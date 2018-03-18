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«Бункер S» Эфир передачи от 13 марта 2018г 
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Материалы по теме:

Две центральные улицы перекроют 18 марта в Самаре

Две центральные улицы перекроют 18 марта в Самаре

В Самаре в выходные перекроют дороги в центре города – в районе площади Куйбышева. Это связано с проведением там массового мероприятия – акции «Россия – Крым: вместе навсегда». В ночь на 18 марта – с 0:00 до 22 часов будут 

16 марта 2018, 05:22
Пустой «ВАЗ-2110» сбил своего водителя и въехал в 2 машины в Самаре

Пустой «ВАЗ-2110» сбил своего водителя и въехал в 2 машины в Самаре

В Самаре на Металлурге вазовская «десятка» сбила собственного водителя. После наезда на человека неуправляемая машина устроила «ДТП-домино». ДТП произошло в четверг, 15 марта, на улице Строителей около 93-го дома. 

По данным полицейских, 48-летний водитель автомобиля «ВАЗ-2110» вышел из салона на улицу 

16 марта 2018, 02:32
В блогах: почему в маршрутках Самары принято платить при входе?

В блогах: почему в маршрутках Самары принято платить при входе?

Блогер tornader задается философским вопросом: «Почему в «материковой» Самаре в маршрутках принято платить при входе»?
Автор считает, что это неудобно по ряду причин: лишний трафик в салоне, либо толпа у входа.

«Маршрутка может сломаться/попасть в аварию и не 
16 марта 2018, 02:14
С 25 марта увеличится количество авиарейсов в Екатеринбург из Самары

С 25 марта увеличится количество авиарейсов в Екатеринбург из Самары

Авиарейсов из Самары в Екатеринбург станет больше. Расписание изменится с 25 марта 2018 года. Количество полетов по этому маршруту будет увеличено до 11 в неделю. Пассажиров будут перевозить на самолетах Sukhoi Superjet 100. Новые вылеты из Самары по графику намечены 

16 марта 2018, 01:50
Новым главой Железнодорожного района Самары стал Вадим Тюнин

Новым главой Железнодорожного района Самары стал Вадим Тюнин

Новым главой Железнодорожного района Самары стал Вадим Тюнин. Именно за его кандидатуру в среду единогласно проголосовали местные народные избранники, подводя итоги конкурса на замещение должности руководителя данного муниципалитета.

Ранее Тюнин возглавлял управляющую компанию «Ремжилуниверсал», железнодорожный филиал «ПТС-Сервис», городской департамент ЖКХ. Потом 

21 февраля 2018, 04:00
Самарская школа №46, в которой обрушилась часть потолка, откроется 1 сентября 2019 года

Самарская школа №46, в которой обрушилась часть потолка, откроется 1 сентября 2019 года

Глава Самары Елена Лапушкина провела встречу, в рамках которой обсуждалась дальнейшая судьба школы №46. На мероприятии присутствовали родители учеников этого заведения, а также представители профильных департаментов, министерства образования Самарской области и директор образовательного учреждения Людмила Иванова.
Напомним, 4 сентября прошлого года 

1 февраля 2018, 06:28
Работы по благоустройству Самары к ЧМ-2018 завершат в апреле

Работы по благоустройству Самары к ЧМ-2018 завершат в апреле

В Самаре 15 января врио губернатора Самарской области Дмитрий Азаров провел совещание по вопросам подготовки города к ЧМ-2018. Работы по благоустройству областного центра будут завершены в апреле, сообщила на заседании глава Самары Елена Лапушкина. К этому времени будут готовы Струковский 

16 января 2018, 09:47
Владимир Василенко переназначен на пост первого замглавы Самары

Владимир Василенко переназначен на пост первого замглавы Самары

26 декабря пост главы Самары заняла Елена Лапушкина.
10 января 2018, 01:28
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