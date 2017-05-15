Теперь добраться из Тольятти в Жигулевск и обратно можно на специально запущенном электропоезде. Как передает мэрия Автограда, транспортное сообщение между станциями «Жигулевск» и «Жигулевское море» будет налажено на время проведения ремонтных работ на плотине ГЭС и строительства транспортной развязки 947 км трассы М-5 «Урал».
Поезд курсирует по будням два раза в день. Из Жигулевска поезд отправляется в 05:30 и прибывает на станцию «Жигулевское море» в 05:44. Назад из Тольятти поезд отправляется в 16:57 и прибывает в Жигулевск в 17:14. Время указано московское.
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