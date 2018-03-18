Стали известны первые данные по результатам выборов президента России в Самарской области. По результатам обработки 15% бюллетеней безоговорочное лидерство удерживает действующий глава государства Владимир Путин. За него проголосовали 78,74% избирателей. Кандидат от КПРФ Павел Грудинин пока 10,64%, лидер ЛДПР Владимир Жириновский — 5,83%, Ксения Собчак — 1,45%, Григорий Явлинский — 0,79%, Максим Сурайкин — 0,64%, Борис Титов — 0,56%, Сергей Бабурин — 0,54%.
Большого количества нарушений во время выборов зафиксировано не было.
«Всего было подано восемь жалоб о нарушениях, но после проверки выяснилось, что нарушений, которые могли сказаться на легитимности выборов не было. За время голосования сбоев в технике не было, всё комплексы обработки избирательных бюллетеней сработали в штатном режиме», - рассказал заместитель председателя избирательной Комиссии Самарской области Алексей Солдатов.
Выборы президента России проходили 18 марта. В Самарской области в народном волеизъявлении приняли участие более 60% жителей региона, имеющих право голоса. Стоит отметить, что на протяжение всего дня цифры по явке были выше тех, что были продемонстрированы в области на президентских выборах 2012 года. По состоянию на 18:00 участки посетили 60,09% избирателей. Шесть лет назад в это же время явка составляла 52,73%.
|
Выборы президента России в Самарской области прошли без серьезных нарушений
Заместитель председателя избирательной комиссии Самарской области Алексей Солдатов прокомментировал ход выборов президента России в регионе. По его словам, никаких серьезных нарушений специалистами зафиксировано не было.
«В целом я хотел бы оценить ход голосования как вполне нормальный. Как и всегда, были определенные …
|
19 марта 2018, 12:27
|
Выборы президента России завершились в Самарской области
|
18 марта 2018, 08:25
|
Почти половина избирателей проголосовала на выборах президента РФ в Самарской области
|
18 марта 2018, 05:41
|
Самарские избиратели активно голосуют на выборах президента России
Высокую активность избирателей на участках во время выборов президента России фиксируют не только официальные представители облизбиркома, но и журналисты ТРК “Терра”. В некоторых местах появляются даже небольшие очереди. Люди идут голосовать, несмотря на сильный снегопад, который обрушился на регион 18 …
|
18 марта 2018, 02:26
|
К 12:00 на выборах президента проголосовали 28,81% избирателей Самарской области
|
18 марта 2018, 01:27
|
Видео: президент Владимир Путин улетел из Самары
|
7 марта 2018, 08:12
|
Самарская область получит 25 миллионов рублей на развитие сельской медицины
Самарская область получит 25 миллионов рублей на развитие медицинской помощи в сельской местности, говорится в соответствующем постановлении правительства. Документ за подписью премьера Дмитрия Медведева опубликован на официальном сайте кабмина. Из указанной суммы 10 миллионов поступят в населенные пункты с численностью …
|
7 марта 2018, 09:00
|
98 единиц техники убирают от снега важные дороги в Самарской области
|
5 марта 2018, 01:25
|
Страшное ДТП в Самарской области: три человека погибли в аварии в Сергиевском районе
|
5 марта 2018, 08:56
|
Лечение опухоли мозга у Дмитрия Хворостовского дало первый результат
|
16 июля 2015, 03:12
|
Самарская область на 92% исполнила все задачи, обозначенные в посланиях президента РФ и губернатора
Из 220 мероприятий в течение 2014 года до конца доведены 202. Результаты этой работы обсуждалась на заседании регионального правительства. Самыми яркими событиями стали пуск станции метро "Алабинская", открытие мостового перехода "Кировский", ввод в эксплуатацию 14 детских садов. Правительство отчиталось и …
|
4 марта 2015, 06:58
|
Предварительные итоги выборов губернатора Самарской области на утро 15 сентября: лидирует Николай Меркушкин
На сайте избирательной комиссии Самарской области сегодня, 15 сентября, появились предварительные результаты голосования по выборам губернатора.
По данным на 6:36 утра, Николай Меркушкин ("Единая Россия") лидирует с 91,38% голосов. Беспартийный выдвиженец от КПРФ Михаил Матвеев получил 3,92%, у лидера самарского реготделения …
|
15 сентября 2014, 06:50
|
Выпускники самарских школ узнают результаты ЕГЭ по русскому языку 7 июня
В эту субботу, 7 июня, выпускникам школ Самарской области станут известны результаты первого обязательного единого госэкзамена по русскому языку. Как уже сообщала «ТЕРРА», он состоялся 29 мая.
Второй обязательный ЕГЭ - по математике - в четверг, 5 июня, …
|
6 июня 2014, 10:02