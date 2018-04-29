Вчера, 28 апреля, оперативному дежурному областной службы спасения поступило сообщение о том, что в затоне Поджабный на Волге под Самарой предположительно утонул 70-летний мужчина, передаёт ПСС по Самарской области.
Родственники рыболова сообщили спасателям, что он уехал на рыбалку еще в среду, 25 числа, а с четверга уже не выходил на связь. Вчера, 28 апреля, сын пенсионера на месте, где обычно рыбачил его отец, обнаружил знакомую перевернутую лодку.
В 12:10 водолазы ПСО спецназначения были направлены в район острова Поджабный. Тело пропавшего пенсионера было обнаружено в затоне. Его извлекли из воды и передали сотрудникам МВД и родственникам.
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