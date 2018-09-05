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«Бункер S» Эфир передачи от 04.09.2018  
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Цифры. Эфир передачи от 04.09.2018  
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Материалы по теме:

На рынке «Норд» в Самаре водитель Mitsubishi сбил 13-летнего велосипедиста

На рынке «Норд» в Самаре водитель Mitsubishi сбил 13-летнего велосипедиста

Накануне, 4 сентября, в областной столице произошла авария с участием велосипедиста. В 15:25 59-летний мужчина ехал на иномарке Mitsubishi по рынку «Норд» со стороны Заводского шоссе в направлении Рыльской. По пути автомобилист сбил велосипедиста. 13-летний мальчик получил травмы и угодил 
5 сентября 2018, 03:03
В Самаре с минуты на минуту начнется оглашение приговора экс-директору гимназии № 1

В Самаре с минуты на минуту начнется оглашение приговора экс-директору гимназии № 1

В Кировском районном суде областной столицы в ближайшие минуты начнется вынесение приговора по громкому делу бывшего директора гимназии № 1 Любови Картамышевой. Женщину обвиняют в получении крупной взятки. Однако, по информации одного из адвокатов обвиняемой Вячеслава Яблокова, вынесение приговора могут 
5 сентября 2018, 02:53
В Самаре пропал 14-летний подросток, знающий четыре языка

В Самаре пропал 14-летний подросток, знающий четыре языка

В Самаре волонтеры и полиция ищут 14-летнего Илью Шаповалова. Во вторник утром, 4 сентября, подросток ушел со двора школы в Октябрьском районе областной столицы и с тех пор о его местонахождении ничего не известно. 

Приметы: на вид 14 лет, рост 
5 сентября 2018, 01:09
ЦУМ «Самара» оцепили из-за поисков взрывчатки

ЦУМ «Самара» оцепили из-за поисков взрывчатки

Выяснилось, почему была перекрыта проезжая часть около ЦУМ "Самара" в Железнодорожном районе. Напомним, что утром в среду, 5 сентября, жители областной столицы столкнулись с неожиданной проблемой -  территория по периметру старейшего торгового центра была оцеплена, на месте находились представители всех 
5 сентября 2018, 12:38
1 сентября в областном центре ограничат движение в окрестностях стадиона «Самара Арена»

1 сентября в областном центре ограничат движение в окрестностях стадиона «Самара Арена»

1 сентября областной центр ждет большой футбол. В рамках 6 тура чемпионата РПЛ на стадионе «Самара Арена» сойдутся «Крылья Советов» и махачкалинский «Анжи». В связи с этим в городе будут введены временные ограничения движения транспорта.

1 сентября с 14:00 до 22:00, 

31 августа 2018, 12:58
Между Самарой и Тольятти начала курсировать скоростная «Ласточка»

Между Самарой и Тольятти начала курсировать скоростная «Ласточка»

Между Самарой и Тольятти стартовали перевозки на скоростном поезде «Ласточка». Рейсы осуществляются с 27 августа в тестовом режиме.

Организацию скоростных железнодорожных перевозок между двумя крупнейшими городами области инициировал врио губернатора Дмитрий Азаров. Этот вопрос он поднимал во время визита в губернию 

30 августа 2018, 01:01
На маршрутах 5д и 50 в Самаре появились более вместительные автобусы

На маршрутах 5д и 50 в Самаре появились более вместительные автобусы

Администрация Самары провела очередной этап работы по анализу пассажирских перевозок. По его результатам было решено ввести двухсменный график работы на автобусных маршрутах №№ 1 и 50. Благодаря этому удалось увеличить количество рейсов, выполняемых в течение дня.

Еще одним нововведением на маршрутах 

30 августа 2018, 11:26
В Самаре продлили срок перекрытия улиц Нагорной и Александра Матросова

В Самаре продлили срок перекрытия улиц Нагорной и Александра Матросова

Из-за затянувшегося ремонта теплосетей специалистам пришлось продлить ограничения движения по улицам Нагорной и Александра Матросова. По участку Нагорной от улицы Охотничьей до Матросова транспорт не сможет проехать до 15 сентября. Движение по улице Александра Матросова в районе перекрестка с Нагорной 

29 августа 2018, 03:16
Самарцы просят выпустить на 61-й маршрут низкопольные автобусы

Самарцы просят выпустить на 61-й маршрут низкопольные автобусы

Жители Самары высказали очередные нарекания на работу общественного транспорта. В этот раз они коснулись автобусного маршрута №61. Сейчас его обслуживают муниципальные машины средней вместимости. Большие низкопольные автобусы на линии отсутствуют. Их-то жители города и просят вновь вывести на маршрут, чтобы 
29 августа 2018, 02:24
На 47-й маршрут в Самаре выпустили дополнительные автобусы

На 47-й маршрут в Самаре выпустили дополнительные автобусы

В Самаре продолжается работа по оптимизации пассажирских перевозок. В минувшие выходные специалисты Дептранса провели проверку работы автобусного маршрута №47, который пролегает от Хлебной площади до завода «Экран».

Выезд первого автобуса в рейс в режиме выходного дня – 05:22, в рабочие дни 

27 августа 2018, 03:45
«Ходят ритмично»: самарские чиновники проверили, как ездят автобусы на Красную Глинку и Управленческий

«Ходят ритмично»: самарские чиновники проверили, как ездят автобусы на Красную Глинку и Управленческий

Представители городского департамента транспорта проверили, как работает общественный транспорт в поселках Красная Глинка и Управленческий. Мониторинг провели из-за массы жалоб от горожан. 
 
В частности, чиновники побывали в автобусах № 1,50 и 51 14 августа. Замечания жителей Красноглинского района касаются расписания и 
14 августа 2018, 05:35
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