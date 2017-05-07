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«КамАЗы» ушли под асфальт: в Набережных Челнах два большегруза провалились под землю
В Интернете обсуждается сообщение об очередном чрезвычайном происшествии в Набережных Челнах. Там два КамАЗа, находившиеся на стоянке, провалились под землю.
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5 мая 2017, 12:33
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Под Самарой 70-летний дедушка на «семерке» въехал в «МАЗ» и сбил пешехода
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4 мая 2017, 05:33
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В Самаре остановка снесла «Газель»
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4 мая 2017, 02:40
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В Сызрани водитель маршрутки доставил в больницу пострадавшую в салоне пассажирку
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3 мая 2017, 10:32
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В Тольятти на водителя Lada завели уголовное дело за ДТП с мотоциклистом
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25 ноября 2016, 01:28
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В самарском ночном клубе ранен молодой мужчина
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20 ноября 2016, 03:07
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В Самарской области водитель «Оки» протаранил мотоциклиста с девушкой
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7 сентября 2016, 01:07
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В Тольятти мотоциклист без прав сбил 8-летнего ребенка
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24 августа 2016, 02:33
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В Тольятти мотоциклист на «Хонде» попал в ДТП с Kalina
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2 августа 2016, 01:03
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В Самаре на Мехзаводе «Нива» сбила мотоциклиста, есть фото
Сегодня, 30 июля, поздно вечером на пересечении улиц Московского шоссе и Банной (в районе поселка Мехзавод) случилось ДТП авария с участием мототранспорта. Как передает портал 63.ru со ссылкой на очевидцев, мотоциклиста сбила «Нива».
Байкер получил телесные повреждения. На …
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31 июля 2016, 12:49
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В Самаре в ДТП из-за двух байкеров пострадали 6 человек
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27 июля 2016, 11:06
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В Самаре заменили теплопровод на Волжском проспекте
Перекладка участка тепловой сети вдоль Волжского проспекта в районе перекрестка с Вилоновской завершена, сообщила компания «Предприятие тепловых сетей». Сотрудники ремонтной бригады заменили участок теплопровода диаметром 800 миллиметров и протяженностью 156 метров.
Были смонтированы бетонные блоки, установлена новая запорная арматура. В настоящее …
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26 июля 2016, 05:26
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В Самаре 4 и 5 июня будет временно ограничено движение транспорта
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2 июня 2016, 04:52
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24-летний байкер разбился насмерть на плотине Жигулёвской ГЭС, есть фото
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18 мая 2016, 11:12
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В Самаре может появиться мотодром
Переговоры об этом ведет клуб "Ночные волки" с городской администрацией. Активисты планируют обучать водителей мототранспорта безопасному вождению. Главное условие - объект должен находиться на удалении от жилых домов, чтобы шум не мешал жителям. Предполагаемая стоимость мотодрома пока не озвучивается.
Тем временем, …
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29 апреля 2016, 11:59
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Улицы вдоль набережной в Самаре отремонтируют за 535 млн рублей
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31 марта 2016, 09:40