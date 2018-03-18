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Выборы президента России в Самарской области прошли без серьезных нарушений

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«В целом я хотел бы оценить ход голосования как вполне нормальный. Как и всегда, были определенные 

19 марта 2018, 12:27
Выборы президента России завершились в Самарской области

Выборы президента России завершились в Самарской области

В Самарской области завершились выборы президента России. Ровно в 20:00 закрылись все избирательные участки, и там начался процесс подведения итогов народного волеизъявления.

По данным на 18:00 свои голоса на прошедших выборах отдали 60,09% избирателей. Это 1,46 млн. человек.  Более свежие цифры 

18 марта 2018, 08:25
Почти половина избирателей проголосовала на выборах президента РФ в Самарской области

Почти половина избирателей проголосовала на выборах президента РФ в Самарской области

Почти половина избирателей в Самарской области отдала свои голоса на выборах президента России. По состоянию на 15:00 явка составила 49,23%, или 1,19 миллиона человек.

Наиболее активно голосуют жители Красноармейского и Пестравского районов — 74,97% и 74,92% соответсвенно. Самую низкую явку пока 

18 марта 2018, 05:41
Самарские избиратели активно голосуют на выборах президента России

Самарские избиратели активно голосуют на выборах президента России

Высокую активность избирателей на участках во время выборов президента России фиксируют не только официальные представители облизбиркома, но и журналисты ТРК “Терра”. В некоторых местах появляются даже небольшие очереди. Люди идут голосовать,  несмотря на сильный снегопад, который обрушился на регион 18 

18 марта 2018, 02:26
К 12:00 на выборах президента проголосовали 28,81% избирателей Самарской области

К 12:00 на выборах президента проголосовали 28,81% избирателей Самарской области

На 12:00 явка на выборах президента России в Самарской области составила 28,81%. Судя по данным региональной избирательной комиссии, опережение показателей 2012 года увеличивается. 6 лет назад к полудню свои голоса отдали только 23,71% жителей области.

В выборах президента России в регионе 

18 марта 2018, 01:27
Видео: президент Владимир Путин улетел из Самары

Видео: президент Владимир Путин улетел из Самары

Президент России Владимир Путин покинул Самару. Очевидцы засняли видео, как глава государства сел в вертолет, стоявший на поле стадиона «Торпедо». Ролик выложил портал
7 марта 2018, 08:12
Самарская область получит 25 миллионов рублей на развитие сельской медицины

Самарская область получит 25 миллионов рублей на развитие сельской медицины

Самарская область получит 25 миллионов рублей на развитие медицинской помощи в сельской местности, говорится в соответствующем постановлении правительства. Документ за подписью премьера Дмитрия Медведева опубликован на официальном сайте кабмина. Из указанной суммы 10 миллионов поступят в населенные пункты с численностью 

7 марта 2018, 09:00
98 единиц техники убирают от снега важные дороги в Самарской области

98 единиц техники убирают от снега важные дороги в Самарской области

В Самарской области в уборке снега на важных дорогах задействовали 98 единиц техники, сообщили в ФКУ «Поволжуправтодор». Очистка идет на трассах М-5 «Урал», Р-228 Сызрань-Волгоград, А-300 Самара - Большая Черниговка - граница с Казахстаном. Наиболее сложные участки дорог – подъемы 
5 марта 2018, 01:25
Страшное ДТП в Самарской области: три человека погибли в аварии в Сергиевском районе

Страшное ДТП в Самарской области: три человека погибли в аварии в Сергиевском районе

4 марта в Сергиевском районе Самарской области произошло крупное ДТП, в котором погибли сразу три человека. Трагедия случилась на 1098-м километре трассы М-5. 38-летний водитель грузовика «Mercedes» ехал по дороге из Уфы в сторону Самары. Шофер нарушил правила движения, из-за 

5 марта 2018, 08:56
Лечение опухоли мозга у Дмитрия Хворостовского дало первый результат

Лечение опухоли мозга у Дмитрия Хворостовского дало первый результат

Как уже писали СМИ, Дмитрий Хворостовский лечит рак в одной из клиник Лондона. Он проходит химиотерапию. Появилась информация, что состояние оперного певца начало улучшаться, например, у него нормализовалась координация движений, с которой были проблемы. Раньше Дмитрию было сложновато ходить.
16 июля 2015, 03:12
Самарская область на 92% исполнила все задачи, обозначенные в посланиях президента РФ и губернатора

Самарская область на 92% исполнила все задачи, обозначенные в посланиях президента РФ и губернатора

Из 220 мероприятий в течение 2014 года до конца доведены 202. Результаты этой работы обсуждалась на заседании регионального правительства. Самыми яркими событиями стали пуск станции метро "Алабинская", открытие мостового перехода "Кировский", ввод в эксплуатацию 14 детских садов. Правительство отчиталось и 
4 марта 2015, 06:58
Предварительные итоги выборов губернатора Самарской области на утро 15 сентября: лидирует Николай Меркушкин

Предварительные итоги выборов губернатора Самарской области на утро 15 сентября: лидирует Николай Меркушкин

На сайте избирательной комиссии Самарской области сегодня, 15 сентября, появились предварительные результаты голосования по выборам губернатора.

По данным на 6:36 утра, Николай Меркушкин ("Единая Россия") лидирует с 91,38% голосов. Беспартийный выдвиженец от КПРФ Михаил Матвеев получил 3,92%, у лидера самарского реготделения 

15 сентября 2014, 06:50
Выпускники самарских школ узнают результаты ЕГЭ по русскому языку 7 июня

Выпускники самарских школ узнают результаты ЕГЭ по русскому языку 7 июня

В эту субботу, 7 июня, выпускникам школ Самарской области станут известны результаты первого обязательного единого госэкзамена по русскому языку. Как уже сообщала «ТЕРРА», он состоялся 29 мая.

Второй обязательный ЕГЭ - по математике - в четверг, 5 июня, 
6 июня 2014, 10:02
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