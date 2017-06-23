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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 20 июня 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 20 июня 2017г 
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Материалы по теме:

Экологический десант: Волонтеры высадились на правом берегу Волги

Экологический десант: Волонтеры высадились на правом берегу Волги

Отправились на правый берег Волги, чтобы очистить береговую линию от мусора. Сегодня из Самары и Тольятти стартовали экологические десанты, в состав которых вошла почти сотня жителей региона.
Самарский экологический десант провожают песнями и танцами. Волонтеры к отправлению готовы, рюкзаки уложены. 

23 июня 2017, 06:03
Региональная программа капитального ремонта многоквартирных домов будет пересмотрена

Региональная программа капитального ремонта многоквартирных домов будет пересмотрена

Об этом сообщили специалисты областного министерства энергетики и ЖКХ, которых пригласили на беседу активисты Общероссийского народного фронта. Напомним, принятый без обсуждения с населением документ подразумевает, что работы в тысячах зданий переносятся на десятилетия. Это вызвало широкое недовольство в обществе. 

Новая региональная программа, 

20 июня 2017, 06:21
«Плавучий университет» исследует экологическое состояние Волги

«Плавучий университет» исследует экологическое состояние Волги

В Волгоградской области начала работу научная экспедиция «Волжского плавучего университета». Ее участники – преподаватели и студенты Волжского гуманитарного института, сотрудники Гидрометцентра.
В процессе экспедиции специалисты проведут исследование эколого-гидрологического состояния Волгоградского водохранилища. В 2017-м году экспедиция пройдет уже в 20-й раз.

20 июня 2017, 05:29
Готовь гондолы: уровень воды в Волге приблизился к критической отметке

Готовь гондолы: уровень воды в Волге приблизился к критической отметке

В Куйбышевском водохранилище повышенный уровень воды. Об этом было заявлено на аппаратном совещании в мэрии Тольятти, пишет газета «Городские ведомости». По словам руководителя тольяттинской гидрометеообсерватории Надежды Карпасовой, это связано с тем, что завершилось половодье в верховье Волги и водная 
20 июня 2017, 11:51
Как привлечь деньги в социальный проект: на «IВолге» уже награждают

Как привлечь деньги в социальный проект: на «IВолге» уже награждают

Представители Союза машиностроителей России, крупнейшей общественной организации страны, приняли участие в молодежном форуме «IВолга». Вместе с участниками из разных регионов они обсудили, как мотивировать людей заниматься раздельным сбором отходов, как ликвидировать ущерб, нанесенный природе, и повторно использовать мусор.

95% отходов в 

19 июня 2017, 05:33
Центр Самары пока остается без пляжей

Центр Самары пока остается без пляжей

В самарском региональном управлении Роспотребнадзора назвали пляжи, которые получили заключение о соответствии санитарным правилам. Это пляж Красноглинского района, а также при санатории «Можайский», в районе Барбошиной поляны и на спуске Советской Армии. Также проверку прошел пляж, который традиционно открывают в 
19 июня 2017, 09:57
В Париже появилось уникальное водное электрическое такси

В Париже появилось уникальное водное электрическое такси

В столице Франции появилось необычное электрическое водное такси. По мнению экспертов, данная разработка может стать экологическим безопасным транспортным решением для всех городов мира.
Прототип уже опробовал мэр Парижа, который остался доволен поездкой. Катер имеет отличную аэродинамику и практически летает над 

19 июня 2017, 09:24
Мониторинг с воздуха: В Самаре беспилотники искали несанкционированные свалки

Мониторинг с воздуха: В Самаре беспилотники искали несанкционированные свалки

"Самарский национально-исследовательский университет им. С.П. Королева" презентовал возможности беспилотных авиакомплексов в решении экологических вопросов. Так, состоялись первые вылеты беспилотников для проведения мониторинга несанкционированных свалок в рамках проекта ОНФ "Генеральная уборка".
Метод работы лично оценил координатор проекта, первый заместитель председателя комитета 

30 мая 2017, 01:00
Союзу машиностроителей России – 10 лет: объединяем тех, кто создает будущее!

Союзу машиностроителей России – 10 лет: объединяем тех, кто создает будущее!

28 апреля 2007 года в Москве в Колонном зале Дома союзов состоялся Учредительный съезд Общероссийской общественной организации «Союз машиностроителей России». Основной целью деятельности Союза стало формирование стратегии развития отрасли, а также участие в выработке механизмов активной государственной политики по поддержке 

28 апреля 2017, 03:52
Владимир Гутенев принял участие в открытии лаборатории «Утилизация и рециклинг отходов» в СамГТУ

Владимир Гутенев принял участие в открытии лаборатории «Утилизация и рециклинг отходов» в СамГТУ

Под решение проблемы переработки мусора в регионе закладывается научная основа. В Самарском государственном техническом университете создана базовая кафедра для подготовки инженеров экологов, на которой теперь открыта и лаборатория технологий рециклинга отходов.
Символ рециклинга в 1970 году придуман в американском вузе. 

24 апреля 2017, 05:32
Самарские энтузиасты восстанавливают легендарный «Ил-2»

Самарские энтузиасты восстанавливают легендарный «Ил-2»

Телекомпания «ТЕРРА» продолжает следить за судьбой проекта по восстановлению летающего образца штурмовика «Ил-2». В годы войны в Куйбышеве было выпущено почти 27 тысяч таких самолетов. Уже несколько лет группа энтузиастов буквально из обломков собирает знаменитый «летающий танк». Около года назад 
31 марта 2017, 05:15
Владимир Гутенев провел прием граждан в Самаре

Владимир Гутенев провел прием граждан в Самаре

Депутаты Госдумы на уходящей неделе работали в регионах, интересы которых они представляют. К первому заму председателя комитета по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству, первому вице-президенту «Союза машиностроителей России» Владимиру Гутеневу избиратели чаще всего обращаются по вопросам экологии, образования 

3 марта 2017, 02:24
Общественную палату РФ может возглавить Владимир Гутенев

Общественную палату РФ может возглавить Владимир Гутенев

Первый вице-президент Союза машиностроителей России Владимир Гутенев может возглавить Общественную палату РФ. Об этом со ссылкой на собственные источники сообщает агентство "Федерал Пресс".  Указ президента Владимира Путина «Об утверждении членов Общественной палаты РФ» может быть опубликован 22 февраля. Глава государства 

17 февраля 2017, 07:53
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