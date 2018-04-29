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«Бункер S» Эфир передачи от 24 апреля 2018г 
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В тольяттинском озере нашли труп 10-летнего мальчика

В тольяттинском озере нашли труп 10-летнего мальчика

В Тольятти устанавливают причины гибели малолетнего ребенка. Тело обнаружили на территории Центрального района, в озере около улицы Баныкина, вечером в пятницу, 2 июня. Погибший – мальчик 10 лет. По предварительной версии, ребенок упал в воду, не сумел выбраться на берег 

5 июня 2017, 11:03
На островах около Самары горели турбазы и сухая трава

На островах около Самары горели турбазы и сухая трава

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Трагедия на Волге: под винты танкера упала женщина с ребенком

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Пожар на острове Поджабный тушили более 6 часов

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17 июня 2013, 03:58
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