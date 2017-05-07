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Материалы по теме:

«КамАЗы» ушли под асфальт: в Набережных Челнах два большегруза провалились под землю

«КамАЗы» ушли под асфальт: в Набережных Челнах два большегруза провалились под землю

В Интернете обсуждается сообщение об очередном чрезвычайном происшествии  в Набережных Челнах. Там два КамАЗа, находившиеся на стоянке, провалились под землю.
Как отмечается, на автомобильной стоянке предприятия «Кориб» были припаркованы несколько десятков большегрузов. В один момент под двумя автомобилями свежеуложенный асфальт 

5 мая 2017, 12:33
Под Самарой 70-летний дедушка на «семерке» въехал в «МАЗ» и сбил пешехода

Под Самарой 70-летний дедушка на «семерке» въехал в «МАЗ» и сбил пешехода

Два человека пострадали в ДТП на трассе М-5 в Красноярском районе Самарской области. Авария произошла в среду, 3 мая. Автомобиль «ВАЗ-2107» врезался в большегруз «МАЗ», стоявший на дороге с включенной «аварийкой» и предупреждающими знаками. «Семерка» также сбила пешехода – мужчина, 

4 мая 2017, 05:33
В Самаре остановка снесла «Газель»

В Самаре остановка снесла «Газель»

В Самаре произошло ДТП на остановке общественного транспорта, сообщил в социальной сети очевидец в четверг, 4 мая. Автор поста опубликовал фото с места аварии. В остановочный павильон въехала грузовая «Газель». На борту машины закреплен баннер с рекламой грузоперевозок.
«На Ташкентской 

4 мая 2017, 02:40
В Сызрани водитель маршрутки доставил в больницу пострадавшую в салоне пассажирку

В Сызрани водитель маршрутки доставил в больницу пострадавшую в салоне пассажирку

В Сызранский отдел ГИБДД позвонили сотрудники местной ЦГБ и сообщили о пострадавшей в результате ДТП 50-летней женщине.
 
Вскоре инспекторы выяснили, что авария произошла 2 мая. По предварительной версии, 35-летний водитель маршрутного автобуса Peugeot, двигаясь по улице Комарова в сторону 

3 мая 2017, 10:32
В Тольятти на водителя Lada завели уголовное дело за ДТП с мотоциклистом

В Тольятти на водителя Lada завели уголовное дело за ДТП с мотоциклистом

Сегодня, 25 ноября, в ГУ МВД России по Самарской области сообщили о возбуждении уголовного дела по факту ДТП, которое произошло в Тольятти 1 августа. В Автозаводском районе на улице Дзержинского столкнулись автомобиль Lada Kalina и мотоцикл Honda. 33-летний мотоциклист попал 

25 ноября 2016, 01:28
В самарском ночном клубе ранен молодой мужчина

В самарском ночном клубе ранен молодой мужчина

В ночь с субботы на воскресенье, с 19 на 20 ноября, в одном из самарских ночных клубов на Волжском проспекте случился конфликт между двумя посетителями. Сообщение об инциденте поступило в полицию в 4:15 утра.

Приехав по указанному адресу, полицейские выяснили, что в клубе 

20 ноября 2016, 03:07
В Самарской области водитель «Оки» протаранил мотоциклиста с девушкой

В Самарской области водитель «Оки» протаранил мотоциклиста с девушкой

Во вторник, 6 сентября, в Самарской области под Сызранью произошло ДТП с участием автомобиля «Ока» и мотоциклиста. Пострадала девушка.

Предполагаемый виновник аварии – 49-летний автомобилист. Он ехал на «Оке», по версии полицейских, не выбрал безопасную дистанцию и протаранил мотоцикл 
7 сентября 2016, 01:07
В Тольятти мотоциклист без прав сбил 8-летнего ребенка

В Тольятти мотоциклист без прав сбил 8-летнего ребенка

В Автозаводском районе Тольятти в ДТП из-за молодого мотоциклиста пострадал ребенок. 22-летний парень на «Рейсере» сбил маленькую девочку.

