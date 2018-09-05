В Самаре продолжается ремонт Заводского шоссе. Для проведения работ там пришлось перекрыть участок от улицы Земеца на XXII Партсъезда. Это спровоцировало транспортные проблемы, на которые стали жаловаться окрестные жители.
В связи с многочисленными обращениями на время ремонта было решено выпустить на линию дополнительные автобусы. В утренние и вечерние часы пик маршрут №55 будет работать по укороченной схеме. Машины будут ходить от ул. XXII Партсъезда через Заводское шоссе, проспект Кирова (завод "Моторостроитель") к улице Победы. Дополнительный подвижной состав на время ремонта выйдет на маршрутах №№ 207, 213 и 266.
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