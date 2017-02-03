В Самарской области спасен мужчина, замерзавший на волжском льду. В поисково-спасательную службу города Октябрьск позвонил очевидец. Он заметил лежавшего на льду человека около острова Большое Толовое.
К месту ЧП выехали трое спасателей на служебной машине.
«Мужчину, занесенного снегом, в неадекватном состоянии обнаружили на льду. В результате воздействия низких температур у него наблюдалось обморожение конечностей», - сообщили в ПСС Самарской области.
Мужчину привели в чувство, накрыли специальным одеялом и на носилках перенесли на берег, где пострадавшего передали медикам.
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