 20-градусном морозе мужчина потерял сознание в районе острова Большое Толовое. В поисковую службу позвонил очевидец, заметивший неподвижно лежащего на льду человека. В 13 часов 34 минуты 

15 декабря 2016, 10:12
Объем арктического льда летом может снизиться до рекордного уровня 2012 года

Объем арктического льда летом может снизиться до рекордного уровня 2012 года

Исследователи говорят: арктический покров вполне способен уменьшиться до уровня 2012 года, который признан рекордно низким. Это связано с тем обстоятельством, что летом 2015-го лед был весьма тонким, а в течение зимнего периода появилось сравнительно небольшое количество нового льда.
Спрогнозировать летнюю 

22 апреля 2016, 02:35
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