Глава администрации Самары Елена Лапушкина проголосовала на выборах президента России. Градоначальник поставила отметку в избирательном бюллетене на участке в школе №69. Об этом сообщается в твиттере мэрии.
Старт президентским выборам в Самарской области был дан в 8:00. На территории региона работают почти 1800 участков. По состоянию на 10:00 свои голоса отдали 10,17% жителей губернии. Всего на территории области проживают 2 442 330 человек с правом голоса. Их ждут на участках до 20:00.
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