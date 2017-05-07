В ночь с субботы на воскресенье, с 19 на 20 ноября, в одном из самарских ночных клубов на Волжском проспекте случился конфликт между двумя посетителями. Сообщение об инциденте поступило в полицию в 4:15 утра.

Приехав по указанному адресу, полицейские выяснили, что в клубе …