Отправились на правый берег Волги, чтобы очистить береговую линию от мусора. Сегодня из Самары и Тольятти стартовали экологические десанты, в состав которых вошла почти сотня жителей региона. И прежде всего желание помочь природе изъявили школьники. Волонтеров из областного центра провожала наша съемочная группа.
За 10 дней экологическому десанту предстоит преодолеть 300 километров.
Павел Покровский, сопредседатель регионального штаба ОНФ в Самарской области:
- Мы обеспечиваем своевременность подачи всех грузовиков, которые вывозят мусор, который собирают наши юнармейцы, так их назовем. В этот раз, я думаю, мы замахнемся на 50 километров береговой линии. Я думаю, что в год экологии это будет своевременным и правильным. Если мы своими силами поможешь еще убрать и сети, то соответственно мы постараемся, чтобы рыбное наше хозяйство стало более богатым.
Те же залежи мусора, которые силами волонтеров ликвидировать невозможно - нужна спецтехника и последующая рекультивация территории - отметят на интерактивной карте свалок. Этот проект ОНФ носит название «Генеральная уборка», и его координатором является депутат Государственной думы, первый вице-президент Союза Машиностроителей России Владимир Гутенев.
Алексей Семин, координатор движения «Неси добро», эксперт-эколог рег. отделения ОНФ:
- Эта карта нужна, чтобы власти, администрация быстро реагировали. Совместно с Общероссийским народным фронтом мы принимаем участие в экологическом десанте. И есть определенные плоды. Те свалки, которые были нанесены на карту в прошлом году, они исчезли с лица нашей земли.
Одновременно из Тольятти стартует еще одна группа волонтеров. Всего в десанте участвуют 90 человек.
Участники экологического десанта отправили в путь. Их маршрут будет пролегать через Ширяево, Гаврилову Поляну, Подгоры, Красные Ключи, Отрадный, Каменную Чашу. И каждый населенный пункт, каждый уголок природы они постараются сделать чище.
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Экологический десант: Волонтеры высадились на правом берегу Волги
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