ДТП произошло во вторник, 23 августа, примерно в 20 часов 10 минут. Молодой человек на мотоцикле Racer ехал по жилой зоне со стороны 

24 августа 2016, 02:33
В Тольятти мотоциклист на «Хонде» попал в ДТП с Kalina

В Тольятти мотоциклист на «Хонде» попал в ДТП с Kalina

1 августа во втором часу дня на улице Дзержинского произошло ДТП с участием мотоциклиста.
2 августа 2016, 01:03
В Самаре на Мехзаводе «Нива» сбила мотоциклиста, есть фото

В Самаре на Мехзаводе «Нива» сбила мотоциклиста, есть фото

Сегодня, 30 июля, поздно вечером на пересечении улиц Московского шоссе и Банной (в районе поселка Мехзавод) случилось ДТП авария с участием мототранспорта. Как передает портал 63.ru со ссылкой на очевидцев, мотоциклиста сбила «Нива».

Байкер получил телесные повреждения. На 
31 июля 2016, 12:49
В Самаре в ДТП из-за двух байкеров пострадали 6 человек

В Самаре в ДТП из-за двух байкеров пострадали 6 человек

Ночью 27 июля в Красноглинском районе Самары произошло ДТП с участием байкеров. Есть пострадавшие.
Около часа ночи в поселке Управленческий на перекрестке улиц Лазо и Ногина столкнулись два мотоциклиста и легковой автомобиль Renault.

По данным госавтоинспекции, двое мужчин 34 
27 июля 2016, 11:06
В Самаре заменили теплопровод на Волжском проспекте

В Самаре заменили теплопровод на Волжском проспекте

Перекладка участка тепловой сети вдоль Волжского проспекта в районе перекрестка с Вилоновской завершена, сообщила компания «Предприятие тепловых сетей». Сотрудники ремонтной бригады заменили участок теплопровода диаметром 800 миллиметров и протяженностью 156 метров.

Были смонтированы бетонные блоки, установлена новая запорная арматура. В настоящее 

26 июля 2016, 05:26
В Самаре 4 и 5 июня будет временно ограничено движение транспорта

В Самаре 4 и 5 июня будет временно ограничено движение транспорта

В городской администрации предоставили новые временные схемы движения общественного транспорта - без заезда на Волжский проспект, который перекроют в выходные 4 и 5 июня в связи с проведением «ВолгаФеста».

Автобусы и маршрутные такси №61, 61д, 247 и 261 будут 
2 июня 2016, 04:52
24-летний байкер разбился насмерть на плотине Жигулёвской ГЭС, есть фото

24-летний байкер разбился насмерть на плотине Жигулёвской ГЭС, есть фото

Сегодня, 18 мая, в ДТП на плотине Жигулёвской ГЭС погиб 24-летний байкер, сообщает ГУ МВД по Самарской области.
 
По предварительной версии полицейских, на мостовом переходе лоб в лоб столкнулись ВАЗ-2109 со спортбайком. По словам очевидцев ДТП, смертельная авария произошла 
18 мая 2016, 11:12
В Самаре может появиться мотодром

В Самаре может появиться мотодром

Переговоры об этом ведет клуб "Ночные волки" с городской администрацией. Активисты планируют обучать водителей мототранспорта безопасному вождению. Главное условие - объект должен находиться на удалении от жилых домов, чтобы шум не мешал жителям. Предполагаемая стоимость мотодрома пока не озвучивается.

Тем временем, 

29 апреля 2016, 11:59
Улицы вдоль набережной в Самаре отремонтируют за 535 млн рублей

Улицы вдоль набережной в Самаре отремонтируют за 535 млн рублей

Более полумиллиарда рублей готова направить мэрия Самары на ремонт улиц вдоль городской набережной. На сайте Единой информационной системы в сфере закупок начался прием заявок на конкурс по проведению работ, стоимостью свыше 535 миллионов рублей. На эти деньги планируют отремонтировать улицу 
31 марта 2016, 09:40
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